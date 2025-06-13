Иран запустил по Израилю более 100 дронов

Tекст: Ольга Иванова

Более ста беспилотников были выпущены по Израилю с иранской территории, передает РИА «Новости». Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин, он отметил, что армия работает над уничтожением вражеских дронов.

По словам Дефрина, для достижения территории Израиля беспилотным летательным аппаратам потребуется несколько часов. Генерал подчеркнул, что израильские военные принимают все необходимые меры для отражения атаки и обеспечения безопасности.

Кроме того, он сообщил, что Израиль применил 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов по целям на территории Ирана.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

До этого иранский телеканал сообщал о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.