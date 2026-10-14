Reuters: Иран атакует суда в Ормузе для влияния на выборы в США

Tекст: Игорь Иножарский

Власти Ирана расширили географию нападений и изменили способы атак на коммерческие суда в попытке оказать давление на Вашингтон, пишет Reuters.

«Цель состоит в том, чтобы сорвать усилия США и их союзников по снижению мировых цен на нефть», – заявил один из высокопоставленных иранских чиновников. По его словам, Тегеран в скором времени намерен полностью перекрыть судоходство в Ормузском проливе для нарушителей.

Решение о новой стратегии принято на высшем уровне. Корпус стражей исламской революции начал использовать небольшие лодки с невооруженными корректировщиками для поиска целей после потери радиолокационных станций. Недавно американские военные уничтожили одно из таких судов, предварительно приказав экипажу покинуть его.

Нападения также распространились за пределы Ормузского пролива, в частности в Оманский залив и воды у берегов Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник танкер подвергся атаке в Ормузском проливе. В воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о нападении на судно в этом регионе. В субботу нефтяной танкер подорвался там на мине.