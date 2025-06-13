Нетаньяху назвал целями ударов ВВС Израиля по Ирану – ученых ядерщиков в Натанзе

Нетаньяху заявил, что целями ударов ВВС были иранские физики-ядерщики

Tекст: Ирма Каплан

«Мы нанесли удар в сердце иранской программы ядерного обогащения, мы нанесли удар в сердце иранской ядерной военной программы, атаковали главный объект Ирана по обогащению в Натанзе, мы атаковали ведущих физиков-ядерщиков, работавших над иранской бомбой, мы также нанесли удар в сердце иранской ракетной программы», – приводит его слова ТАСС.

До этого Армия обороны Израиля заявила о нанесении упреждающего удара по ядерной программе Ирана в ответ на якобы продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

В Тегеране на рассвете в нескольких частях города были слышны взрывы, также звуки взрывов слышали в провинциях Керманшах и Лурестан.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

Кроме того, администрация американского президента сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.