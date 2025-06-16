Израиль возмутился блокировкой павильонов оборонных компаний на авиасалоне Ле-Бурже

Tекст: Ольга Иванова

Организаторы международного авиасалона в Ле-Бурже заблокировали павильоны израильских оборонных компаний, закрыв их черными щитами, сообщает ТАСС.

Минобороны Израиля выразило «крайнее возмущение» такими действиями принимающей стороны и подчеркнуло, что это решение было принято всего за день до открытия выставки. Министерство добавило, что требование убрать из павильонов израильских фирм образцы наступательных вооружений противоречит практике подобных мероприятий во всем мире, и отказалось его выполнять.

Сотрудники форума, по данным Минобороны Израиля, установили черные щиты ночью, когда израильские павильоны уже были полностью подготовлены. В израильском военном ведомстве назвали случившееся «возмутительным и беспрецедентным», увидев в этом политические и коммерческие мотивы со стороны французских властей. Представители Израиля заявили: «Это происходит в то время, когда Израиль ведет необходимую и справедливую войну против Ирана, чтобы устранить ядерную и баллистическую угрозу, с которой сталкиваются Ближний Восток, Европа и весь мир».

Минобороны Израиля считает, что Франция использует политические аргументы, чтобы исключить конкурирующие израильские вооружения с международной выставки. В израильском ведомстве также отметили, что такое решение особенно удивительно на фоне «впечатляющих и точных результатов израильских технологий в Иране».

По данным Reuters, распоряжение закрыть четыре основных стенда израильских оборонных предприятий поступило от французских властей после отказа израильских компаний убрать виды наступательного или кинетического оружия. Среди заблокированных участников – Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries. Ранее эти компании уже не были допущены к участию в военно-морском салоне Euronaval и выставке Eurosatory в Париже.

Минобороны Израиля публично потребовало от правительства Франции и организаторов Ле-Бурже отменить «отвратительные и неуместные действия», убрать черные щиты и дать израильским компаниям возможность участвовать в авиасалоне на равных условиях с другими участниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. В результате израильских атак погибли 14 иранских ученых-ядерщиков.