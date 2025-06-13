Tasnim сообщило о взрывах в разных частях Тегерана

Tasnim: взрывы зафиксированы в северных, западных и центральных частях Тегерана

Tекст: Ирма Каплан

«По словам военного репортера информационного агентства Tasnim, сегодня на рассвете в разных частях Тегерана были слышны звуки взрывов. В частности взрывы зафиксированы в некоторых северных, западных и центральных частях Тегерана», – сказано в сообщении.

Агентство уточняет, что а районе аэропорта имама Хомейни взрывов не было, однако в целях безопасности воздушная гавань приостановила полеты.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

Кроме того, администрация американского президента сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.