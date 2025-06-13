  • Новость часаВВС Израиля нанесли по Ирану «превентивный удар»
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    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    23 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    5 комментариев
    13 июня 2025, 04:09 • Новости дня

    Tasnim сообщило о взрывах в разных частях Тегерана

    Tasnim: взрывы зафиксированы в северных, западных и центральных частях Тегерана

    Tекст: Ирма Каплан

    На рассвете в нескольких частях Тегерана были слышны взрывы, также звуки взрывов слышали в провинциях Керманшах и Лурестан, сообщает агентство Tasnim.

    «По словам военного репортера информационного агентства Tasnim, сегодня на рассвете в разных частях Тегерана были слышны звуки взрывов. В частности взрывы зафиксированы в некоторых северных, западных и центральных частях Тегерана», – сказано в сообщении.

    Агентство уточняет, что а районе аэропорта имама Хомейни взрывов не было, однако в целях безопасности воздушная гавань приостановила полеты.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

    Кроме того, администрация американского президента сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.

    11 июня 2025, 18:43 • Новости дня
    Французский врач рассказал об издевательствах израильских военных над Гретой Тунберг
    Французский врач рассказал об издевательствах израильских военных над Гретой Тунберг
    @ REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Tекст: Ольга Иванова

    На борту задержанного Израилем гуманитарного судна пассажирам, включая Грету Тунберг, намеренно мешали спать с помощью громкой музыки и ограничивали доступ к воде и пище.

    Военнослужащие Израиля проявляли жестокость по отношению к пассажирам гуманитарного судна, среди которых находилась экоактивистка Грета Тунберг, пишет Politico, ссылаясь на французского врача Батисту Андре.

    По словам медика, израильские военные включали громкую музыку и танцевали, чтобы не дать пассажирам спать, особенно мешая Грете Тунберг. Врач также рассказал, что участникам гуманитарной миссии систематически ограничивали доступ к питьевой воде и еде.

    Эти меры, по словам Андре, носили постоянный характер и были направлены против всех находящихся на борту судна активистов.

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen, на борту которой находилась Грета Тунберг, все в порядке. Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с экипажем пропала.

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    11 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг ко Дню России
    В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг ко Дню России
    @ vk.com/rentvchannel

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Тель-Авива в честь приближающегося Дня России растянули российский флаг площадью более 600 кв. метров.

    В Тель-Авиве прошла акция, в ходе которой израильтяне развернули российский флаг площадью более 600 кв. метров, передает ТАСС.

    Мероприятие было приурочено к предстоящему празднованию Дня России, который отмечается 12 июня. В акции приняли участие десятки человек.

    После развертывания флага прошли праздничные гулянья. Участники мероприятия исполняли русские песни, водили хороводы и угощались традиционными блюдами.

    День России ежегодно празднуется 12 июня. В этот день в 1990 году был принят документ о государственном суверенитете РСФСР. Позднее дата получила статус официального государственного праздника и нерабочего дня.

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что отношения России и Израиля переживали взлеты и падения, стороны сохраняют взаимное уважение.

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    12 июня 2025, 11:40 • Видео
    Пентагон урежет мечты Зеленского

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    10 июня 2025, 13:24 • Новости дня
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль опроверг информацию посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о поставках своих систем Patriot Украине.

    Заявление посла Тель-Авива в Киеве о поставках Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

    В израильском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

    Напомним, Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.

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    12 июня 2025, 04:14 • Новости дня
    CBS заявил о готовности Израиля к проведению военной операции против Ирана
    CBS заявил о готовности Израиля к проведению военной операции против Ирана
    @ Lockheed Martin/Jinipix/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники получили информацию о том, что Израиль готов провести военную операцию против Ирана, сообщает CBS.

    По словам источников CBS, Вашингтон предупредили «о том, что Израиль в полной мере готов начать операцию», передает ТАСС.

    При этом США полагают, что в случае атаки Иран в ответ может «нанести удар по определенным американским объектам в соседнем Ираке». Это является одной из причин того, что Госдеп предписал части сотрудников американского посольства выехать из Ирака, сообщает CBS.

    Израильские чиновники отказались комментировать информацию о возможном начале операции, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США разрешило членам семей американских военных покинуть объекты в зоне ответственности Центрального командования на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Сенатское слушание главы Центрального командования вооруженных сил США Майкла Куриллы перенесли из-за обострения ситуации в регионе.

    Иранская разведка заявила, что получила доступ к секретным материалам о ракетной программе Израиля. Бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис допустил совместную военную операцию США и Израиля против ядерной инфраструктуры Ирана при провале дипломатии. Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия выступили против военного удара по ядерным объектам Ирана. Иран пообещал сокрушить Израиль в случае атаки на свои ядерные объекты.

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    10 июня 2025, 10:24 • Новости дня
    Израиль выслал Грету Тунберг во Францию
    Израиль выслал Грету Тунберг во Францию
    @ Israel Foreign Ministry

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг находится в самолете, который вылетает из Израиля во Францию, сообщила пресс-служба израильского МИД.

    В заявлении отмечается, что шведская экозащитница находится на борту самолета, покидающего Израиль, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что все пропалестинские активисты с судна «Мадлин», включая Грету Тунберг, были доставлены израильскими властями в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Нкануне официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что действия израильских военных против судна «Мадлен», следовавшего с гуманитарной помощью в сектор Газа, Иран назвал пиратством.

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen, на борту которой находилась Грета Тунберг, все в порядке. Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с экипажем пропала.

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    13 июня 2025, 03:24 • Новости дня
    ВВС Израиля нанесли по Ирану «превентивный удар»

    Глава Минобороны Израиля заявил о нанесении по Ирану превентивного удара

    ВВС Израиля нанесли по Ирану «превентивный удар»
    @ Ayman Nobani/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака, пишет Ynet.

    «После упреждающего удара государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль и его гражданское население», – приводит слова министра обороны Израиля портал Ynet.

    Глава израильского Минобороны Исраэль Кац объявил, что «немедленно объявляет особое положение на территории страны, призвав тыл активировать по стране особое положение, а население оставаться в защищенных зонах.

    По информации телеканала Al Jazeera, превентивный удар был нанесен по десяткам военных целей в различных районах Ирана, заявил представитель израильской армии.

    Израиль пытается устранить высокопоставленных чиновников в Тегеране. В аэропорту имама Хомейни в Тегеране все авиарейсы приостановлены», – сказано в Telegram-канале Al Jazeera.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    До этого американский президент Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами пула Белого дома, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

    Новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблематике запланирован на воскресенье, 15 июня. При этом CBS сообщал, что американские чиновники получили информацию о том, что Израиль готов провести военную операцию против Ирана.

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    10 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Посол США в Израиле исключил создание Палестины на Западном берегу

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский дипломат заявил, что создание палестинского государства не является главной целью политики США.

    Посол США в Израиле Майк Хакаби усомнился в том, что создание палестинского государства остается целью Вашингтона, передает РИА «Новости». В интервью агентству Bloomberg он подчеркнул, что без значительных событий, способных изменить сложившуюся культуру, для палестинского государства «нет места».

    На вопрос о том, сохраняется ли стремление США к созданию независимого палестинского государства, дипломат ответил отрицательно. По словам Хакаби, если такое государство и появится, то, скорее всего, на землях, которые могут быть выделены одной из мусульманских стран, а не на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне.

    Более 300 известных британцев, включая актера Бенедикта Камбербэтча, певиц Энни Леннокс и Дуа Липу, подписали открытое письмо с требованием к правительству Британии прекратить поставки вооружения Израилю и поддержать палестинцев.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике западные страны за требование завершить операцию в Газе, увидев в этом угрозу роста террористической активности.

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    10 июня 2025, 14:31 • Новости дня
    Иран получил доступ к ракетной программе Израиля

    Разведка Ирана получила доступ к документам ракетной программы Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранская разведка получила доступ к документам о ракетной программе Израиля и планирует поделиться данными.

    Министерство разведки Ирана заявило о получении доступа к израильской ракетной программе, причем Тегеран планирует поделиться некоторыми данными с антиизраильскими группировками, передает РИА «Новости».

    Иранский министр информации (разведки) Исмаил Хатиб назвал полученные документы «целой сокровищницей разведывательной информации».

    Документы содержат информацию о военной и ракетной программе Израиля, а также техническую документацию, имеющую отношение к проектам двойного назначения. Часть документов будет использована вооруженными силами Ирана, а другая – предоставлена дружественным странам и антиизраильским группировкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багхаи сообщил о новом раунде непрямых переговоров между Ираном и США, который пройдет в столице Омана 15 июня.

    Джеймс Ставридис допустил возможность совместной военной операции США и Израиля против иранской ядерной инфраструктуры, если не удастся договориться дипломатическим путем.

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    10 июня 2025, 13:03 • Новости дня
    Захарова назвала странными заявления посла Израиля о вооружении Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу заявлений посла Израиля на Украине Михаила Бродского о поставках оружия Киеву.

    В своем Telegram-канале она назвала странными заявления Михаила Бродского о поставках оружия Киеву.

    Дипломат отметила, что МИД Израиля опроверг слова своего посла о поставках ракетных комплексов Patriot Киеву.

    Захарова подчеркнула, что подобные заявления Бродский делает регулярно, представляя их как факты, а не как личное мнение.

    Посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль увеличил поставки оружия в страны Евросоюза до рекордных объемов.

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    11 июня 2025, 01:41 • Новости дня
    Замглавы МИД Вершинин заявил о сохранении уважения между Россией и Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях России и Израиля «были взлеты и падения», но стороны сохраняют взаимное уважение, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин на торжественном приеме по случаю Дня независимости Израиля.

    «Нас с Израилем, с израильским народом связывают очень глубокие, тесные, хорошие отношения, – сказал замминистра. – И эти отношения прошли очень хороший, славный путь. Были взлеты и падения, но мы сохранили главное – уважение друг к другу, веру».

    Вершинин напомнил, что в 1940-х годах Москва одной из первых признала государственность Израиля и искренне помогала еврейскому народу. Взаимоотношения России и Израиля, по его словам, всегда основывались на взаимной выгоде и уважении. Замминистра также подчеркнул важность «общей борьбы с нацистской Германией» как скрепляющего фактора между народами, передает ТАСС.

    Он отметил, что недавнее празднование 80-летия Победы является особым событием для обеих стран, и присутствие израильских ветеранов на Красной площади стало символом единства.

    Вершинин добавил, что Москва и Тель-Авив продолжают развивать сотрудничество, в том числе через открытие новых авиамаршрутов. В ходе приема состоялось символическое открытие прямого рейса между Москвой и израильским курортом Эйлат, который стартует 12 июня.

    Посол Израиля в Москве Симона Гальперин подтвердила, что в условиях перемен на Ближнем Востоке запуск рейса стал важным шагом для обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский посол на Украине Михаил Бродский объявил о передаче ВСУ систем ПВО Patriot. Он указал, что Киев получил старые комплексы, которые стояли на вооружении Израиля с 1990-х годов. Позже дипведомство Израиля опровергло заявление посла.

    Генеральный директор Минтуризма Израиля Дани Шахар сообщал, что Минэкономразвития России сняло рекомендацию не продавать туры в Израиль.

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    11 июня 2025, 14:51 • Новости дня
    Захарова: Израиль опроверг передачу комплексов Patriot Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о полученных от Израиля разъяснениях по поводу заявлений о передаче ПВО Patriot украинской стороне.

    По ее словам, МИД Израиля опроверг информацию о передаче Украине комплексов противовоздушной обороны Patriot, полученных ранее от США, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула: «Мы получили разъяснения МИД Израиля о том, что данные утверждения не соответствуют действительности».

    Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, ранее находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО. Позже МИД Израиля опроверг это заявление.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ошибка посла в Киеве может стоить Израилю отношений с Россией.

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    11 июня 2025, 22:41 • Новости дня
    Пентагон разрешил выезд семей военных США с Ближнего Востока

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны США дало разрешение членам семей американских военных покинуть объекты в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, сообщили в Пентагоне.

    В министерстве подчеркнули, что безопасность американских военнослужащих и их семей остается приоритетом, а CENTCOM следит за «развитием напряженности в регионе», передает РИА «Новости».

    По словам официальных лиц, команда CENTCOM действует в тесной координации с госдепартаментом, союзниками и партнерами, чтобы поддерживать готовность к выполнению различных миссий.

    Кроме того, Associated Press сообщает, что Госдеп готовится отдать распоряжение об эвакуации неключевого персонала из посольства в Багдаде из-за риска дестабилизации обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Ирана Азиз Насирзаде пригрозил ударами по военным базам США в регионе в случае вооруженного конфликта. Обострение ситуации связывают с пробуксовкой переговоров США и Ирана по ядерной программе.

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    12 июня 2025, 17:35 • Новости дня
    Самолет Red Wings совершил первый прямой рейс из Москвы в Эйлат

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прямой рейс авиакомпании Red Wings между Москвой и израильским курортным Эйлатом был выполнен впервые после введенных из-за пандемии ограничений.

    Самолет вылетел из аэропорта Жуковский в Москве и успешно приземлился в международном аэропорту Рамон, передает ТАСС.

    В апреле авиакомпания Red Wings открыла направление в израильский город Эйлат из Москвы, рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолетах Superjet.

    Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом сообщил о подготовке к запуску прямых авиарейсов между странами.

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    11 июня 2025, 19:48 • Новости дня
    Иранские власти запретили выгул собак в крупных городах

    Tекст: Евгения Караваева

    Жителям ряда иранских городов запретили выгуливать собак в общественных местах, включая парки, рынки и исторические объекты, под угрозой штрафа.

    Власти Ирана ввели запрет на выгул собак в ряде крупных городов страны, за нарушение которого гражданам грозят штрафы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство ISNA и судебные органы республики.

    Новые ограничения затрагивают такие города, как Мешхед, Керманшах, Бендер-Аббас, Шираз, Йезд, а также провинции Фарс, Мазендеран, Ардебиль и Эйлам.

    Согласно официальному сообщению, теперь запрещено выгуливать собак на улицах, в парках, на территориях исторических объектов, рынков и торговых точек. Также вводится запрет на перевозку домашних животных в общественном транспорте, а в Тегеране – на открытый провоз собак в автомобиле.

    Власти считают, что эта мера поможет защитить здоровье населения и предотвратить распространение заболеваний как среди людей, так и среди животных. Кроме того, отмечается, что в исламе, являющемся государственной религией Ирана, собаки считаются «нечистыми» животными, а наличие домашних питомцев нередко воспринимается как признак «западного» образа жизни.

    Официальный представитель судебной власти Асгар Джахангир напомнил, что на общегосударственном уровне закон, запрещающий заводить собак или выгуливать их, отсутствует. Решения о запретах принимаются на уровне местных властей. Заместитель главы комиссии по правовым вопросам иранского парламента заявил, что выгул собак – это «пропаганда западного, неисламского, образа жизни».

    Ранее в России депутаты предложили запретить детям и пьяным выгул опасных пород собак.


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    11 июня 2025, 11:22 • Новости дня
    Рубио возмутился санкциями Британии против министров Израиля

    Рубио осудил Британию и союзников за санкции против министров Израиля

    Рубио возмутился санкциями Британии против министров Израиля
    @ Anna Rose Layden/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский госсекретарь Марко Рубио назвал недавние санкции против израильских министров контрпродуктивными и призвал к их отмене, сообщает Politico.

    Госсекретарь США Марко Рубио резко осудил решение Британии и еще четырех стран ввести санкции против двух израильских министров, передает Politico.

    По словам Рубио, «эти санкции не способствуют усилиям США по достижению перемирия, возвращению всех заложников домой и окончанию войны».

    «Мы просим наших партнеров не забывать, кто настоящий враг. Соединенные Штаты призывают отменить санкции и стоят плечом к плечу с Израилем», – заявил госсекретарь США.

    Британия, Норвегия, Канада, Австралия и Новая Зеландия объявили о введении санкций против министра национальной безопасности Израиля Итавара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича. Их обвинили в «разжигании экстремистского насилия» против палестинцев.

    Министры Бен-Гвир и Смотрич считаются самыми радикальными членами правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ключевыми союзниками, поддерживающими его власть.

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал решение о санкциях «возмутительным» и сообщил, что правительство Израиля соберется на экстренное заседание в начале следующей недели, чтобы определить ответные меры.

    Посол США в Израиле Майк Хакаби также раскритиковал санкции, заявив, что они являются «невероятным превышением полномочий», и предупредил, что США «отреагировали бы соответствующим образом».

    Глава МИД Британии Дэвид Лэмми объяснил, что Бен-Гвир и Смотрич в течение многих месяцев разжигали насилие против палестинцев.

    Ранее известные представители британской культуры потребовали от премьер-министра Британии прекратить поставки оружия Израилю и содействовать перемирию в Газе.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал власти Британии, Франции и Канады за заявления о возможном признании Палестины государством и требования прекратить операцию в секторе Газа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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