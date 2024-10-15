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    Как Россия утроит производство СПГ в условиях санкций
    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина
    Опубликовано видео спасения дрейфовавшего два месяца в Охотском море мужчины
    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине
    Российские войска освободили две трети Дзержинска в ДНР
    Киеву направлен официальный запрос о похищенных курянах
    НАТО открыло новое командование для Украины в Висбадене
    ЕС задумался о новом законе для депортации мигрантов
    Стали известны первые слова дрейфовавшего с телами родных в Охотском море мужчины
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Чего ждать режиму Зеленского в 2025 году

    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В антироссийской игре Украине готовят скамейку запасных

    Нельзя исключить, что Украину просто хотят на время вывести из антироссийской игры, отправив на скамейку запасных и сохранив режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби. При этом саму антироссийскую игру никто не думает прекращать.

    12 комментариев
    15 октября 2024, 11:22 • Новости дня

    Власти утвердили возможность самозапрета на кредиты с марта 2025 года

    Правительство утвердило возможность самозапрета на кредиты с марта 2025 года

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 марта 2025 года россияне смогут устанавливать самозапрет на получение кредитов, подав заявку через портал госуслуг или МФЦ.

    На сайте кабмина указано, что правительство утвердило новую возможность для граждан самозапрещать выдачу потребительских кредитов. Постановление вступит в силу с 1 марта 2025 года.

    Отмечается, что снятие самозапрета также возможно по той же процедуре и без ограничения по количеству раз.

    При этом все изменения статуса самозапрета будут отражаться в кредитной истории гражданина, что позволит банкам и финансовым учреждениям учитывать эту информацию при рассмотрении заявок на кредиты.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает введение для граждан возможности установить самозапрет на выдачу им кредитов.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что такая мера направлена на защиту граждан от мошенников, которые могут попытаться оформить кредит с использованием персональных данных.

    14 октября 2024, 18:38 • Новости дня
    Украинскую делегацию жестко оборвали на заседании в Женеве

    Протест украинской делегации на межпарламентской ассамблее жестко прервали

    Украинскую делегацию жестко оборвали на заседании в Женеве
    @ paodkb.org

    Tекст: Ольга Иванова

    На заседании межпарламентской ассамблеи в Женеве украинская делегация попыталась выразить протест против встреч президента ассамблеи с российскими политиками, но была жестко прервана, рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

    Украинская делегация попыталась протестовать на заседании межпарламентской ассамблеи в Женеве, передает «Лента.ру». Депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал, что протест был направлен против визита президента ассамблеи Тулии Эксон в Петербург и ее встреч с российскими политиками.

    По его словам, президент ассамблеи жестко прервала выступление украинской делегации. «Украина попыталась что–то сказать, и ее сразу же осадили», – сообщил Чепа. Российский парламентарий сам присутствовал на заседании и стал свидетелем инцидента.

    Чепа также вспомнил аналогичный случай на заседании Фонда Клинтона, когда украинской делегации не позволили выступить, несмотря на то что значительная часть мероприятия была посвящена Украине.

    Этим летом Тулия Эксон заявляла, что межпарламентский союз готов подключиться к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако украинская делегация не смогла высказать свое мнение на ассамблее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник постпредства РФ при ООН Надежда Соколова заявила, что украинская сторона направила письмо с запросом на участие в заседании Совета Безопасности ООН «без минимальной протокольной вежливости».

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    14 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Уничтоживший в Одессе судно с боеприпасами комплекс назвали грозой НАТО

    Эксперт назвал ОТРК «Искандер-М» угрозой НАТО благодаря высокой мощности и точности

    Уничтоживший в Одессе судно с боеприпасами комплекс назвали грозой НАТО
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    ОТРК «Искандер-М» продемонстрировал свою мощь, уничтожив судно с боеприпасами в Одессе, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

    Перенджиев в интервью для «Лента.ру» рассказал об особенностях оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», который нанес удар по судну в порту Одессы. По его словам, этот комплекс способен уничтожать системы ПВО и ПРО, узлы связи, скопления войск и техники, а также корабли.

    Перенджиев подчеркнул, что боевое оснащение «Искандера» включает кассетно-осколочные и осколочно-фугасные снаряды, что позволяет эффективно поражать как площадные, так и точечные цели. Масса боевой части ракеты составляет 480 кг, а ее максимальная дальность поражения достигает 500 км. Комплекс также может пробивать бетонные сооружения, такие как бункеры.

    Эксперт отметил, что «Искандер-М» является одним из самых мощных видов оружия в мире благодаря своей скорости в 2100 метров в секунду после начального участка траектории. Это делает его грозой для НАТО и позволяет эффективно поражать различные цели, включая самолеты и вертолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский комплекс «Искандер» нанес удар по контейнеровозу под флагом Панамы возле порта в Одессе, уничтожив ценный для вооруженных сил Украины груз. В результате этого удара погибли иностранные офицеры и военные ВСУ, о чем заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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    14 октября 2024, 19:42 • Видео
    Зачистка Украины от мужчин

    Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

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    15 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине

    Глава дипломатии ЕС Боррель счел «очень отдаленной» перспективу «заставить» Россию заключить перемирие с Украиной

    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен усилить Украину в политическом и военном плане, но перспектива принудить Россию к перемирию военным путем «выглядит очень отдаленной», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    После заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Боррель заявил, что существует «стратегическая логика» в поддержке Украины с целью «заставить (президента России Владимира) Путина сесть за стол переговоров». «Однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель сообщил, что Украина представит свой «план победы» на саммите ЕС 17-18 октября. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что этот план вскоре будет презентован гражданам Украины.

    Однако в США «план победы» уже раскритиковали. Европейское турне украинского лидера Владимира Зеленского также оказалось провальным, он не добился успеха с основными требованиями своего «плана победы».

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    14 октября 2024, 19:39 • Новости дня
    Скрипаль рассказал о жизни в Британии перед отравлением

    Стало известно о показаниях Скрипаля на слушаниях по делу об отравлении в Солсбери

    Скрипаль рассказал о жизни в Британии перед отравлением
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, в письменных показаниях в рамках слушаний в Солсбери заявил, что не считал необходимым скрывать свою личность и чувствовал себя в безопасности в Британии.

    В письменном заявлении Скрипаля, которое зачитал адвокат Эндрю О’Коннор, говорится, что он не помнил, чтобы сообщал о какой-либо угрозе своей жизни, как утверждала газета Daily Mail. Скрипаль обозначил, что его жизнь до отравления была обычной и он не получал предупреждений о возможных опасностях, сообщает ТАСС.

    Скрипаль также рассказал, что не знал, какие организации отвечали за его безопасность в Британии, и отказался от дополнительных мер защиты, таких как смена имени. Ему было предложено жить в защищенной местности, но он предпочел оставаться в Солсбери, где взаимодействовал с соседями, включая бывших полицейских.

    Его дом не был оборудован системой безопасности, и Скрипаль отказался от камер видеонаблюдения, не желая жить под наблюдением. Он не скрывал своего адреса и регистрировался в лондонских гостиницах под своим именем. Скрипаль утверждал, что отравление могло быть организовано с санкции высшего политического руководства России, хотя прямых доказательств у него нет.

    Ранее Москва выразила готовность добиваться правды на фоне несостыковок по инциденту в Солсбери, при этом в марте 2024 года британская сторона впервые с 2018 года ответила на российский запрос по Скрипалям, при этом Юлия Скрипаль отклонила предложение России о консульском содействии.

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    14 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Работающим и неработающим пенсионерам решено повысить пенсии

    Силуанов: Пенсии в России повысят на 7,3 процента с января 2025 года

    Работающим и неработающим пенсионерам решено повысить пенсии
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    С января 2025 года пенсии для пожилых граждан России увеличатся на 7,3 процента, что связано с уровнем инфляции за 2024 год, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

    Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, подчеркнул, что данное увеличение затронет все категории пенсионеров, включая работающих, для которых индексация выплат будет проводиться впервые с 2015 года. Министр отметил, что это решение принято в соответствии с прогнозами инфляции, которые составляют 7,3 процента, передает Газета.Ru.

    Силуанов резюмировал: «С января следующего года все пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы». Это заявление важно в контексте экономической политики правительства и мер социальной поддержки населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Антон Силуанов заявил, что в 2025 году выплаты для работающих и неработающих пенсионеров поднимут на уровень инфляции 2024 года. Также сообщалось, что в 2024 году страховые пенсии в России проиндексируют на уровень инфляции, который, по прогнозам Минэкономразвития, составит 7,3%.

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    14 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Российская армия вышла на окраину Суджи в Курской области

    Российские войска установили контроль над трассой Суджа – Белая в Курской области

    Российская армия вышла на окраину Суджи в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска достигли окраины Суджи и установили контроль над ключевой трассой, связывающей ее с Белой, в рамках наступления в Курской области.

    Российские войска вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По информации источника, армия России также установила контроль над трассой, связывающей Суджу с населенным пунктом Белая, который расположен к востоку от Суджи.

    Кроме того, российские подразделения начали штурм населенного пункта Мартыновка, который находится в семи километрах от Суджи. В наступательных действиях участвуют 155-я и 106-я бригады, задача которых – окружить подразделения противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область. Польские наемники в составе ВСУ занимались мародерством в домах мирных жителей в приграничье.

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    14 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    Мать вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе женщины рассказала о дочери

    Tекст: Антон Антонов

    Елена Чесакова, вышедшая в Одессе с флагом России к постаменту Екатерины II, жива и находится под домашним арестом, сообщила ее мать Надежда.

    Мать Чесаковой, находящаяся в Чехии, опровергла слухи о смерти дочери в СИЗО. Она уточнила, что Чесакова провела в заключении лишь пару дней, после чего ее отправили под домашний арест на 60 дней, передает RT.

    Надежда получила эту информацию от внуков. Она выразила удивление, откуда у дочери был флаг России, на что внук ответил: «Бабушка, ты что, не знаешь? Мама, когда ей надо, найдет все».

    Адвокат Чесаковой посоветовал ей извиниться и заявить о смене мнения по отношению к конфликту России и Украины. Однако женщина отвергла эту рекомендацию, подчеркнув, что не изменит своих взглядов. Надежда отметила, что ее семья родом из России, и у Елены всегда была пророссийская позиция, особенно после событий в Одессе в 2014 году.

    Как рассказала Надежда, ее дочь твердо верит, что Россия вернется, и тогда все обвинения с нее снимут: «Она говорит, что все равно придет (Россия)... Одесса всегда была русским городом. Она надеется, что придут, и говорит: «Тогда все с меня снимут».

    Она также выразила удивление, что полиция Одессы опубликовала видео в соцсетях, хотя это противоречит украинским интересам. Чесаковой грозит до трех лет тюрьмы за оправдание «вооруженной агрессии России против Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного памятника Екатерине II и была задержана полицией, а позднее появились сообщения, что она могла быть убита в СИЗО после задержания.

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    14 октября 2024, 14:20 • Новости дня
    Аскольд Запашный отреагировал на планы Госдумы запретить животных в цирках

    Аскольд Запашный назвал популизмом законопроект Госдумы о запрете животных в цирках

    Аскольд Запашный отреагировал на планы Госдумы запретить животных в цирках
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Это нацелено на то, чтобы просто похайповать», – заявил газете ВЗГЛЯД худрук Большого Московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный, комментируя предложение депутатов Госдумы запретить использовать животных в цирках.

    Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков в феврале этого года внесли в Госдуму законопроект, согласно которому в цирках предлагается запретить использовать животных. По словам авторов инициативы, изъятых зверей предлагается передать в реабилитационные центры и приюты. Законопроект депутаты намерены рассмотреть в ноябре.

    «Это нацелено на то, чтобы просто похайповать в очередной стопятый раз. Не хочется депутатам в этом подыгрывать», – заявил Аскольд Запашный.

    Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос, благодаря которому выяснили, что почти две трети россиян (64%) уверены, что выступления животных являются неотъемлемой частью традиций циркового искусства. Кроме того, большинство любителей цирковых представлений заявили, что ходят туда, чтобы в первую очередь посмотреть на дрессированных зверей.

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    14 октября 2024, 19:59 • Новости дня
    Министр сельского хозяйства Лут рассказала, что ест вместо хлеба

    Глава Минсельхоза РФ Лут призналась, что вместо хлеба ест пастилу

    Министр сельского хозяйства Лут рассказала, что ест вместо хлеба
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что предпочитает пастилу вместо хлеба, называя ее знаковым продуктом, о котором должен узнать весь мир.

    По словам Лут, пастила всегда есть в ее доме и по вкусу очень похожа на хлеб, сообщает «Российская газета».

    Она назвала пастилу «нашим знаковым продуктом, о котором должен узнать весь мир» и добавила: «Мы над этим будем работать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов предупреждал, что чрезмерное увлечение сухофруктами может вызвать «инсулиновые всплески» в организме, а также подчеркивал, что даже небольшое количество сахара в сухофруктах способно увеличить уровень глюкозы в крови, что в итоге приводит к набору веса.

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    14 октября 2024, 12:19 • Новости дня
    Нарышкин назвал ошибку Хрущева в освоении целины

    Нарышкин назвал экстенсивные методы Хрущева причиной деградации почв СССР

    Нарышкин назвал ошибку Хрущева в освоении целины
    @ Дмитрий Бальтерманц/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Освоение целины под руководством Никиты Хрущева привело к деградации почв и вынужденной закупке зерна за границей, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на круглом столе по истории освоения целины.

    Нарышкин заявил, что экстенсивные методы, примененные Хрущевым для освоения целины, привели к деградации почв и резкому снижению урожайности. Это вынудило Советский Союз начать закупки зерна за границей, передает РИА «Новости».

    По его словам, послевоенный Советский Союз нуждался в обеспечении себя зерном не только для внутреннего потребления, но и для восстановления промышленного потенциала и разрушенной инфраструктуры. В 1954 году для решения зерновой проблемы было решено осваивать целину. В результате этой программы безлюдные степи приняли свыше миллиона добровольцев, большинство из которых были студенты.

    «За десять лет было распахано более 40 млн гектаров полей»,  сказал Нарышкин. В рамках проекта также были созданы новые промышленные объекты и построены города и поселки. Однако технологии того времени не позволяли сохранить плодородие целинных земель на долгий срок. Экстенсивное использование привело к снижению урожайности и необходимости импортировать зерно.

    Несмотря на это, Нарышкин подчеркнул, что освоение целины нельзя считать ошибкой. Он назвал его массовым гражданским подвигом, который дал стране несколько лет зернового изобилия и заложил основу для дальнейшего развития сельского хозяйства.

    В понедельник исполняется 60 лет со дня отставки Никиты Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС.

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    15 октября 2024, 07:54 • Новости дня
    Украина потребовала от Бразилии арестовать Путина

    Reuters: Украина призвала арестовать Путина на саммите G-20

    Tекст: Александра Юдина

    Украина обратилась к Бразилии с призывом арестовать российского президента Владимира Путина, если он посетит саммит G-20 в Рио-де-Жанейро в ноябре, пишет Reuters.

    По данным агентства, Украина обратилась к властям Бразилии с требованием арестовать российского президента Владимира Путина, если он примет участие в саммите G-20, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что располагает информацией о возможном визите Путина на это мероприятие.

    При этом Костин подчеркнул, что Бразилия, будучи страной – участницей Римского статута, обязана выполнить свои международные обязательства и арестовать российского лидера.

    Reuters отмечает, что Бразилия направила стандартное приглашение Путину на участие в саммите G-20 18-19 ноября. Однако на данный момент ответа от российской стороны не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение об участии президента Владимира Путина в саммите G-20 в Бразилии, который пройдет в ноябре, пока не принято, об этом сообщил пресс–секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G-20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

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    14 октября 2024, 22:41 • Новости дня
    Норвегия потребовала сократить дипломатический состав посольства России

    Посольство России сообщило о сокращении дипломатического состава по требованию Норвегии

    Tекст: Антон Антонов

    Российское посольство в Норвегии сократит число дипломатов в консульском отделе до двух по требованию норвежской стороны, сообщила дипмиссия.

    «В связи с требованием норвежской стороны сократить к 17 октября 2024 года дипломатический состав посольства в составе консульского отдела останутся всего два дипломата», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Несмотря на сокращение, посольство предпринимает усилия для сохранения консульского приема по всем видам услуг. Это означает, что заявки граждан, планирующих посещение консульского отдела, не будут отменены.

    Однако возможности консульского отдела по организации выездных консульских приемов, индивидуального обслуживания на дому и расширению часов приема посетителей будут ограничены.

    Посольство советует гражданам следить за сроком действия загранпаспортов и заранее подавать заявки на их обмен. Также отмечается, что некоторые документы, такие как доверенности, можно оформить у норвежского нотариуса, и они будут приниматься в России при наличии штампа «апостиль». Перевод таких документов и их нотариальное заверение можно провести уже на территории России.

    Кроме того, генеральные консульства России на Шпицбергене и в Киркенесе приостановили консульский прием до дальнейшего уведомления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2023 года российское правительство добавило Норвегию в перечень недружественных иностранных государств.

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    14 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Российские военные вплотную подошли к Красноармейску в ДНР

    Кимаковский: Военные России подошли к Красноармейску на расстояние менее 3 км

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные подошли на расстояние менее трех километров к удерживаемому украинской армией Красноармейску, известному как Покровск.

    «Наши бойцы уже находятся на расстоянии менее трех километров до самого населенного пункта, и в Мирноград уже наши ребята заскакивают, но, естественно, потом выходят», – заявил Кимаковский в эфире телеканала «Звезда», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журнал Foreign Policy сообщил, что попытки Украины удерживать контроль над Красноармейском связаны с его стратегической важностью для экономики. В прошлом месяце сообщалось, что утрата города может привести к серьезному удару по украинской сталелитейной отрасли, которая сильно зависит от местных источников угля.

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    15 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Киеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области

    Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Лубинцу с официальным запросом для поиска похищенных жителей Курской области

    Киеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Москалькова подчеркнула, что речь идет о поиске родных и целых семей, о которых поступают обращения от жителей Курской области.

    «Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и если есть возможность, посетить их и посмотреть, в каких условиях они находятся», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она сообщила, что «также обратилась в Международный комитет Красного Креста во время встречи с президентом комитета Мирьяной Сполярич, выразив боль и тревогу, описав трагедию людей из Курской области».

    СМИ сообщали, что МККК «посещал этих людей». «Никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей. Все каналы для этого задействуются», – заявила Москалькова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена. Москалькова рассказала о письме Лубинцу с просьбой назвать точное количество насильно вывезенных жителей Курской области.


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    14 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Грузия пообещала наладить отношения с Западом после окончания конфликта на Украине
    Грузия пообещала наладить отношения с Западом после окончания конфликта на Украине
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Военные действия на Украине препятствуют нормальным отношениям Грузии и Запада, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Наша стратегическая задача – перезагрузить отношения с Евросоюзом и Западом, и это обязательно произойдет с 2025 года», – сказал он.

    По его словам, «военные действия на Украине являются главной причиной повышенного интереса к Грузии со стороны конкретных сил».

    «Как только завершится украинская война, и это произойдет в будущем году, мы получим совершенно иную реальность. Когда закончится «первый фронт», сразу же завершится интерес к открытию Грузией «второго фронта», и это поможет перезагрузить наши отношения с ЕС и США», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Комментируя критику Западом правительства Грузии, премьер-министр назвал его «легитимно избранным».

    «Между народом Грузии и его правительством есть знак равенства, который останется и после выборов в парламент 26 октября», – заявил он.

    Глава правительства призвал в этой связи Запад «уважать демократический выбор народа Грузии».

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    Как Россия утроит производство СПГ в условиях санкций

    Планы России по утроению производства СПГ и захвату четверти мирового рынка СПГ могут быть реализованы даже в условиях сохранения действия жестких санкций. Единственное, что вряд ли это удастся сделать так быстро, как планировалось раньше. Когда Россия сможет нарастить производство и экспорт СПГ и какие сложности предстоит решить для этого? Подробности

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    Зеленский не добился от европейцев решимости

    Называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский завершил европейское турне. Поездка по столицам Старого Света должна была стать компенсацией отмененной встречи в формате «Рамштайн» в Германии. Однако, по словам экспертов, единственное, чего смог добиться Киев – это немного денег, которых, впрочем, все равно недостаточно для полноценного противостояния армии России на поле боя. На что рассчитывали в Киеве и почему добиться целей не удалось? Подробности

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    При освобождении Суджи пригодится опыт штурма Мариуполя

    Наступление российских войск в Курской области продолжается. Военные вышли на окраины Суджи. Известно, что в городе ВСУ удерживают большое число заложников. Присутствие гражданских потребует от армии особой аккуратности при проведении операции. Какая тактика будет избрана российским военным командованием? Подробности

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    НАТО затянуло Финляндию в ядерное противостояние с Россией

    НАТО проводит традиционные ядерные учения Steadfast Noon. Однако в них впервые примут участие истребители Финляндии. Примечательно, что внутри страны на этом фоне растет недовольство: политические силы, которые в целом не возражают против членства государства в альянсе, не поддерживают учения такого рода. Чем Steadfast Noon могут обернуться для Хельсинки и что это значит для России? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зачистка Украины от мужчин

      Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

    • Запад теряет даже Грузию

      Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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