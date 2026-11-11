Bloomberg: Иран производит 50 баллистических ракет в месяц

Tекст: Игорь Иножарский

Западная разведка оценила нынешние мощности Ирана примерно в пятьдесят баллистических ракет в месяц, что составляет около половины довоенного уровня и обеспечивает Тегерану значительный потенциал для ответных ударов в случае возобновления боевых действий. По тем же данным, на вооружении Ирана, несмотря на массированные авиаудары США и Израиля, остается не менее 1,7 тыс. баллистических ракет, а также, вероятно, тысячи ударных беспилотников типа Shahed, пишет Bloomberg.

Вашингтон с начала войны утверждал, что ракетный арсенал Ирана и его способность восстанавливать его существенно подорваны, а министр обороны США Пит Хегсет во вторник заявил, что более 80% иранской промышленной базы, включая ядерную, уничтожено. При этом Корпус стражей исламской революции опубликовал кадры с презентации нового подземного «ракетного города», где начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи пообещал военнослужащим, что «сюрпризы в будущей войне будут раскрыты один за другим».

По оценкам Bloomberg Economics, с начала конфликта 28 февраля Иран выпустил свыше 4,9 тыс. крылатых ракет Shahed и не менее 2,2 тыс. баллистических ракет, что вынудило США израсходовать около тысячи ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 при годовом производстве порядка 650 таких изделий. Американский арсенал все еще включает сотни тысяч управляемых авиабомб и тысячи крылатых ракет Tomahawk и JASSM, но часть этих запасов переброшена из других регионов, тогда как реальные объемы иранских ракет и дронов остаются неизвестными: «Иранцы, вероятно, воссоздали значительную часть парка беспилотников и ракет», – заявил старший научный сотрудник программы ядерной политики фонда Carnegie Endowment for International Peace Анкит Панда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции. В августе бывший советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон заявил о бессмысленности восстановления части американских баз на Ближнем Востоке, разрушенных иранскими ударами. В марте выпуск свыше тысячи крылатых ракет JASSM по целям в Иране превысил их годовой производственный лимит.