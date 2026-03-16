Французский гид Michelin присудил звезды 62 новым ресторанам
Знаменитый французский гастрономический справочник Michelin присудил свои звезды 62 новым ресторанам во Франции в издании за 2026 год.
Торжественная церемония состоялась в Монако. Князь Монако Альбер II поздравил лауреатов, отметив тесные исторические связи гида с княжеством и назвав шеф-поваров «художниками», потому что «кухня – это искусство, одна из высших форм человеческой культуры», передает ТАСС.
В этом году в «красную книгу» вошли 668 ресторанов, впервые отмечены 62 заведения, в том числе несколько парижских. Специальная премия для молодых шефов досталась Кантену Пеллестор-Верье, чье заведение Maison Pellestor Veyrier получило первую звезду. В Париже отмечены такие рестораны, как Monsieur Dior, Prevelle и Maison Ruggieri Palais Royal.
Единственный ресторан, получивший три звезды, – Les Morainieres в Жонжье (Савойя). Две звезды присуждены семи ресторанам, среди которых Virtus, Hakuba и Alliance в Париже, Arbane в Реймсе. По словам президента фестиваля «Русско-французские гастрономические сезоны» Натальи Марзоевой, несмотря на любые перемены, Michelin остается престижным и влиятельным гидом. Она выразила уверенность, что гид скоро вернется в Москву, так как русская кухня сегодня способна конкурировать с мировыми лидерами.
О снижении рейтинга стало известно для ряда известных ресторанов: Le Suquet в Лагиоле потерял одну из двух звезд, причем шеф Себастьен Брас ранее сам просил убрать его заведение из гида. Одну звезду утратил и Le Chabichou в Куршевеле. В Мажеске ресторан Le Relais de la Poste, державший две звезды 55 лет, теперь остался с одной – шеф Жан Куссо заявил, что «с гордостью защищает настоящую французскую кухню».
С трех до двух звезд понижен рейтинг парижского L'Ambroisie. Кроме того, 17 ресторанов лишились единственной звезды, среди них парижский Helene и лионский Les Terrasses de Lyon.
Michelin выпускается с 1900 года, эксперты анонимно посещают рестораны и составляют рейтинги по секретным критериям, куда, как отмечает Марзоева, главным образом входит качество кухни и напитков. Она также напомнила о тесных исторических связях Франции и России в гастрономии, подчеркнув, что современная европейская сервировка стола имеет российские корни – ее ввел князь Александр Куракин двести лет назад.
Напомним, в 2021 году первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь из них получили по одной звезде, еще два ресторана получили по две звезды.