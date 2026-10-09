Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.6 комментариев
Над Россией за ночь уничтожили 505 дронов ВСУ
В ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 505 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
Дроны нейтрализовали в период с 20.00 мск 8 октября до 8.00 мск 9 октября над Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой областями, указало ведомство в Max.
Также их поразили над Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской областями, Московским регионом, Кубанью, Татарстаном, Крымом, над Черным и Азовским морями.
В ходе атаки дронов в Тверской области загорелся завод, возгорание уже потушили.
Также в Калужской области из-за атаки БПЛА пострадали девять человек.
Над Воронежской областью уничтожили 55 дронов.