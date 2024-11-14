«Сбер» сообщил о новой схеме мошенников с вовлечением в обман близких

Мошенники разработали схему-гибрид, вовлекающую жертв и их близких в обман

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники разработали новую схему обмана. Она совмещает несколько известных сценариев, начиная с предложения инвестиций и заканчивая вовлечением родных и друзей жертвы, передает РИА «Новости». «Мошенники разработали новую опасную схему-гибрид, в которой совместили несколько известных сценариев. Злоумышленники не только опустошают счета жертвы, но и берут над ней контроль», – заявили в банке.

Согласно информации банка, схема начинается со звонка жертве, которой предлагают получить доход от инвестиций через персонального «брокера». Введенная в заблуждение жертва переводит деньги на счета мошенников и получает доступ к ложному личному кабинету, где видит фиктивные доходы. Когда человек пытается вывести средства, его обманывают, требуя оплатить «налоговый код» и обвиняя в мошенничестве.

На следующем этапе жертве звонят якобы от имени Центробанка, пугая ее необходимостью вовлечь доверенное лицо для снятия средств и угрожая последствиями. В результате пострадавший обращается за помощью к близким, которые также становятся жертвами. Злоумышленники требуют перевода денег со счетов доверенных лиц, угрожая им конфискацией имущества и другими мерами.

Финалом этой опасной схемы может стать полная потеря средств, так как жертвы заставляют привлечь все новых доверенных лиц и даже продают жилье. Сбербанк отмечает, что угрозы мошенников могут вынудить людей брать кредиты для передачи заемных средств злоумышленникам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичка стала жертвой мошенников, которые обманули ее на 1,8 млн рублей через фейковое приложение для посылок, а пятиклассник из Якутии предотвратил попытку мошенничества с деньгами своих родителей, вовремя заподозрив интернет-обман. В Москве пресекли мошенническую схему с автокредитами, которая оценивается в 100 млн рублей.