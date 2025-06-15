В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
От атак Израиля погибли 14 иранских ученых-ядерщиков
14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак, начиная с пятницы, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на два источника в странах Персидского залива, часть погибших стала жертвами взрывов, устроенных с помощью заминированных автомобилей. В сообщении отмечается, что речь идет о по меньшей мере 14 погибших специалистах, связанных с ядерной программой Ирана, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что семь высокопоставленных офицеров Воздушно-космических сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) погибли в результате авиаударов Израиля, нанесенных утром 13 июня.
Накануне Израиль заявил о ликвидации девяти иранских физиков-ядерщиков. Кроме того, губернатор Восточного Азербайджана Бахрам Сармаст сообщил о гибели не менее 30 военнослужащих в ходе ударов Израиля, нанесенных на территории провинции за последние два дня.