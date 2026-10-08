Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

Сальдо: При ударе дрона ВСУ по машине погибли отец 13 детей и его дочь

Tекст: Елизавета Шишкова

В среду утром возле населенного пункта Рыково украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, уничтожив его полностью. В результате удара погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна, сообщил глава региона в Max.

«Изверги убили отца большой семьи и его юную дочь. Ударили по обычной легковой машине в 120 км от линии боевого соприкосновения. Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности», – заявил Сальдо.

Александр Колотун вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей, в данный момент семья ждет 14-го ребенка. Супруги владели пекарней и снабжали местных жителей хлебом. В июне президент Владимир Путин лично вручил Татьяне орден «Мать-героиня».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудник администрации в Херсонской области погиб при ударе дрона ВСУ.

При обстреле Алешек погибла мирная жительница.

В прошлом месяце от удара беспилотника по кафе в регионе скончались две девушки.