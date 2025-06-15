От атак Израиля погибли 14 иранских ученых-ядерщиков

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Reuters со ссылкой на два источника в странах Персидского залива, часть погибших стала жертвами взрывов, устроенных с помощью заминированных автомобилей. В сообщении отмечается, что речь идет о по меньшей мере 14 погибших специалистах, связанных с ядерной программой Ирана, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что семь высокопоставленных офицеров Воздушно-космических сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) погибли в результате авиаударов Израиля, нанесенных утром 13 июня.

Накануне Израиль заявил о ликвидации девяти иранских физиков-ядерщиков. Кроме того, губернатор Восточного Азербайджана Бахрам Сармаст сообщил о гибели не менее 30 военнослужащих в ходе ударов Израиля, нанесенных на территории провинции за последние два дня.