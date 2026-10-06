На Украине ввели графики отключения света

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Во избежание перегрузки оборудования в части регионов с 15:00 до конца суток сегодня вынужденно будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (объемом до одной очереди) для всех категорий потребителей», – сообщила компания в Telegram-канале.

В предыдущий раз подобные ограничения на Украине применялись неделю назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Полтавской области Украины из-за взрыва без света остались 22 тыс. абонентов.

На Украине из-за повреждений инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в шести регионах.