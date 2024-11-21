Сбербанк объяснил, почему мошенники легко обманывают россиян с помощью технологий

Tекст: Мария Иванова

Мошенники в России стали использовать более изощренные методы для обмана граждан благодаря объединению традиционных способов манипуляции с современными цифровыми технологиями, сообщает РИА «Новости».

Директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский объяснил, что главная сила злоумышленников заключается в способности полностью овладевать сознанием своих жертв и завоевывать их доверие с помощью методов социальной инженерии. Эти действия, по его словам, трансформируются в так называемую кибермистификацию, где используются современные цифровые сервисы, такие как мессенджеры и дипфейки.

Велигодский отметил, что сочетание традиционных методов манипуляции с современными технологиями становится настоящим испытанием. Специалисты должны быть на шаг впереди преступников, совершенствуя как коммуникации, так и технологии защиты. В частности, дипфейки позволяют злоумышленникам создавать фальшивые изображения и голоса, чтобы войти в доверие к потенциальным жертвам. Сбербанк активно борется с такими схемами, используя эффективные технологии для выявления дипфейков.

Сбербанк также разработал антифрод-систему, которая сотрудничает с более чем 30 партнерами для онлайн-обмена рисковыми индикаторами по клиентам. Эта система автоматически выявляет и приостанавливает мошеннические операции, независимо от применения дипфейков. Велигодский подчеркнул важность развития киберграмотности у россиян и заметил, что традиционные методы передачи информации уже неэффективны. Необходимо искать новые подходы, чтобы защитить клиентов от влияния злоумышленников.

Ранее пресс-служба Сбербанка сообщила о новой мошеннической схеме, в которой жертв обманывают, заставляя их привлекать родственников и друзей в качестве доверенных лиц для инвестиций.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о планах создать базу биометрических данных телефонных мошенников в рамках мер по борьбе с антифродом. 20% потерпевших от мошенничества и 17% от киберпреступлений в России составляют пенсионеры, что требует усиления мер их защиты, говорится в стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.