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    Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как Запад превращает поражения в несуществующие победы

    Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Западная культура ищет способы говорить о России

    В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.

    4 комментария
    16 июня 2025, 11:59 • Новости дня

    Израиль возмутился блокировкой павильонов оборонных компаний на авиасалоне Ле-Бурже

    Tекст: Ольга Иванова

    Организаторы авиационной выставки в Ле-Бурже установили черные щиты, блокировав павильоны израильских оборонных компаний, вызвав возмущение министерства обороны Израиля.

    Организаторы международного авиасалона в Ле-Бурже заблокировали павильоны израильских оборонных компаний, закрыв их черными щитами, сообщает ТАСС.

    Минобороны Израиля выразило «крайнее возмущение» такими действиями принимающей стороны и подчеркнуло, что это решение было принято всего за день до открытия выставки. Министерство добавило, что требование убрать из павильонов израильских фирм образцы наступательных вооружений противоречит практике подобных мероприятий во всем мире, и отказалось его выполнять.

    Сотрудники форума, по данным Минобороны Израиля, установили черные щиты ночью, когда израильские павильоны уже были полностью подготовлены. В израильском военном ведомстве назвали случившееся «возмутительным и беспрецедентным», увидев в этом политические и коммерческие мотивы со стороны французских властей. Представители Израиля заявили: «Это происходит в то время, когда Израиль ведет необходимую и справедливую войну против Ирана, чтобы устранить ядерную и баллистическую угрозу, с которой сталкиваются Ближний Восток, Европа и весь мир».

    Минобороны Израиля считает, что Франция использует политические аргументы, чтобы исключить конкурирующие израильские вооружения с международной выставки. В израильском ведомстве также отметили, что такое решение особенно удивительно на фоне «впечатляющих и точных результатов израильских технологий в Иране».

    По данным Reuters, распоряжение закрыть четыре основных стенда израильских оборонных предприятий поступило от французских властей после отказа израильских компаний убрать виды наступательного или кинетического оружия. Среди заблокированных участников – Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries. Ранее эти компании уже не были допущены к участию в военно-морском салоне Euronaval и выставке Eurosatory в Париже.

    Минобороны Израиля публично потребовало от правительства Франции и организаторов Ле-Бурже отменить «отвратительные и неуместные действия», убрать черные щиты и дать израильским компаниям возможность участвовать в авиасалоне на равных условиях с другими участниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. В результате израильских атак погибли 14 иранских ученых-ядерщиков.

    15 июня 2025, 13:02 • Новости дня
    Эксперты: Возможный отказ Ирана от ЯО – манипуляция, а не капитуляция
    Эксперты: Возможный отказ Ирана от ЯО – манипуляция, а не капитуляция
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявление МИД Ирана о том, что страна готова отказаться от ядерного оружия, может оказаться манипуляцией и уловкой, так как Тегеран всегда заявлял о мирном характере ядерной программы.

    Политолог-международник Алексей Наумов в своем Telegram-канале отметил, что заявление Ирана о якобы готовности отказаться от ядерного оружия означает не капитуляцию, а является элементом политической манипуляции. Он напомнил, что официально Тегеран никогда не декларировал создание атомной бомбы как свою цель, однако неизменно настаивал на праве обогащать уран и производить ядерное топливо.

    Наумов отметил, что администрация президента Дональда Трампа и США в целом были не против позволить Ирану производить ядерное топливо. Однако против выступал Израиль, и под давлением израильского лобби Вашингтон занял более жесткую позицию, которая в итоге привела к усилению напряженности и втягиванию США в противостояние на Ближнем Востоке.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале также подчеркнул, что Иран никогда не заявлял о стремлении к созданию атомной бомбы, а вся ядерная программа страны официально носит мирный характер.

    Коц отметил, что заявление иранского министра не является капитуляцией, а отражает дипломатическую тактику. Он добавил, что воинственная риторика и метафорические высказывания на Ближнем Востоке часто не отражают реальную политику, а готовность к прекращению огня может стать инструментом США для того, чтобы избежать втягивания в конфликт с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение, исключающее появление ядерного оружия, при условии сохранения права на мирный атом.

    Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи призвал к выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.

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    15 июня 2025, 19:41 • Новости дня
    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи

    Reuters: Трамп заблокировал план Израиля по убийству Хаменеи

    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи
    @ Пресс-служба Белого дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, пишет Reuters.

    Агентство ссылается на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. В материале отмечается, что решение Трампа было принято недавно, передает РИА «Новости».

    В публикации приводится комментарий: «Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи».

    Один из источников уточнил, что вопрос о преследовании всего политического руководства Ирана в настоящий момент не рассматривается.

    Ранее Трамп подчеркнул, что мир между Ираном и Израилем возможен и указал на важность переговоров на фоне текущей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Также Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    15 июня 2025, 13:52 • Новости дня
    Эксперт: Израиль и Иран демонстрируют удивительную живучесть своих систем
    Эксперт: Израиль и Иран демонстрируют удивительную живучесть своих систем
    @ Oded Balilty/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несмотря на масштабные потери в руководстве, Иран продолжил наносить удары по Израилю и сохранил работоспособность системы, отметил политолог Алексей Наумов.

    Израиль за три дня сообщил о ликвидации более 20 высокопоставленных иранских командиров, среди которых начальник генштаба Мохаммад Багери, глава КСИР Хоссейн Салами и руководитель ракетных войск Амир-Али Хаджизаде. В результате ударов были также уничтожены девять ведущих иранских ядерных ученых, отметил Наумов в своем Telegram-канале.

    Ответные действия Ирана заключались в запуске более 200 ракет и беспилотников, которые нанесли десятки прямых попаданий по территории Израиля, что привело к гибели от 10 до 13 человек. При этом эксперт отметил, что потери среди руководства КСИР не приводят к параличу управления благодаря глубокой кадровой резервной системе и культу мученичества, превращающему гибель командиров в инструмент мобилизации.

    В Израиле, по словам Наумова, вертикаль управления короче, и потери среди высших офицеров пока минимальны. Но каждый ракетный удар отражается на экономике и социальной стабильности: растут цены, страховые выплаты и напряженность в обществе.

    Эксперт подчеркивает, что в условиях войны важнее способность общества восстанавливать кадровые потери, поддерживать экономику и сохранять политическое единство, чем подсчет ликвидированных командиров. Ни одна из сторон пока не потеряла способности к сопротивлению и управлению, и говорить о переломе в конфликте преждевременно.

    По его словам, «Израиль ударил больно и громко, но не отключил способность Тегерана нажимать «пуск», а Иран, «потеряв элиту, все еще запускает сотни ракет и держит вертикаль, не сваливаясь в хаос».

    «Так что счет убитых генералов – громкая, но поверхностная метрика. Куда важнее, может ли общество: быстро закрыть кадровую брешь; продолжать жить и платить налоги; сохранять политическое единение и управляемость, когда траур переходит в рутину. Решающим станет не число крестов на погонах, а то, чья домашняя публика первая устанет платить цену войны – деньгами, страхом и временем», – пояснил аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при прекращении агрессии в адрес Тегерана.

    Также Арагчи обвинил Израиль в переходе красной линии международного права после атаки на иранские ядерные объекты.

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    15 июня 2025, 16:34 • Новости дня
    Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон
    Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ответного удара иранские ракеты достигли сразу трех городов Израиля – Хайфы, Тель-Авива и Ашкелона.

    Иран осуществил ракетные удары по израильским городам, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

    В эфире было зачитано сообщение: «Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон».

    Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.

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    16 июня 2025, 09:17 • Новости дня
    Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе

    Tasnim: Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе

    Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе
    @ Tomer Neuberg/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, боеголовки гиперзвуковых ракет смогли легко преодолеть израильскую систему противоракетной обороны и поразили намеченные цели. Отмечается, что Тегеран, вероятнее всего, собирается увеличить число ударов гиперзвуковыми ракетами по территории Израиля в дальнейшем, передает ТАСС.

    Ранее Иран сообщил о сбитом израильском MQ-9 Reaper у границы с Ираком.

    До этого Иран нанес удары по аэропорту имени Бен-Гуриона и оружейному заводу Rafael. Иран также сообщил о двух сбитых силами ПВО израильских истребителях F-35.

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    15 июня 2025, 20:27 • Новости дня
    Из зоны ирано-израильского конфликта эвакуированы 14 российских ученых

    Tекст: Ольга Иванова

    После начала боевых действий на Ближнем Востоке группа из 14 российских ученых, участвовавших в конференции по БРИКС, успешно покинула зону конфликта через Азербайджан.

    Операция по эвакуации группы из 14 российских ученых, находившихся в районе обострения ирано-израильского конфликта, была успешно проведена, передает РИА «Новости». Все участники делегации были задействованы в российско-иранской конференции, посвященной развитию сотрудничества в рамках БРИКС.

    В их числе были замдиректора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева. После начала боевых действий ученые были оперативно доставлены в здание российского посольства.

    Сегодня делегация выехала из посольства в сторону границы с Азербайджаном. Министерство науки России сообщило, что группа уже успешно покинула зону конфликта и ее безопасности ничего не угрожает.

    Ранее в Москву вернулась часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом», которая работала в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемки сериала проходили в Иране. После начала ударов Израиля по Ирану 90 человек, входящих в съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан. Сообщалось, что съемочная группа не пострадала, режиссер Федор Бондарчук и другие успешно пересекли иранско-азербайджанскую границу. Также в списке эвакуируемых есть несколько артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского.


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    16 июня 2025, 03:45 • Новости дня
    Подземные толчки зафиксированы в районе ядерного объекта в Фордо в Иране
    Подземные толчки зафиксированы в районе ядерного объекта в Фордо в Иране
    @ Alma Israel/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В районе ядерного объекта в Фордо в иранской провинции Кум произошли подземные толчки магнитудой 2,5, сообщает Иранский сейсмологический центр.

    Подземные толчки произошли в 23.35 по местному времени (23.05 мск) на глубине 10 км, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по ядерным объектам Ирана. В частности, в пятницу был атакован ядерный объект в Фордо. В субботу сообщалось, что объект в Фордо и склады в Исфахане пострадали, но ущерб оказался ограниченным благодаря мерам предосторожности.

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    16 июня 2025, 06:16 • Новости дня
    NourNews сообщило об ударе Ирана по электростанции в Хайфе
    NourNews сообщило об ударе Ирана по электростанции в Хайфе
    @ кадр из видео Al Jazeera

    Tекст: Антон Антонов

    Иранская ракета поразила электростанцию в израильской Хайфе, сообщило агентство NourNews.

    Над территорией электростанции виден столб дыма, передает ТАСС со ссылкой на NourNews.

    Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи Израиля пишет, что жертвами последних ракетных ударов Ирана по центральной части Израиля стали как минимум три человека, 67 пострадавших госпитализированы, передает РИА «Новости».

    По данным издания, четыре иранских баллистических ракеты ударили по центральной части Израиля.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Ирана в сторону Израиля осуществлен пуск ракет.


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    16 июня 2025, 01:42 • Новости дня
    Цена Brent поднялась выше 78 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном цены на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подскочили более чем на 4%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    В начале новой торговой недели стоимость Brent поднималась до 78,32 доллара за баррель (плюс 4,18%), позднее рост замедлился до 76,49 доллара (плюс 1,74%). Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавили 2,71% и стоили 75,16 доллара за баррель, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость фьючерса на нефть марки Brent 13 июня превышала 78 долларов за баррель впервые с 28 января. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может привести к росту мировых цен на нефть до 300 долларов за баррель.

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    16 июня 2025, 11:42 • Новости дня
    В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой
    В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой
    @ t.me/presstv

    Tекст: Ольга Иванова

    В провинции Лурестан на западе Ирана задержаны два грузовых автомобиля, перевозившие израильские дроны-камикадзе и взрывчатые вещества.

    Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали два грузовых автомобиля с израильскими дронами-камикадзе и взрывчатыми веществами, сообщает телеканал Press TV, передает ТАСС. По данным телеканала, машины остановили в провинции Лурестан на западе страны.

    В сообщении отмечается, что перевозкой опасного груза занимались агенты израильской разведывательной службы «Моссад». Уточняется, что грузовики были задержаны в ходе операции по обеспечению безопасности в регионе.

    Телеканал добавил, что подробности о количестве обнаруженных дронов и специфике взрывчатых веществ пока не раскрываются.

    Ранее противовоздушная оборона Ирана уничтожила израильский беспилотник американского производства MQ-9 Reaper возле города Дехлоран на стыке с Ираком. Кроме того, средства ПВО Ирана были задействованы рядом с Натанзом, где расположен ядерный объект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана.

    1 июня произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры. Водители нескольких фур рассказали, что получали указания о местах остановок по пути в разные регионы, после чего из их машин запускались дроны.

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    16 июня 2025, 04:22 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля
    ЦАХАЛ сообщил о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С территории Ирана в сторону Израиля осуществлен пуск ракет, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории государства Израиль», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Населению предписано укрыться в защищенных помещениях, передает ТАСС.

    Сирены воздушной тревоги звучат по всему Израилю, в небе над Тель-Авивом активно работают системы ПВО.

    Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что масштабная серия ударов проведена против мощностей по производству оружия в Иране. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по разведывательным центрам Израиля.

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    15 июня 2025, 17:37 • Новости дня
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп открыт к возможности участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

    Заявление Трампа прозвучало в интервью телеканалу ABC News. По словам американского лидера, он открыт к тому, чтобы президент России Владимир Путин выступил в качестве посредника при урегулировании конфликта.

    Трамп отметил: «Он (Путин) готов. Он позвонил мне в связи с этим. Мы долго об этом разговаривали». Президент США добавил, что Штаты также могут вмешаться в ситуацию, однако на данный момент в конфликт не вовлечены.

    Ранее Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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    15 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    WSJ: «Моссад» тайно провозил в Иран детали БПЛА для вывода из строя ПВО

    WSJ сообщила о тайных поставках деталей БПЛА «Моссадом» в Иран

    WSJ: «Моссад» тайно провозил в Иран детали БПЛА для вывода из строя ПВО
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники «Моссад» доставляли элементы беспилотников в Иран, маскируя их в багаже и контейнерах, что помогло нейтрализовать системы ПВО и пусковые установки.

    Агенты израильской разведки «Моссад» на протяжении нескольких месяцев тайно провозили в Иран детали для сборки дронов, передает «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Сообщается, что детали скрывали в чемоданах, грузовиках и контейнерах, используя коммерческие каналы и ничего не подозревающих деловых партнеров. Операция планировалась несколько лет, когда у «Моссада» появилась информация о местах хранения иранских ракет, готовых к запуску.

    Агенты собирали беспилотники непосредственно в Иране и распределяли их между группировками, участвующими в операции. В результате им удалось вывести из строя иранские системы ПВО и ракетные пусковые установки до запуска. The Wall Street Journal отмечает, что это объясняет ограниченный ответ Ирана на атаки Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране задержали автомобили, перевозившие израильские беспилотные летательные аппараты.

    Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране. Вооруженные силы Ирана сбили несколько израильских беспилотников.

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    16 июня 2025, 10:57 • Новости дня
    Цена нефти Brent выросла на 5,5% на фоне атак Израиля и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Рынок нефти отреагировал резким ростом цен после взаимных атак Израиля и Ирана, вызвавших опасения перебоев поставок из региона, обеспечивающего около трети мировой добычи.

    Рост цен на нефть связан с усилением военного противостояния между Израилем и Ираном, передает Bloomberg.

    В начале торгов Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам.

    Израиль нанес удар по газовому месторождению South Pars, после чего там произошел взрыв и остановилась работа одной из платформ.

    Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья. Эксперты отмечают, что основная угроза для рынка – возможная попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти. При этом аналитики считают, что такой шаг маловероятен из-за риска для собственных поставок Ирана, прежде всего в Китай.

    Несмотря на опасения, инфраструктура по экспорту нефти из Ирана осталась нетронутой, а текущие опасения касаются краткосрочных перебоев и возможного затяжного конфликта в регионе. Специалисты отмечают, что цены на нефть отыграли все потери с начала года. В опционных торгах сохраняется повышенная волатильность и рост интереса к покупкам на повышение, что демонстрирует тревожность рынка.

    Напомним, мировые цены на нефть в понедельник поднялись примерно на 1% на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке.

    При этом в Турции предупредили о росте цен на нефть при закрытии Ормузского пролива.

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    15 июня 2025, 21:15 • Новости дня
    Иранские ракеты обрушились на Хайфу и Тель-Авив

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате новой атаки ракетами со стороны Ирана удары были нанесены по объектам в израильских городах Хайфа и Тель-Авив.

    Иранское государственное агентство IRNA сообщило о новой волне ракетных ударов по израильским городам Хайфа и Тель-Авив. Ранее иранские СМИ информировали о запуске Корпусом стражей исламской революции новых ракет по территории Израиля, передает РИА «Новости».

    В сообщении агентства говорится: «Иранские ракеты поочередно ударили по Хайфе и Тель-Авиву». Подробности о масштабах разрушений и возможных жертвах официально пока не приводятся.

    Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.

    Комментарии (4)
    Главное
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    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

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    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой

    Крупный политический скандал разворачивается в Эстонии, а все из-за намерения правительства страны поместить в местные тюрьмы иностранных преступников. Таллин заявляет, что это даст бюджету государства доход в десятки миллионов евро. Однако внезапно всплыли некоторые детали соглашения, которые в эстонском руководстве предпочли скрыть или даже солгать. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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