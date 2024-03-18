В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.0 комментариев
Первая группа иранских туристов прибыла в Москву по безвизу
В рамках безвизового обмена между Россией и Ираном в Москву прибыла первая группа иранских туристов. В течение недели ожидается еще два таких визита, сообщил представитель комитета по туризму Москвы.
Гости из Тегерана выразили желание увидеть Красную площадь и московское метро, которое, по их словам, является очень популярным объектом среди иранских туристов. Россия сейчас – самое востребованное направление для отдыха в Иране, рассказала девушка из группы, передает РИА «Новости».
Один из путешественников отметил, что Россия обладает большим потенциалом для привлечения туристов из его страны: развитая транспортная система, исторические достопримечательности, контрастный климат. Однако, по его словам, языковой барьер создает определенные трудности для них.
В 2023 году Россия и Иран возобновили безвизовый групповой туробмен, приостановленный из-за пандемии COVID-19. Соглашение позволяет совершать туристические поездки без виз в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.
Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин сообщил, что число стран, куда можно улететь прямыми рейсами, выросло с 34 до 40. Горин отметил, что отрасль возлагает большие надежды на Китай и Иран.
Ранее Россия и Иран решили подписать соглашение о групповых визах для туристов.