Израиль заявил о ликвидации девяти иранских физиков-ядерщиков

Военные Израиля сообщили об уничтожении девяти ученых-ядерщиков в Иране

Tекст: Вера Басилая

Армейская пресс-служба Израиля заявила о ликвидации девяти иранских физиков-ядерщиков, передает ТАСС. По данным военных, это произошло 13 июня в ходе первой волны авиаударов по Ирану. Уточняется, что все устраненные ученые были признанными экспертами с большим стажем работы над иранской ядерной программой.

Израиль заявил, что ликвидированные специалисты обладали ценными знаниями в сфере разработки ядерного оружия и десятилетиями участвовали в профильных проектах.

Иранская государственная телерадиокомпания сообщила, что погибли три физика-ядерщика – Али Бакаи Карими, Мансур Асгари и Саид Борджи. Университет имени Шахида Бехешти также сообщил о гибели пяти своих профессоров, связанных с исследованиями в области ядерной физики: Мохаммада Мехди Техранчи, Ахмада Реза Зольфагари, Абдольхамида Минучехра, Амира Хосейна Фекхи и Ферейдуна Аббаси.



Ранее офис Нетаньяху объявил о расширении ударов Израиля по ядерным объектам Ирана.

Посол Израиля в России Симона Гальперин подтвердила проведение военной операции против иранской ядерной инфраструктуры с поражением ключевого объекта в Натанзе.

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совбеза заявил, что израильские атаки являются актом государственного терроризма и нарушением международного права.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал о радиологическом и химическом заражении на объектах в Натанзе и уничтожении наземной части комплекса после ударов Израиля.



