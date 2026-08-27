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Белый дом объявил об операции по уничтожению экономики Ирана
Белый дом: США запустили операцию по уничтожению экономики Ирана
Вашингтон запустил масштабную кампанию экономического давления под названием «Экономический изгой», направленную на разрушение финансовой системы Ирана, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время выступления в эфире телеканала Fox News.
По ее словам, американские власти намерены полностью сокрушить финансовую систему ближневосточного государства, передает РИА «Новости».
«У нас была операция «Эпическая ярость», чтобы уничтожить их армию. Теперь у нас есть операция «Экономический изгой», чтобы уничтожить их экономику», – заявила Ливитт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о запуске сокрушительной экономической операции против Ирана.
Американский министр финансов Скотт Бессент назвал эти действия финальной стадией конфликта.
В ответ Корпус стражей исламской революции подготовил различные сценарии противодействия давлению Вашингтона.