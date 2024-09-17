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    17 сентября 2024, 20:25 • Справки

    Самозапрет на кредиты: как работает «финансовый щит» от мошенников

    Самозапрет на кредиты: как работает «финансовый щит» от мошенников
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вскоре в России появится возможность установить самозапрет на выдачу кредитов. Это означает, что вы сможете обратиться в банк и запретить оформление любых займов на ваше имя. Такая мера направлена на защиту граждан от разного рода мошенников, которые могут попытаться оформить кредит с использованием ваших персональных данных. Расскажем о том, как именно будет действовать эта норма.

    Речь идет о добровольном ограничении (а точнее – самоограничении), которое гражданин устанавливает на собственное имя, предотвращая оформление кредитов без получения от него согласия. Это своего рода «финансовый щит», защищающий от мошеннических действий.

    Как работает самозапрет на кредиты

    Алгоритм действия данного механизма следующий: когда вы оформляете самозапрет, в вашей кредитной истории появляется соответствующая запись. Банки при рассмотрении вашей заявки на кредит видят эту запись и автоматически отказывают в выдаче займа. Это значит, что даже если кто-то попытается взять кредит на ваше имя, используя ваши личные данные, банк не сможет одобрить такую сделку.

    Как мошенники берут кредиты на другого человека

    Согласно экспертным оценкам, доля кредитов, оформленных мошенническим путем, не превышает 0,3% от общего их количества и приходится в основном на микрозаймы. Микрофинансовые организации предлагают выдать деньги моментально, однако при этом у них действуют высокие процентные ставки, что для самих МФО покрывает риск связаться с мошенниками, которые «повесят» обязательства на третье лицо.

    Как правило, подобные операции становятся возможными в результате утечек персональных данных. Обычно злоумышленники оформляют кредиты онлайн, лично они не обращаются в кредитную организацию. Некоторые сайты позволяют получить средства при условии предоставления скана паспорта и фотографии человека с этим документом.

    Как быстро самозапрет вступает в силу

    Процедура установки самозапрета достаточно быстрая. Согласно законопроекту, если вы подали заявку на установление самозапрета до 22.00, то уже на следующий день эта информация будет отражена в вашей кредитной истории и станет доступна всем кредиторам.

    Зачем нужен самозапрет

    Главная цель введения этой возможности на законодательном уровне – защита от мошенников. Часто злоумышленники используют украденные или поддельные документы для оформления кредитов на чужое имя. Самозапрет поможет предотвратить такие ситуации, заблокировав для преступников возможность оформления кредита на третье лицо.

    Кроме того, это мера контроля над личными финансами. Тем, кто решил для себя не брать займы в ближайшее время, самозапрет поможет избежать случайных или непреднамеренных кредитов. Самозапрет – это дополнительный уровень защиты сбережений людей пенсионного возраста, которые часто становятся целью мошеннических операций.

    По словам экспертов, основной плюс данной меры заключается в том, что операции будут запрещены на межбанковском уровне. До вступления закона о кредитном самоограничении в силу оформить для себя блок на новые займы можно только при личном обращении в конкретный банк. В таком случае запрет не затрагивает другие кредитные организации, куда вы не оформляли прямого запрета. Вместе с тем в России действуют тысячи микрофинансовых организаций – именно они становятся главной угрозой, когда речь идет о мошеннических операциях.

    Что нужно для оформления самозапрета

    Для оформления самозапрета вам потребуется только СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета). СНИЛС – это уникальный номер, который присваивается каждому гражданину и не меняется в течение всей жизни.

    Отменить самозапрет на кредиты можно в любой момент, когда вам это потребуется. Подавать соответствующее заявление и отзывать его можно неограниченное число раз.

    Как самозапрет отразится на выданных кредитах

    На уже взятые займы такая мера никак не повлияет. Если вы, например, оформили ипотеку и точно уверены, что больше никакие кредитные программы в обозримой перспективе вас не заинтересуют, вы можете установить для себя ограничение, которое вносится в Бюро кредитных историй и распространяется на ваши будущие заявки.

    Как установить самозапрет на кредиты

    Эта процедура с 1 марта 2025 года становится доступна каждому гражданину России – сначала функция появится только на «Госуслугах».

    С 1 сентября 2025 года услугу начинают предоставлять и многофункциональные центры («Мои документы», МФЦ). Обратившись туда, можно будет лично подать соответствующее заявление.

    Проверка информации: чтобы удостовериться, что самозапрет действительно установлен, вы можете самостоятельно затребовать свою кредитную историю в БКИ. Для этого нужно предварительно узнать на «Госуслугах», в каком именно БКИ хранится ваша кредитная история.

    Как снять самозапрет

    Если вам понадобится взять кредит, вы всегда можете снять самозапрет. Процедура снятия аналогична процедуре установки и также осуществляется через «Госуслуги» или МФЦ.

    На какие кредиты нельзя установить самозапрет

    Данное самоограничение в автоматическом режиме не распространяется на автокредиты, ипотечные займы и образовательные кредиты с государственной поддержкой.

    Никаких ограничений на количество установок и снятий запрета на оформление кредита нет. Сделать это можно бесплатно сколько угодно раз.

    Совет: даже если вы установили самозапрет, продолжайте бережно относиться к своим персональным данным. Не сообщайте свои пароли и другие конфиденциальные сведения третьим лицам.

    Как проверить, есть ли на мне кредит

    Своего рода финансовым паспортом гражданина является кредитная история (сокращенно – КИ). В ней отражаются все сведения о ваших взаимодействиях с банками и другими финансовыми организациями: оформленные кредиты, их своевременное погашение, просрочки платежей. В этом же документе отображаются запросы от банков на получение вашей КИ.

    Кредитная история нужна:

    – Для банков: по кредитной истории банк оценивает вашу платежеспособность и кредитный риск перед тем, как выдать вам новый кредит.

    – Для вас: кредитная история позволяет вам контролировать свои финансовые обязательства, проверять наличие незакрытых кредитов или ошибок в данных.

    Кредитная история каждого российского гражданина хранится в бюро кредитных историй (БКИ). В России действует несколько таких бюро. Все они имеют регистрацию в реестре Банка России.

    Существует несколько способов узнать, где именно хранятся ваши данные:

    1) Через «Госуслуги» – самый простой, быстрый и бесплатный способ. Сервисом можно воспользоваться в личном кабинете при наличии подтвержденной учетной записи (подтвердить запись можно в МФЦ).

    2) Через Центральный каталог кредитных историй. Удобный специальный сервис есть на сайте ЦБ РФ.

    3) Через любое БКИ. Там подскажут, где именно хранится ваша история. Однако некоторые БКИ взимают за предоставление этой информации плату.

    4) Через банк, клиентом которого вы являетесь.

    Как получить свою кредитную историю

    Узнав, в каком БКИ хранится ваша история, можно обратиться к ним запросом. Как правило, есть возможность сделать это онлайн либо лично, подойдя в офис вашего БКИ.

    Согласно российскому законодательству, граждане вправе дважды в год получать свою кредитную историю бесплатно, а вот за последующие запросы может быть установлена плата.

    Что делать при обнаружении ошибки в кредитной истории?

    В таком случае следует обратиться в то бюро кредитных историй, где хранится ваша информация. Вы имеете право направить в бюро спор, который будет рассмотрен в течение определенного срока.

    Кредитную историю стоит время от времени проверять всем: и тем, кто установил самозапрет на новые займы, и тем, кто не планирует этого делать. Эта мера предосторожности поможет вам убедиться в том, что на вас не оформлены займы, взятые мошенническим путем, или что на вас нет кредитов, которые по ошибке не были закрыты.

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