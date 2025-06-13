Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.2 комментария
Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана
Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры, в ходе которой поражен ключевой объект в Натанзе.
В рамках программы «Восстающий лев» Израиль нанес удар по «центру иранской программы обогащения урана» в Натанзе, заявила Гальперин, передает РИА «Новости».
По ее словам, поражен «основной объект иранской ядерной программы, а также ликвидирован ведущий ученый, работавший над созданием ядерной бомбы».
В заявлении отмечается, что израильская армия также атаковала иранскую программу баллистических ракет. «Сегодня ночью, в ответ на опасное сближение Ирана с возможностями в сфере ядерного оружия, мы предприняли действия по нейтрализации этой угрозы», – заявила Гальперин. Она отметила, что действия Израиля были направлены на устранение прямой угрозы существованию страны.
Напомним, Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.