Хуситы сбили разведывательный беспилотник Саудовской Аравии над Йеменом

Движение «Ансар Алла» уничтожило саудовский военный дрон в небе над Йеменом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы йеменских мятежников перехватили разведывательный аппарат над провинцией Эль-Джауф, передает РИА «Новости».

«Наши вооруженные силы сбили вражеский дрон боевой разведки Саудовской Аравии сегодня утром, когда он проводил вражескую деятельность в воздушном пространстве провинции Эль-Джауф, с использованием соответствующего оружия», – сообщил Яхья Сариа в комментарии йеменскому информационному агентству Saba.

Власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали информацию о потере беспилотника. На фоне обострения конфликта в Йемене продолжаются интенсивные столкновения между хуситами и правительственными силами, которых поддерживает арабская коалиция. Стороны регулярно обмениваются ракетными ударами и авианалетами в провинциях Лахдж, Таиз, Мариб и Эль-Джауф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили два беспилотника хуситов.

В четверг йеменские мятежники отвергли заявления Эр-Рияда о нападении на Мекку.

В среду военный представитель движения Яхья Сариа заявил об ударе крылатыми ракетами по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.