Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.4 комментария
Анонсированы почасовые отключения света на Украине в четверг
«Укрэнерго»: На Украине введут графики отключения света в четверг
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о введении графиков почасовых отключений электроэнергии на весь день четверга в части регионов Украины.
В некоторых регионах страны в четверг вынужденно применят ограничения потребления электричества, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Укрэнерго». «Завтра, 8 октября, в части регионов Украины вынужденно будут применены ограничения потребления: 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. С 00:00 до 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей», – говорится в сообщении.
Компания не уточнила, какие именно регионы затронут отключения. Ранее украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев призвал жителей страны не пользоваться лифтами из-за угрозы возможных внезапных отключений электричества.
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