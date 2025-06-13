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Tasnim сообщило о взрывах в разных частях Тегерана
Tasnim: взрывы зафиксированы в северных, западных и центральных частях Тегерана
На рассвете в нескольких частях Тегерана были слышны взрывы, также звуки взрывов слышали в провинциях Керманшах и Лурестан, сообщает агентство Tasnim.
«По словам военного репортера информационного агентства Tasnim, сегодня на рассвете в разных частях Тегерана были слышны звуки взрывов. В частности взрывы зафиксированы в некоторых северных, западных и центральных частях Тегерана», – сказано в сообщении.
Агентство уточняет, что а районе аэропорта имама Хомейни взрывов не было, однако в целях безопасности воздушная гавань приостановила полеты.
Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.
Кроме того, администрация американского президента сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.