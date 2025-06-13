Посол Израиля допустил завершение операции против Ирана за несколько дней

Tекст: Ольга Иванова

Начавшуюся операцию Израиля против Ирана могут завершить в течение нескольких дней, заявил посол Израиля во Франции Джошуа Зарка в эфире радиостанции RTL, передает РИА «Новости».

«Эта операция может продлиться еще несколько дней, но это не операция на несколько месяцев или несколько недель», – сказал Зарка. По его словам, цель операции заключается не в объявлении войны Ирану, а в пресечении его ядерной программы.

Он уточнил, что с ночи до текущего момента было проведено пять волн атак, в результате которых, как отметил посол, значительная часть иранского ядерного потенциала уже уничтожена.

Зарка подчеркнул, что не опасается политической изоляции Израиля. Он отметил, что между США и Израилем проходят интенсивные переговоры на самом высоком уровне. Посол добавил, что Францию не предупреждали о начале операции, так как ее отношения с Израилем теперь менее тесные, чем раньше.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.