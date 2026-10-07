Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
В украинском Конотопе начались проблемы со светом после взрыва
В городе Конотоп в Сумской области на севере Украины возникли существенные перебои с электроснабжением после взрыва, сообщил мэр Артем Семенихин.
«Есть теперь существенные проблемы с электричеством», – сообщил Семенихин, передает ТАСС. Мэр города также подтвердил информацию о взрыве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник из-за взрыва 22 тыс. абонентов остались без света в Полтавской области Украины.
В воскресенье в Сумах после взрыва загорелся объект инфраструктуры.
В пятницу взрывы повредили портовую инфраструктуру и склады в Николаеве.