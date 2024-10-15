Власти утвердили возможность самозапрета на кредиты с марта 2025 года

Правительство утвердило возможность самозапрета на кредиты с марта 2025 года

Tекст: Александра Юдина

На сайте кабмина указано, что правительство утвердило новую возможность для граждан самозапрещать выдачу потребительских кредитов. Постановление вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Отмечается, что снятие самозапрета также возможно по той же процедуре и без ограничения по количеству раз.

При этом все изменения статуса самозапрета будут отражаться в кредитной истории гражданина, что позволит банкам и финансовым учреждениям учитывать эту информацию при рассмотрении заявок на кредиты.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает введение для граждан возможности установить самозапрет на выдачу им кредитов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что такая мера направлена на защиту граждан от мошенников, которые могут попытаться оформить кредит с использованием персональных данных.

