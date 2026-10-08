Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.0 комментариев
В Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения
В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии
Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о введении экстренных отключений энергоснабжения в Киеве.
В украинской столице начали применять экстренные отключения света по команде национальной энергетической компании «Укрэнерго», передает РИА «Новости».
В энергохолдинге ДТЭК уточнили, что во время экстренных мер ранее утвержденные графики не действуют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине анонсировали почасовые отключения света. Во вторник в Киеве начались отключения электроэнергии.
До этого жителям украинской столицы предрекли отключения электричества до 16 часов в сутки.