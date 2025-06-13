Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.3 комментария
Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.
В сообщении в своем Telegram-канале Медведев подчеркнул, что его предупреждения о возможности ядерного противостояния не являются преувеличением. По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует реальность и скорость возникновения подобных угроз.
«Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!», – написал он.
Ранее посол Израиля во Франции Джошуа Зарка заявил, что израильская операция против Ирана, нацеленная на уничтожение ядерной инфраструктуры, может завершиться в течение нескольких дней без перехода к долгосрочному военному конфликту.