Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.0 комментариев
Власти утвердили возможность самозапрета на кредиты с марта 2025 года
Правительство утвердило возможность самозапрета на кредиты с марта 2025 года
С 1 марта 2025 года россияне смогут устанавливать самозапрет на получение кредитов, подав заявку через портал госуслуг или МФЦ.
На сайте кабмина указано, что правительство утвердило новую возможность для граждан самозапрещать выдачу потребительских кредитов. Постановление вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Отмечается, что снятие самозапрета также возможно по той же процедуре и без ограничения по количеству раз.
При этом все изменения статуса самозапрета будут отражаться в кредитной истории гражданина, что позволит банкам и финансовым учреждениям учитывать эту информацию при рассмотрении заявок на кредиты.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает введение для граждан возможности установить самозапрет на выдачу им кредитов.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что такая мера направлена на защиту граждан от мошенников, которые могут попытаться оформить кредит с использованием персональных данных.