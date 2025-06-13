  • Новость часаИзраиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    26 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    13 июня 2025, 13:40 • Новости дня

    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран

    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

    В сообщении в своем Telegram-канале Медведев подчеркнул, что его предупреждения о возможности ядерного противостояния не являются преувеличением. По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует реальность и скорость возникновения подобных угроз.

    «Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!», – написал он.

    Ранее посол Израиля во Франции Джошуа Зарка заявил, что израильская операция против Ирана, нацеленная на уничтожение ядерной инфраструктуры, может завершиться в течение нескольких дней без перехода к долгосрочному военному конфликту.

    13 июня 2025, 09:31 • Новости дня
    Иран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей
    Иран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран объявил о намерении отреагировать на удары Израиля, которые привели к гибели гражданских, военных и ученых на территории Ирана.

    Заявление правительства Ирана о готовности жестко ответить на действия Израиля опубликовало агентство ТАСС. Власти страны подчеркнули, что удары Израиля по иранской территории привели к гибели гражданских лиц, в том числе ученых, и военных.

    В официальном заявлении говорится: «Сегодня все мы, народ, правительство и руководство Ирана, можем громко и решительно заявить, что сионисты – террористы и агрессоры. Мы имеем полное право на ответ и дадим его. Без всяких внутренних разногласий мы дадим жесткий ответ этому террористическому режиму».

    В документе отмечено, что позиция иранского общества и властей по вопросу о необходимости ответа на атаку полностью совпадает, и внутренний консенсус по этому поводу достигнут.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

    В результате нападения Израиля на территорию Ирана были убиты шесть специалистов, связанных с ядерной программой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

    Комментарии (34)
    13 июня 2025, 10:40 • Новости дня
    ПВО Иордании сбила вошедшие в воздушное пространство страны ракеты и дроны
    ПВО Иордании сбила вошедшие в воздушное пространство страны ракеты и дроны
    @ Hamza Ali/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В пятницу утром иорданские военные перехватили несколько ракет и беспилотников, которые вторглись в воздушное пространство страны.

    Как пишет государственное информагентство Petra со ссылкой на источник в Главном командовании ВС, военные самолеты были приведены в состояние повышенной боевой готовности для защиты неба над страной, передает ТАСС.

    При этом не уточняется, из какой страны были запущены сбитые ракеты и беспилотники.

    Напомним, ВВС Израиля нанесли по Ирану «превентивный удар». Иран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей. Сообщалось, что Иран направил к Израилю более сотни беспилотников.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    13 июня 2025, 06:48 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана Хаменеи пообещал Израилю суровое наказание за атаки

    Имам Хаменеи: Израиль должен ожидать сурового наказания за авианалет

    Верховный лидер Ирана Хаменеи пообещал Израилю суровое наказание за атаки
    @ Пресс-служба Кремля/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Израиль должен ожидать сурового наказания, заявил после авиаударов израильских ВВС по Тегерану верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, передает агентство Tasnim.

    «Сионистский режим раскрыл свою грязную и кровавую руку для преступления в нашей любимой стране сегодня утром и явил свою коварную сущность больше, чем когда-либо, нанеся удары по жилым центрам. Режим должен ожидать сурового наказания. Мощная рука вооруженных сил Исламской Республики не оставит это безнаказанным», – приводит агентство слова обращения аятоллы к народу Ирана.

    В результате авиаударов Израиля по Тегерану несколько командиров и ученых погибли.

    «Этим преступлением сионистский режим приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и она его обязательно постигнет», – пообещал Хаменеи.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

    До этого иранский телеканал сообщал о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.

    Комментарии (14)
    13 июня 2025, 08:57 • Новости дня
    При атаке Израиля погибли шесть иранских ученых-ядерщиков
    При атаке Израиля погибли шесть иранских ученых-ядерщиков
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате нападения Израиля на территорию Ирана были убиты шесть специалистов, связанных с ядерной программой, среди которых названы имена ведущих ученых.

    Как передает агентство Nour News, не менее шести иранских ученых-ядерщиков стали жертвами атаки Израиля, сообщает РИА «Новости». В числе погибших были названы Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси.

    Агентство уточнило, что данные о погибших являются предварительными.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

    До этого иранский телеканал сообщал о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.

    Комментарии (15)
    13 июня 2025, 13:22 • Новости дня
    Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе
    Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские ВВС нанесли новые удары по иранским ядерным объектам и прилегающим районам.

    Израиль вновь атаковал завод по обогащению урана в иранском Натанзе, передает ТАСС. По сообщениям иранского государственного телевидения, удары были также нанесены по окрестностям городов Тебриз и Шираз.

    В результате атак никто не пострадал, ущерб оказался незначительным, сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. «К счастью, у нас нет жертв и информации об ущербе. Большая часть ущерба поверхностная. И Натанз, и Фордо находятся глубоко под землей», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Власти Ирана заверили, что критические объекты, включая ядерные комплексы, продолжают функционировать в штатном режиме. Местные СМИ отметили, что воздушная тревога в нескольких районах страны была объявлена после начала атак.

    До этого сообщалось, что в иранском Натанзе объект по обогащению урана получил повреждения в результате атаки, утечки радиации или химикатов за пределы завода не обнаружено.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Комментарии (4)
    13 июня 2025, 11:40 • Новости дня
    Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном
    Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль готов к любому развитию событий, включая полномасштабную войну с Ираном, заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

    В ответ на вопрос о возможности вооруженного конфликта Гендельман подчеркнул: «Израиль готов к любому развитию событий», передает ТАСС.

    Он добавил, что страна рассчитывает прежде всего на свои военные силы и возможности как в обороне, так и в нападении. Советник отметил, что Израиль поддерживает тесные контакты с ближайшими союзниками, включая США, по ситуации вокруг Ирана.

    «Израиль находится в тесном контакте со всеми своими союзниками», – заявил Гендельман, отвечая на вопрос о взаимодействии с американской администрацией.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Комментарии (11)
    13 июня 2025, 08:18 • Новости дня
    Иран запустил по Израилю более 100 дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

    Более ста беспилотников были выпущены по Израилю с иранской территории, передает РИА «Новости». Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин, он отметил, что армия работает над уничтожением вражеских дронов.

    По словам Дефрина, для достижения территории Израиля беспилотным летательным аппаратам потребуется несколько часов. Генерал подчеркнул, что израильские военные принимают все необходимые меры для отражения атаки и обеспечения безопасности.

    Кроме того, он сообщил, что Израиль применил 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов по целям на территории Ирана.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

    До этого иранский телеканал сообщал о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 12:25 • Новости дня
    МИД России осудил удары Израиля по территории Ирана
    МИД России осудил удары Израиля по территории Ирана
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России резко осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

    Ведомство выразило крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осудило силовую акцию Израиля как нарушение Устава ООН и международного права.

    «Решительно осуждаем силовую акцию Государства Израиль в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права в ночь на 13 июня», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что «неспровоцированные военные удары по суверенному государству – члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы».

    Дипломаты обратили внимание на особый цинизм атаки, совершенной во время сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне нового раунда непрямых контактов между Тегераном и Вашингтоном. МИД отметил, что действия Израиля подорвали многосторонние усилия по снижению конфронтации вокруг иранской ядерной программы.

    В заявлении сказано, что ответственность за последствия провокации будет лежать на израильском руководстве. Министерство призвало стороны проявить сдержанность и подчеркнуло отсутствие военного решения по иранской ядерной программе, выразив надежду на политико-дипломатическое урегулирование ситуации.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее.

    Турция и Египет выразили резкое осуждение израильских авиаударов, власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану.

    Комментарии (5)
    13 июня 2025, 11:25 • Новости дня
    Песков: Россия осуждает эскалацию между Израилем и Ираном
    Песков: Россия осуждает эскалацию между Израилем и Ираном
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президент Владимир Путин получает доклады о развитии ситуации в режиме реального времени по линиям Министерства обороны, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел. По его словам, глава государства держит происходящее под постоянным контролем.

    Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что МИД по поручению Путина в ближайшее время опубликует развернутое заявление по ситуации между Израилем и Ираном. Этот документ будет также направлен в Организацию Объединенных Наций.

    Турция и Египет выразили резкое осуждение израильских авиаударов по территории Ирана, предупредив о риске серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану.

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    13 июня 2025, 11:10 • Новости дня
    Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана

    The Times: Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британское правительство не намерено принимать участие в защите Израиля в случае ответных действий со стороны Ирана, сообщила журналист The Times Лариса Браун.

    Браун со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщила, что позиция Лондона может измениться в течение дня, однако пока помощь Израилю не рассматривается, передает ТАСС.

    Она также подчеркнула, что Британия не была вовлечена в удары, нанесенные Израилем по территории Ирана.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Тегерану в ночь на 13 июня. Тегеран обвинил США в причастности к нападению Израиля на Иран и направил письмо в ООН с требованием осудить удары Израиля. Тегеран также пообещал жесткий ответ на атаку Израиля.

    Ранее знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю.

    Комментарии (2)
    13 июня 2025, 11:04 • Новости дня
    Иран заявил о снятии ограничений на ответные удары по Израилю
    Иран заявил о снятии ограничений на ответные удары по Израилю
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Генштаб вооруженных сил Ирана сообщил об отсутствии каких-либо препятствий для нанесения ответного удара по Израилю после ночной атаки.

    Израиль пересек все красные линии, совершив ночную атаку на территорию Ирана, передает ТАСС. Генеральный штаб вооруженных сил исламской республики выступил с официальным заявлением по итогам произошедшего инцидента.

    В заявлении подчеркивается: «Теперь, когда террористический режим, оккупировавший Иерусалим, перешел все красные линии, не осталось никаких ограничений для ответа на это преступление, и рука божественного возмездия покарает жестокий террористический режим и его сторонников».

    Иранская сторона напрямую возложила ответственность за эскалацию конфликта на Израиль и объявила, что любые последующие действия не будут сдерживаться прежними рамками.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

    Тегеран объявил о намерении отреагировать на удары Израиля, которые привели к гибели гражданских, военных и ученых на территории Ирана.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 08:24 • Новости дня
    Хаменеи назначил новых командующих КСИР и генштаба Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи утвердил нового руководителя КСИР, а также временно назначил главу генштаба после гибели предыдущих командиров.

    О назначениях сообщил портал Nournews, передает ТАСС. Генерал Ахмад Вахиди возглавил Корпус стражей исламской революции, сменив Хосейна Салами, который погиб ранее.

    Временным руководителем генерального штаба Вооруженных сил назначен Хабиболла Сайяри, после смерти Мохаммада Багери. Хаменеи своим указом закрепил эти кадровые перестановки, подчеркнув важность устойчивости военного руководства страны.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    В результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид с сыном.

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    13 июня 2025, 09:35 • Новости дня
    Израильские истребители за ночь атаковали более 100 целей Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Минувшей ночью истребители Израиля поразили свыше 100 целей на территории Ирана, задействовав свыше 300 боеприпасов.

    Более 200 истребителей ВВС Израиля атаковали более 100 целей на территории Ирана, передает ТАСС. Сообщается, что удары были нанесены по объектам, включая укрытия высокопоставленных военных руководителей Ирана.

    По словам официального представителя Армии обороны Израиля Эфи Дефрина, в ходе операции по целям в Иране было использовано более 330 различных боеприпасов. Он отметил, что операция проводилась на основе данных разведки и была направлена на ключевые объекты.

    Общество Красного Полумесяца Ирана, пишет РИА «Новости», сообщило о поражении не менее 60 локаций в восьми провинциях страны, включая Тегеран, Восточный и Западный Азербайджан, Исфахан, Илам, Керманшах, Маркази, Хамадан, Хузестан и Курдистан. К спасательным работам были привлечены 134 команды и 669 специалистов.

    Пресс-служба ЦАХАЛ заявила: «Ночью более 200 истребителей ВВС, действуя в соответствии с точными указаниями разведки, атаковали более 100 целей по всему Ирану, включая укрытия высокопоставленных иранских военных лидеров».

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

    В результате нападения Израиля на территорию Ирана были убиты шесть специалистов, связанных с ядерной программой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 11:26 • Новости дня
    Мерц заявил, что Нетаньяху рассказал о целях удара по Ирану

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подробно информировал его о ночных ударах по Ирану, включая цели и объекты атак.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично сообщил канцлеру Германии Фридриху Мерцу о военных действиях против Ирана, передает ТАСС. По словам Мерца, Нетаньяху рассказал ему по телефону о ночных ударах израильских сил по ядерным объектам Ирана, а также по руководящим структурам иранской армии и Корпуса стражей исламской революции.

    «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня утром по телефону проинформировал меня о военных действиях и их целях», – сообщил Мерц, чьи слова приводит пресс-служба правительства Германии. После этого, как отметил канцлер, в Берлине прошло заседание кабмина, посвященное вопросам безопасности.

    Канцлер добавил, что правительство ФРГ рассмотрело ситуацию, опираясь на имеющуюся информацию. Подробности об оценках Берлина и дальнейших шагах не уточняются.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Тегерану в ночь на 13 июня. Тегеран обвинил США в причастности к нападению Израиля на Иран и направил письмо в ООН с требованием осудить удары Израиля. Тегеран также пообещал жесткий ответ на атаку Израиля.

    Комментарии (2)
    13 июня 2025, 08:33 • Новости дня
    МАГАТЭ заявило об отсутствии превышения радиации в Натанзе

    Tекст: Ольга Иванова

    По данным Международного агентства по атомной энергии, радиационный фон на ядерном объекте в Натанзе в Иране остался в пределах нормы после сообщений об ударах.

    Уровень радиации на иранском ядерном объекте в Натанзе не превышен, сообщает РИА «Новости». Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало заявление гендиректора Рафаэля Гросси в официальном аккаунте в соцсети Х. Там говорится: «Иранские власти проинформировали МАГАТЭ о том, что Бушерская АЭС не подверглась нападению, а уровень радиации на объекте в Натанзе не превышен».

    Власти Ирана сообщили агентству, что атаки Израиля не затронули АЭС в Бушере. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией на иранских ядерных объектах и поддерживать контакт с иранскими представителями.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

    До этого иранский телеканал сообщал о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.

    Комментарии (0)
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    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае

    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком? Подробности

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    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

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    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

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    Нападением на Иран Израиль взвинтил ставки на Ближнем Востоке

    Израиль нанес превентивные ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Еще одной мишенью оказались высокопоставленные чиновники и физики-ядерщики. Иран заявил об отсутствии препятствий для ответа и пообещал суровое наказание. Как говорят эксперты, действия Израиля могут привести к большой войне на Ближнем Востоке. В нее будут вовлечены не только другие страны региона, но и мировые державы. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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