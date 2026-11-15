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Хуситы сбили разведывательный беспилотник Саудовской Аравии над Йеменом
Движение «Ансар Алла» уничтожило саудовский военный дрон в небе над Йеменом
Военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил об уничтожении разведывательного беспилотного аппарата Саудовской Аравии в воздушном пространстве Йемена.
Вооруженные силы йеменских мятежников перехватили разведывательный аппарат над провинцией Эль-Джауф, передает РИА «Новости».
«Наши вооруженные силы сбили вражеский дрон боевой разведки Саудовской Аравии сегодня утром, когда он проводил вражескую деятельность в воздушном пространстве провинции Эль-Джауф, с использованием соответствующего оружия», – сообщил Яхья Сариа в комментарии йеменскому информационному агентству Saba.
Власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали информацию о потере беспилотника. На фоне обострения конфликта в Йемене продолжаются интенсивные столкновения между хуситами и правительственными силами, которых поддерживает арабская коалиция. Стороны регулярно обмениваются ракетными ударами и авианалетами в провинциях Лахдж, Таиз, Мариб и Эль-Джауф.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили два беспилотника хуситов.
В четверг йеменские мятежники отвергли заявления Эр-Рияда о нападении на Мекку.
В среду военный представитель движения Яхья Сариа заявил об ударе крылатыми ракетами по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.