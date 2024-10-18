Пятиклассник из Якутии предотвратил мошенничество с деньгами родителей

Tекст: Алексей Дегтярев

Пятиклассник вмешался в спор родителей, возникший после звонка от мошенников, они были встревожены. Отец получил звонок от неизвестных, которые сначала сообщили о истекшем сроке договора на абонентский номер, а затем о взломе личного кабинета на портале госуслуг, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Мошенники запугали мужчину, утверждая, что кто-то оформляет кредит от его имени. Хотя мальчик сразу осознал, что это уловка аферистов, и попытался убедить родителей не переводить деньги, ему не удалось это сделать.

Родители перевели на неизвестные счета 175 тыс. рублей из своих сбережений и собирались взять заем на 350 тыс. рублей.

После инцидента мальчик обратился в полицию, и участковый немедленно прибыл на место. Благодаря своевременному вмешательству школьника, удалось предотвратить более значительную финансовую потерю. Руководство ОМВД по Хангаласскому району решило поощрить бдительного мальчика за его отвагу и находчивость.

Ранее ВТБ предупреждал о трех самых популярных телефонных мошеннических схемах в 2024 году. Мошенники, представляясь сотрудниками банков и других организаций, пытаются получить секретные коды для подтверждения различных действий. Также злоумышленники взламывают неактивные аккаунты россиян в WhatsApp, выдавая себя за представителей банков и операторов.

До этого правительство ввело возможность с 1 марта 2025 года для граждан устанавливать самозапрет на получение кредитов через портал госуслуг или МФЦ.