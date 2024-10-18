Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Пятиклассник из Якутии предотвратил мошенничество с деньгами родителей
В якутском поселке Мохсоголлох 11-летний мальчик вовремя заметил мошенническую схему, под которую попали его родители, он предотвратил перевод 350 тыс. рублей, сообщили в МВД.
Пятиклассник вмешался в спор родителей, возникший после звонка от мошенников, они были встревожены. Отец получил звонок от неизвестных, которые сначала сообщили о истекшем сроке договора на абонентский номер, а затем о взломе личного кабинета на портале госуслуг, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Мошенники запугали мужчину, утверждая, что кто-то оформляет кредит от его имени. Хотя мальчик сразу осознал, что это уловка аферистов, и попытался убедить родителей не переводить деньги, ему не удалось это сделать.
Родители перевели на неизвестные счета 175 тыс. рублей из своих сбережений и собирались взять заем на 350 тыс. рублей.
После инцидента мальчик обратился в полицию, и участковый немедленно прибыл на место. Благодаря своевременному вмешательству школьника, удалось предотвратить более значительную финансовую потерю. Руководство ОМВД по Хангаласскому району решило поощрить бдительного мальчика за его отвагу и находчивость.
Ранее ВТБ предупреждал о трех самых популярных телефонных мошеннических схемах в 2024 году. Мошенники, представляясь сотрудниками банков и других организаций, пытаются получить секретные коды для подтверждения различных действий. Также злоумышленники взламывают неактивные аккаунты россиян в WhatsApp, выдавая себя за представителей банков и операторов.
До этого правительство ввело возможность с 1 марта 2025 года для граждан устанавливать самозапрет на получение кредитов через портал госуслуг или МФЦ.