Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке Ормузского пролива
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ожидает реакции США на переданный план по нормализации ситуации, реализация которого позволит разблокировать Ормузский пролив, сообщает Tasnim.
«Через Катар мы передали конкретный семидневный план, заявив, что при соблюдении необходимых условий пролив можно вновь открыть. Нормальное судоходство может возобновиться в течение семи дней. Теперь выбор за США», – заявил Аракчи, слова которого передает «Интерфакс».
Министр отметил, что нельзя ожидать безопасности на море, если Иран подвергается ударам и блокаде. При этом он пояснил, что страна готова защищать свой суверенитет и население, однако также желает мира.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее сообщил, что опосредованные контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, но для достижения компромисса США обязаны соблюдать условия из семи пунктов. Речь идет о снятии морской блокады, прекращении боевых действий и разблокировании замороженных активов. В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи добавил, что американская сторона лишь частично согласилась с выдвинутыми требованиями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.
В четверг в США разработали план удара по Ирану.
В среду западные СМИ объяснили атаки Тегерана на суда попыткой повлиять на американские выборы.