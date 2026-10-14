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    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    14 октября 2026, 10:29 • Новости дня

    Reuters: Иран атакует суда в Ормузе для влияния на выборы в США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Ирана начали использовать новые тактические приемы для нападения на суда в Ормузском проливе, чтобы удержать высокие цены на нефть и повлиять на исход ноябрьских выборов в Конгресс США.

    Власти Ирана расширили географию нападений и изменили способы атак на коммерческие суда в попытке оказать давление на Вашингтон, пишет Reuters.

    «Цель состоит в том, чтобы сорвать усилия США и их союзников по снижению мировых цен на нефть», – заявил один из высокопоставленных иранских чиновников. По его словам, Тегеран в скором времени намерен полностью перекрыть судоходство в Ормузском проливе для нарушителей.

    Решение о новой стратегии принято на высшем уровне. Корпус стражей исламской революции начал использовать небольшие лодки с невооруженными корректировщиками для поиска целей после потери радиолокационных станций. Недавно американские военные уничтожили одно из таких судов, предварительно приказав экипажу покинуть его.

    Нападения также распространились за пределы Ормузского пролива, в частности в Оманский залив и воды у берегов Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник танкер подвергся атаке в Ормузском проливе. В воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о нападении на судно в этом регионе. В субботу нефтяной танкер подорвался там на мине.

    12 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Axios: От Киева потребовали не вредить американским потребителям
    Axios: От Киева потребовали не вредить американским потребителям
    @ IMAGO/Wolfgang Maria/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп, объявивший об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, через своих представителей потребовал от Владимира Зеленского остановить удары по российским НПЗ и пригрозил сокращением поддержки в случае отказа.

    Трамп в воскресенье заявил о «немедленном энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, подразумевая возможную договоренность о взаимном прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам. И по словам представителя Белого дома, Трамп рассчитывает, что Владимир Зеленский будет ей следовать, передает Axios.

    По сведениям издания, Белый дом продвигает схему «НПЗ за НПЗ», после которой может последовать прекращение ударов по электростанциям и энергосетям, однако Россия пока не согласилась ни на какое перемирие, а украинская сторона настаивает на запрещении атак именно по энергосистеме, считая нынешнее предложение односторонним из-за разницы в числе и состоянии нефтеперерабатывающих заводов.

    «Мы импортируем дизель и газ. То, что нам нужно, – чтобы русские прекратили атаки на нашу энергетическую сеть», – заявил украинский чиновник в беседе с Axios, указав, что в стране фактически один НПЗ, уже неоднократно поврежденный ударами. Представитель Белого дома, комментируя реакцию Москвы, добавил: «Русские думают об этом. Мы скоро узнаем, готовы ли они».

    После объявления Трампа российские войска нанесли удары по электростанциям на Украине, а Зеленский назвал объявленное перемирие «новостью для себя». Источники Axios в Киеве утверждают, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Майами пригрозили прекращением передачи американской разведывательной информации и поставок оружия через НАТО, если удары по российским НПЗ продолжатся, тогда как американский чиновник настаивает, что они лишь напомнили о масштабной поддержке США и призвали не вредить американским потребителям, а Financial Times сообщила о возможной остановке поставок вооружений через НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп заявил о достижении Россией и Украиной энергетического перемирия и взаимном отказе от атак по объектам топливно-энергетического комплекса. Зеленский публично отказался прекращать удары по российским НПЗ, заявив о продолжении давления на российскую нефтяную инфраструктуру. Путин и Трамп фактически выдали Зеленскому «черную метку», увязав дальнейшую поддержку Киева с его готовностью пойти на уступки по энергетическим целям.

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    13 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду

    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду и объектам Saudi Aramco

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозило ударами по Эр-Рияду и объектам саудовской компании Saudi Aramco в ответ на призыв коалиции к эвакуации из района нефтяного объекта в Сане.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция призвала мирных жителей покинуть территорию нефтяного объекта в столице Йемена Сане, передает ТАСС.

    «Командование объединенных сил коалиции просит гражданских лиц ради их безопасности эвакуироваться с территории Йеменской нефтяной компании – центральной станции Ас-Сабаха в Сане», – заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

    Вскоре после этого военный представитель хуситов Яхья Сариа выступил со встречным предупреждением, пригрозив жестким ответом на любые удары по Сане. Он призвал сотрудников и граждан, находящихся вблизи объектов Saudi Aramco, немедленно покинуть эти территории, назвав нефтяную инфраструктуру королевства законной целью для сил мятежников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. А в воскресенье мятежники призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США

    Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности о поставках российского дизельного топлива в США, достигнутые с американским лидером Дональдом Трампом.

    Лидеры двух стран также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива, сообщается на сайте президента.

    Кроме того, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического и взаимовыгодного сотрудничества в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

    Отмечается, что стороны условились продолжить личные контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом сделки США и России по дизельному топливу.

    В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.

    В воскресенье турецкие аналитики предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля.

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    12 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    @ AP/TASS

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, возглавляющий арабскую коалицию в Йемене, через источники в агентстве Bloomberg дал понять, что Эр-Рияд разочарован ограниченной военной поддержкой Запада в борьбе с хуситским движением «Ансар Алла».

    Саудовская Аравия, возглавляющая арабскую коалицию в Йемене, испытывает растущее недовольство из-за недостаточной поддержки со стороны западных союзников в борьбе с движением «Ансар Алла» (хуситы), пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

    «Разочарование Эр-Рияда растет из-за ограниченной помощи, оказываемой западными союзниками», – сообщили собеседники агентству. По их словам, несмотря на призывы Саудовской Аравии нарастить военную поддержку, отклик Запада остается ограниченным.

    Отмечается, что Британия предоставила свои самолеты-заправщики, однако недавние просьбы Эр-Рияда о дополнительной оборонной помощи в последние недели пока не получили одобрения, указывает Bloomberg. При этом Франция объявила о направлении оборонительных военных средств в порт Янбу на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман из-за атак хуситов спрятался в бункерах. Саудовская Аравия в тот же день отразила атаку беспилотников и ракет. В воскресенье хуситы призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

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    12 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива

    МИД Ирана: Любые страны могут решать вопросы поставок топлива в своих интересах

    Tекст: Вера Басилая

    Любая страна может принимать решения по поставкам топлива исходя из собственных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя договоренность между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива.

    «Любая страна может принимать решения в своих интересах», – заявил Багаи в ходе брифинга в Тегеране.

    Он также задался вопросом, понадобилось бы США обращаться к России по вопросу поставок дизельного топлива для решения внутренних проблем, если бы ситуация в Ормузском проливе была иной, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

    Правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизельного топлива. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США.

    В субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу.

    В воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

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    12 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах из-за атак хуситов

    WSJ: Наследный принц Саудовской Аравии укрылся в бункерах из-за атак хуситов

    Tекст: Мария Иванова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд вынужден скрываться и перемещаться между дворцами с бункерами на фоне атак йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

    О мерах безопасности наследного принца сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По информации издания, в последний раз он появлялся на публике на прошлой неделе.

    Сейчас Мухаммед бен Сальман передвигается под усиленной охраной между резиденциями, оборудованными бункерами. Безопасность принца обеспечивает группа телохранителей, отобранная им лично, передает ТАСС.

    На фоне участившихся атак Эр-Рияд ищет системы ПВО по всему миру и запросил помощь у Пакистана, а также рассматривает возможность вербовки иностранных военных для операции в Йемене. При этом Саудовская Аравия не оставляет попыток дипломатического урегулирования конфликта.

    Ранее сообщалось, что в результате атак на аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 12 человек, более 300 пострадали. Хуситы заявили о проведении масштабных операций с использованием ракет и беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В этот же день министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов.

    В воскресенье хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии.

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    13 октября 2026, 07:48 • Новости дня
    Трамп заявил о желании остаться на третий президентский срок

    Associated Press: Трамп захотел остаться на третий президентский срок

    Трамп заявил о желании остаться на третий президентский срок
    @ Anthony Behar/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в Огайо заявил о желании остаться на посту главы государства на третий срок.

    «Я бы с удовольствием это сделал», – сказал политик в ответ на скандирование толпой лозунга про еще четыре года пребывания у власти, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Вторая каденция действующего американского лидера должна завершиться в январе 2029 года. Согласно 22-й поправке к Конституции США, которая была принята в 1951 году, пребывание на посту президента ограничивается двумя сроками.

    Несмотря на законодательные ограничения, Трамп неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания. Осенью прошлого года о таких перспективах также заявлял бывший политстратег главы государства Стив Бэннон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белый дом заявил, что в США были бы рады третьему сроку Трампа. При этом сам Трамп напомнил о запрете переизбираться на третий срок. Тем временем американский лидер рассказал о знании лазеек для нового президентского срока.

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    11 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» нанесло удары по международному аэропорту Эр-Рияда, где появились пострадавшие, а также атаковало воздушную гавань Даммама.

    В результате новой атаки йеменских хуситов на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде появились пострадавшие. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Кроме того, движение «Ансар Алла» заявило об ударе по аэропорту имени короля Фахда в Даммаме на востоке королевства.

    «Еще одна операция была проведена против аэропорта имени короля Фахда в Даммаме. Цель была поражена, воздушное движение прервано», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    При ударе хуситов по воздушной гавани погибла гражданка Египта.

    Президент США Дональд Трамп допустил американские удары по йеменским мятежникам после этой атаки.

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    11 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии

    РИА «Новости»: Йеменские хуситы атаковали НПЗ и газовую станцию Saudi Aramco

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаках на газовую станцию и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии.

    «Целью второй операции стала газовая станция компании Aramco в Шайбе в Восточной провинции, там возникли сильные пожары», – говорится в сообщении вооруженных сил хуситов, которое передает РИА «Новости».

    Целью третьей операции стал НПЗ Aramco в Танаджибе в Восточной провинции, где также начался пожар.

    Ранее в воскресенье движение заявило об атаке на аэропорт имени короля Фахда в Даммаме на востоке Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии.

    Кандидат в президенты Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    Во вторник при атаке хуситов на аэропорты в королевстве пострадали три человека.

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    12 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    В Израиле 18 школьников подорвались на неразорвавшемся снаряде

    Al Jazeera: 18 израильских школьников пострадали от детонации снаряда

    Tекст: Денис Тельманов

    В приграничном с Ливаном районе Израиля из-за детонации неразорвавшегося снаряда пострадали 18 школьников.

    Ученики из поселения Маалот-Таршиха находились на экскурсии, когда произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Трое школьников получили тяжелые ранения, их эвакуировали в больницу на вертолетах.

    В настоящее время военные эксперты выясняют, был ли этот снаряд выпущен с территории Ливана во время боевых действий, начавшихся 2 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров назвал действия армии Израиля в Ливане нарушением международного права.

    В воскресенье Израиль запустил ракету-перехватчик по цели на ливанской территории.

    На прошлой неделе израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана.

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    11 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока власти США не примут семь условий Ирана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Ормузский пролив не откроется, пока не будут приняты семь условий Ирана», – заявил Резаи иранскому телеканалу Press TV, передает РИА «Новости».

    По его словам, американцы пытались общаться с Ираном через три канала: Ирак, Пакистан и Катар. США отреагировали на условия и приняли некоторые из них, но реакция на остальные была расплывчатой.

    Резаи добавил, что каждый раз, когда Иран садился за стол переговоров с США, американские военные совершали нападение на республику. Тегеран считает это явным предательством со стороны Вашингтона.

    «Мы сохраним контроль над Ормузским проливом и будем извлекать из этого экономическую выгоду. Наш опыт показывает, что если Иран не будет контролировать пролив, безопасность всего Персидского залива будет оставаться под угрозой», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    От взрыва в проливе пострадал второй за день танкер.

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    12 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    КСИР Ирана нанес удар по супертанкеру в Ормузском проливе

    КСИР Ирана поразил третий супертанкер в Ормузском проливе за два дня

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили о поражении супертанкера в Ормузском проливе.

    «Сегодня утром в Ормузском проливе был поражен третий супертанкер-нарушитель, на нем возник пожар», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ВМС КСИР.

    В иранском ведомстве заявили, что судно проигнорировало предупреждения и с выключенной навигационной системой попыталось выйти из пролива.

    В КСИР предупредили, что любое сотрудничество судов с американскими военными в Ормузском проливе и Персидском заливе повлечет за собой решительный ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер. В тот же день под удар в Ормузском проливе попал танкер с индийским экипажем. В субботу в проливе подорвался на мине нефтяной танкер.

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    11 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде

    МИД: Россия осуждает ракетную атаку по аэропорту в Эр-Рияде и призывает к миру

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел России заявило, что Россия осуждает атаку на аэропорт в Эр-Рияде и призывает участников конфликта в зоне Аравийского полуострова отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

    По предварительным данным российского посольства в Саудовской Аравии, россияне не пострадали при массированном ракетном обстреле Международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде, сообщает МИД России.

    Жертвами атаки, которая произошла 10 октября, стали 12 человек, в том числе подданные Саудовской Аравии и граждане США, Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана. Еще более 300 человек получили ранения, инфраструктуре нанесен серьезный материальный ущерб.

    «Россия осуждает данную атаку и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры», – сообщили в МИД.

    Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования близким погибших и подчеркнули, что любые кризисные ситуации в регионе должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами при соблюдении интересов всех государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД ФРГ назвал атаку на аэропорт Эр-Рияда терактом.

    При третьем ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек.

    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на обстрел воздушной гавани.

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    11 октября 2026, 23:38 • Новости дня
    На выходе из Ормузского пролива подорвался еще один танкер за день

    На выходе из Ормузского пролива подорвался еще один танкер

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер подорвался на морской мине на выходе из Ормузского пролива, в результате взрыва в машинном отделении судна начался сильный пожар, передает Al Arabia заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    По данным Корпуса стражей исламской революции, судно отключило навигационные системы и следовало по несогласованному с иранскими властями маршруту.

    «В тот же день супертанкер подорвался на морской мине при попытке пройти через Ормузский пролив по южному маршруту; взрыв вызвал пожар в машинном отделении судна», – приводит Telegram-канал Al Arabia заявление КСИР.

    Полуофициальное иранское информационное агентство ISNA сообщило, что это уже третий танкер, охарактеризованный как «нарушитель правил», который подорвался с субботы, следуя по маршруту, названному КСИР «несанкционированным», в пределах Ормузского пролива.

    «Любое судно в Ормузском проливе, отключившее системы навигации и идентификации, будет классифицировано как враждебное, и к нему будут применены жесткие и решительные меры», – привело агентство заявление КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе. Два индийских моряка пропали без вести после этого. В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

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    11 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что США при поддержке военных ОАЭ занимаются контрабандой топлива в районе прибрежных вод Омана.

    Вашингтон организовал нелегальный вывоз нефти на Ближнем Востоке. «Глава центрального командования США руководит операциями по контрабанде, прибегая также к помощи военных ОАЭ», – заявил Резаи, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    По его словам, американская сторона использует пять-шесть небольших судов для перекачки топлива на более крупные танкеры. При этом иранские военные каждую ночь наносят удары по этим объектам.

    Конфликт между Вашингтоном и Тегераном обострился в конце февраля после серии ударов США и Израиля по иранским объектам. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись атаками. Противостояние привело к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив, что спровоцировало рост мировых цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.

    В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в этом районе.

    В четверг иранский МИД пообещал уведомить Вашингтон через посредника о решении по проливу.

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    Россия создает новый облик речного флота

    В ближайшие годы в России появятся десятки новых грузовых судов класса «река–море». Как изменился российский речной транспорт с советских времен – и на каких принципах, а также ради каких маршрутов создаются сухогрузы, танкеры и контейнеровозы нового типа? Подробности

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    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Болгария оказалась в центре опасной игры в Черном море

    Атаки беспилотников на торговые суда у берегов Болгарии обострили ситуацию в Черном море. Пока София призывает дождаться результатов расследования, ЕС и НАТО уже возлагают ответственность на Москву и говорят об усилении военного присутствия в регионе. Эксперты считают происходящее попыткой втянуть альянс в черноморский конфликт. Кому выгодна такая эскалация и как России следует реагировать? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Протесты во Франции не приведут ни к чему

      Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Публичная казнь разрушительна для души

      Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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