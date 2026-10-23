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Российский морпех сбил дрон ВСУ броском ружья под Добропольем
Боец группировки «Центр» сбил беспилотник ВСУ в ДНР брошенным ружьем
Военнослужащий 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Князь уничтожил украинский FPV-дрон на добропольском направлении в Донецкой народной республике, метнув в него ружье.
По словам сослуживца с позывным Замок, когда Князь ехал с водителем на позицию, их автомобиль начал преследовать вражеский беспилотник. Заметив летящий к задней части машины аппарат, военный быстро сориентировался, передает РИА «Новости».
«Князь взял ружье, размахнулся и кинул в беспилотник. Попал в винты, FPV-дрон упал», – рассказал сослуживец.
Он добавил, что благодаря меткости российского морского пехотинца в результате инцидента никто не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об уничтожении морскими пехотинцами около 200 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в Доброполье.
В начале месяца военнослужащий группировки войск «Восток» сбил украинский FPV-дрон ударом автомата в Запорожской области.
В прошлом году боец Южного военного округа метнул свой автомат в летательный аппарат при освобождении села Разино.