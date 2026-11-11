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    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    25 комментариев
    11 ноября 2026, 09:59 • Новости дня

    Bloomberg: Иран производит 50 баллистических ракет в месяц

    Tекст: Игорь Иножарский

    Западные спецслужбы пришли к выводу, что Иран, несмотря на разрушение основной части его военной индустрии ударами США и Израиля, по-прежнему способен выпускать около пятидесяти баллистических ракет в месяц.

    Западная разведка оценила нынешние мощности Ирана примерно в пятьдесят баллистических ракет в месяц, что составляет около половины довоенного уровня и обеспечивает Тегерану значительный потенциал для ответных ударов в случае возобновления боевых действий. По тем же данным, на вооружении Ирана, несмотря на массированные авиаудары США и Израиля, остается не менее 1,7 тыс. баллистических ракет, а также, вероятно, тысячи ударных беспилотников типа Shahed, пишет Bloomberg.

    Вашингтон с начала войны утверждал, что ракетный арсенал Ирана и его способность восстанавливать его существенно подорваны, а министр обороны США Пит Хегсет во вторник заявил, что более 80% иранской промышленной базы, включая ядерную, уничтожено. При этом Корпус стражей исламской революции опубликовал кадры с презентации нового подземного «ракетного города», где начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи пообещал военнослужащим, что «сюрпризы в будущей войне будут раскрыты один за другим».

    По оценкам Bloomberg Economics, с начала конфликта 28 февраля Иран выпустил свыше 4,9 тыс. крылатых ракет Shahed и не менее 2,2 тыс. баллистических ракет, что вынудило США израсходовать около тысячи ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 при годовом производстве порядка 650 таких изделий. Американский арсенал все еще включает сотни тысяч управляемых авиабомб и тысячи крылатых ракет Tomahawk и JASSM, но часть этих запасов переброшена из других регионов, тогда как реальные объемы иранских ракет и дронов остаются неизвестными: «Иранцы, вероятно, воссоздали значительную часть парка беспилотников и ракет», – заявил старший научный сотрудник программы ядерной политики фонда Carnegie Endowment for International Peace Анкит Панда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции. В августе бывший советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон заявил о бессмысленности восстановления части американских баз на Ближнем Востоке, разрушенных иранскими ударами. В марте выпуск свыше тысячи крылатых ракет JASSM по целям в Иране превысил их годовой производственный лимит.

    8 ноября 2026, 21:25 • Новости дня
    Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана

    Глава МИД Ирана Аркачи пригрозил США «адом огня» при отказе выполнить условия

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аркачи заявил, что двухдневный план открытия Ормузского пролива остается в силе, и пригрозил Соединенным Штатам «адом огня» в случае невыполнения требований Тегерана.

    Тегеран сохраняет в силе предложение американской стороне об открытии Ормузского пролива за два дня, передает РИА «Новости».

    «Наше двухдневное предложение остается в силе. Примите требования, в частности окончание войны на всех фронтах, и взгляните на результат», – написал Аббас Аркачи в социальной сети X.

    Глава ведомства подчеркнул, что в случае отказа Вашингтона выполнить условия исламской республики Иран обрушит на Соединенные Штаты «ад огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В пятницу Международная морская организация ООН заявила о гибели 25 моряков в результате вооруженного конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

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    9 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники

    Reuters: Франция обвинила КСИР в хакерских атаках на холодильники в Европе

    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов и вызвал поверенного в делах исламской республики, пишет Reuters.

    Руководитель французского внешнеполитического ведомства возложил на элитные части иранских вооруженных сил ответственность за целенаправленное выведение из строя холодильного оборудования. Масштабные кибератаки затронули торговые сети и супермаркеты на территории всей Европы, сообщает Reuters.

    В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел Франции был вызван поверенный в делах Ирана. Барро подчеркнул, что подобные действия повлекут за собой серьезные последствия для исламской республики. Он также анонсировал введение новых ограничительных мер против Тегерана, которые будут утверждены на уровне Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Во вторник хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    На прошлой неделе еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

    Комментарии (10)
    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    Тегеран ответил на обвинения Парижа в кибератаках на холодильники

    МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в атаках на холодильники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники.

    «МИД Ирана отвергает безосновательные обвинения правительства Франции в причастности Ирана к предполагаемым действиям в киберпространстве», – говорится в заявлении министерства, которое приводит РИА «Новости».

    В Тегеране подчеркнули, что без колебаний примут меры для защиты своих интересов в ответ на возможные действия. Подобными обвинениями власти Франции пытаются отвлечь общественное мнение и подорвать отношения Тегерана с другими странами, в то время как сами слабо управляют страной и «даже не способны контролировать температуру в холодильниках», заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Франции обвинило хакеров Корпуса стражей исламской революции во взломе холодильных установок в европейских магазинах.

    В понедельник Барро вызвал поверенного в делах Ирана из-за кибератак.

    На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал журналистам проявлять осторожность в попытках возложить ответственность за атаки на Россию.

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    9 ноября 2026, 06:24 • Новости дня
    Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм

    IRNA: Вооруженные силы США атаковали иранский остров Кешм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские вооруженные силы выпустили несколько снарядов по иранскому острову Кешм, расположенному в Ормузском проливе.

    Американские вооруженные силы выпустили несколько снарядов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство IRNA.

    По данным агентства, на острове произошло по меньшей мере четыре взрыва, были поражены несколько объектов.

    При этом не исключается, что взрывы были связаны с действиями иранских сил в районе Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вошел в Малаккский пролив на пути на Ближний Восток.

    В субботу президент США Дональд Трамп сообщил об ударе американских военных по иранской зенитной установке в районе острова Кешм.

    Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила об ударе военных США по острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.

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    8 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    В Ормузском проливе подорвались три нефтяных танкера

    КСИР: Три перевозивших нефть танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ормузском проливе подорвались и загорелись три нефтяных танкера, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Инцидент произошел на несанкционированном маршруте, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    «Сегодня с раннего утра до настоящего времени на несанкционированном маршруте в Ормузском проливе подорвались и были охвачены сильным пожаром три перевозящих нефть танкера-нарушителя», – заявили в КСИР.

    Судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ, практически остановилось из-за неурегулированного конфликта Ирана и США, начавшегося с ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами.

    В среду четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись.

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    8 ноября 2026, 16:46 • Новости дня
    В Иране казнили трех участников январских беспорядков

    IRIB: В Иране казнили трех участников беспорядков за связь с США и Израилем

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении трех мужчин, признанных виновными в участии в январских беспорядках и сотрудничестве с США и Израилем, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

    Мужчин обвинили в оперативных действиях против безопасности страны, сотрудничестве с американскими и израильскими спецслужбами, а также разрушении электроподстанции в Кередже, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Казненным вменяли создание и использование «коктейлей Молотова», ношение оружия, поджог государственного имущества и подстрекательство к беспорядкам.

    Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации валюты и переросли в беспорядки. Тегеран обвинил США и Израиль в их организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране казнили иностранца за убийство силовиков во время протестов.

    В Исламской республике привели в исполнение смертный приговор мужчине за связи с израильскими спецслужбами.

    Власти казнили двух организаторов январских беспорядков.

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    9 ноября 2026, 10:55 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали после заявления Трампа об Иране

    WSJ: Цена нефти упала ниже 100 долларов из-за слов Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мировые цены на нефть продолжили падение, а стоимость марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп заявил об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,3% – до 97,01 доллара за баррель, а марка West Texas Intermediate снизилась в цене на 0,7% – до 90,17 доллара за баррель, пишет Wall Street Journal.

    Котировки снизились, несмотря на сохраняющиеся риски для поставок ближневосточной нефти из-за недавних атак на объекты в Саудовской Аравии и инцидентов с танкерами в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость барреля марки Brent поднялась выше 100 долларов из-за возможных угроз безопасности на Ближнем Востоке.

    Депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о вероятном росте цен на нефть до 150 долларов в случае атаки США.

    На прошлой неделе мировые цены на энергоносители снизились в ожидании урегулирования конфликта между Ираном и США.

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    8 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    КСИР не поверил в способность США обрушить экономику Ирана

    КСИР: План «Железные ворота» не позволит США обрушить экономику Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Созданная Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM) оперативная группа «Железные ворота» не позволит Вашингтону обрушить иранскую экономику, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби.

    «План «Железные ворота» – всего лишь игра слов, и американцы не смогут таким образом добиться своей цели: жесткого экономического давления ради обрушения и развала экономики Ирана», – заявил Мохеби, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    Он отметил, что США и раньше обещали экономический крах Ирана за две недели, но их прогнозы не сбылись.

    О формировании оперативной группы «Железные ворота» (Iron Gate) CENTCOM объявило 7 ноября. Базирующаяся во Флориде структура должна помешать перемещению передовых вооружений, подсанкционных материалов и технологий двойного назначения через Каспийское море и сухопутные границы Ирана, а также перекрыть нелегальные источники доходов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральное командование ВС США создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о запуске Вашингтоном масштабной кампании экономического давления для разрушения финансовой системы Ирана.

    Власти Ирана подготовили различные сценарии для противодействия объявленной Соединенными Штатами экономической войне.

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    8 ноября 2026, 20:27 • Новости дня
    Белый дом заявил о контроле над ситуацией в конфликте с Ираном

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп держит ситуацию под контролем в противостоянии с Тегераном на фоне краха иранской экономики, заявили в Белом доме.

    Соединенные Штаты находятся в сильной позиции, контролируя Ормузский пролив на фоне разрушения экономики исламской республики, пишет Fox News.

    «Иран уничтожен, и события будут развиваться по одному из двух путей: легкому или сложному. Президент Трамп держит все карты в своих руках и сделает то, что будет лучше для США», – заявил представитель Белого дома. Он добавил, что только глава государства знает, что и когда он предпримет.

    Заявления прозвучали после того, как пропавший без вести верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи, который не появлялся на публике после гибели своего отца в результате удара США и Израиля, высмеял итоги промежуточных выборов в американский Конгресс, назвав их свидетельством распада Соединенных Штатов.

    В Тегеране попытались представить результаты голосования как отказ американского общества от войны с исламской республикой. При этом иранские государственные СМИ опубликовали сгенерированное нейросетью видео с угрозами нанести удары по военным объектам во Франции, в Германии и Великобритании, если Европа поможет Вашингтону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация Трампа обратилась к Китаю с просьбой о содействии в завершении военного противостояния. В субботу президент США Дональд Трамп сообщил об ударе американских военных по иранской зенитной установке в районе острова Кешм. В среду Дональд Трамп назвал конфликт с Ираном главной причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

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    9 ноября 2026, 02:10 • Новости дня
    Рубио допустил невозможность дипломатического соглашения с Ираном

    Госсекретарь США Рубио назвал невозможным соглашение с Ираном

    Рубио допустил невозможность дипломатического соглашения с Ираном
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио усомнился в возможности достижения дипломатического соглашения с Ираном из-за выдвижения Тегераном нереалистичных и возмутительных требований.

    Вашингтон по-прежнему готов изучать дипломатические пути урегулирования девятимесячного конфликта, однако переговоры оказались непродуктивными из-за позиции Тегерана, передает Anadolu слова Рубио.

    «Ряд стран продолжают взаимодействовать с ними, предлагая различные идеи, но я бы не сказал, что мы стоим на пороге прорыва», – заявил госсекретарь США перед отъездом в Париж на встречу министров иностранных дел стран «Большой семерки».

    Он выступил в защиту действий американской администрации, отметив, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия остается приоритетом для национальной безопасности. Он также прокомментировал недавние удары американских сил по иранским системам ПВО на острове Кешм в Ормузском проливе.

    По словам Рубио, эти военные действия носили исключительно оборонительный характер. Американские войска имеют право на защиту в случае возникновения явной угрозы.

    «Поэтому, если существует явная и непосредственная угроза судоходству или нашим силам в регионе, мы имеем право защищаться», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация президента США  обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В субботу американские власти объявили награду в размере до 20 млн долларов за данные об иранской ядерной программе.

    Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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    8 ноября 2026, 22:49 • Новости дня
    IRNA: На иранском острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали взрывы

    IRNA: На острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали взрывы

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторое время назад на иранском острове Кешм были слышны четыре взрыва, сообщил корреспондент агентства IRNA.

    По данным агентства IRNA, на острове Кешм, вероятно, пострадали некоторые районы. Местные и провинциальные источники пока не прокомментировали этот момент.

    В этот же день Белый дом заявил о контроле президентом Дональдом Трампом ситуации в конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США сообщил об ударе по иранской зенитной установке в районе острова Кешм. В среду он назвал конфликт с Ираном главной причиной поражения республиканцев на выборах в Конгресс.

    Иран 7 ноября заявил о том, что сбил американский беспилотник MQ-9. Кроме того, иранские военные уничтожили 16-й американский дрон MQ-1 над островом Кешм.

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    8 ноября 2026, 21:20 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В восточной части Ормузского пролива нефтяной танкер подорвался на мине, сообщили военно-морские силы армии Ирана.

    Инцидент произошел с судном, которое попыталось пересечь запретную зону с выключенными навигационными системами, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars.

    «Нефтяной танкер-нарушитель, выключивший свои навигационные системы и решивший пройти через запретную зону, подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива», – говорится в заявлении военно-морских сил армии Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о возгорании двух судов после подрыва на минах в Ормузском проливе при попытке пройти по запрещенному маршруту.

    В субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе.

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    10 ноября 2026, 15:18 • Новости дня
    Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Mehr: Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в церемонии принял участие начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи, сообщило агентство Mehr.

    В ходе торжественной церемонии открытия состоялся инспекционный осмотр объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr. На мероприятии присутствовали начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи и командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави.

    Отмечается, что военачальники провели детальный осмотр одного из новых подземных ракетных комплексов и проверили его готовность к выполнению боевых задач. Официальный представитель Корпуса стражей Хосейн Мохеби заявлял, что Тегеран полностью снял ранее существовавшие ограничения на дальность полета баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил о неспособности США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Иран отменил ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.

    На прошлой неделе бойцы КСИР ликвидировали члена террористической ячейки в провинции Систан и Белуджистан.

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    9 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Журнал Time посвятил обложку чистой энергетике на фоне конфликта с Ираном
    Журнал Time посвятил обложку чистой энергетике на фоне конфликта с Ираном
    @ Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журнал Time посвятил новую обложку переломному моменту в развитии чистой энергетики, который наступил на фоне конфликта с Ираном и развития технологий искусственного интеллекта.

    На обложке нового номера изображены ветрогенераторы, солнечные панели и автомобили, а справа размещена надпись о победе альтернативных источников электричества, передает РИА «Новости» со ссылкой на аккаунт журнала Time в соцсети.

    «Искусственный интеллект и война в Иране привели к переломному моменту в мировой энергетике», – говорится в сообщении издания.

    В сопутствующем материале редакция отмечает резкий рост спроса на электричество из-за развития технологий искусственного интеллекта. Кроме того, журнал опубликовал интервью с главой Fervo Energy Тимом Латимером, компания которого использует тепло земных недр для выработки энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт Вашингтона и Тегерана спровоцировал структурную перестройку энергетической отрасли.

    Продолжение боевых действий на Ближнем Востоке привело к резкому росту инфляции в США.

    В мае конфликт назвали причиной начала нового этапа мирового энергетического кризиса.

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    10 ноября 2026, 00:56 • Новости дня
    Лавров: К свободе судоходства нельзя подходить избирательно

    Tекст: Антон Антонов

    Агрессия против Ирана, приведшая к перекрытию Ормузского пролива, стала серьезным дестабилизирующим фактором и ударила по мировому энергосектору, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Серьезный дестабилизирующий фактор, больно ударивший по энергосектору, – агрессия против Ирана, которая привела к перекрытию Ормузского пролива. К свободе судоходства нельзя подходить избирательно. Она должна быть обеспечена повсюду, для всех стран и во всех морских районах», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

    По его словам, это в равной степени касается Красного моря и побережья Сомали, Балтийского, Средиземного и Черного морей, Ла-Манша, прибрежных вод Евросоюза, Карибского бассейна и любых других частей Мирового океана.

    Глава МИД России указал, что неприемлемы претензии НАТО, Евросоюза и их членов командовать в любых акваториях. По его словам, необходимо осознать, что действия с позиции силы, тем более слабеющей, а также политика давления, шантажа и диктата обречены и будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе.

    В пятницу Международная морская организация ООН сообщила о гибели не менее 25 моряков в Ормузском проливе из-за продолжающегося вооруженного конфликта между США и Ираном.

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    Разработан план по сохранению парка «Суперджета» первого поколения, которые остались без доступа к французскому двигателю SaM-146. Государство заказало ОАК подготовить техническую базу по замене этого двигателя на полностью отечественный ПД-8. Это позволит сохранить значительную часть летающих ныне самолетов. Зачем авиакомпаниям менять двигатели вместо покупки «Суперджета» нового поколения? Подробности

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    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

    Представители Европы спешат прилететь в Абу-Даби, чтобы поучаствовать в трехсторонней встрече России, США и Украины. Правда, на ключевые переговоры их пускать не планируют. По мнению экспертов, европейцы расположатся в соседнем помещении, чтобы подбодрить украинскую сторону, а затем попытаются выдать это за свой дипломатический успех. При этом стратегия Владимира Путина уже вынудила Европу признать нежизнеспособность планов по изоляции России. Подробности

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    Борьба за вес меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации

    Сразу несколько важных шагов по улучшению быта солдат – прежде всего в зоне спецоперации – предприняты тылом Вооруженных сил. Изменения касаются и полевой формы, и способов приготовления пищи, и гигиенических процедур там, где нет ни кухни, ни ванных комнат, то есть на передовой. О чем именно идет речь? Подробности

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    Главные города США начинают строительство коммунизма

    В США до сих пор не могут подвести все итоги прошедших выборов, но к крупнейшим городам страны это не относится. Там уверенно выбрали своей властью крайне левых политиков, подчас – марксистов. Это называют «триумфом коммунизма», а на роль Ленина сватают мэра Нью-Йорка Мамдани. Потянет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      О чем будут напоминать памятники Берии

      Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

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    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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