В ЛНР при атаках ВСУ за сутки погибли три человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Новоайдарском муниципальном округе украинский беспилотник ударил по служебному автомобилю предприятия «Луганскгаз», пострадавший работник скончался, указал Пасечник в своем Telegram-канале.

На участке дороги Кировск – Фрунзе легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ, погибли двое мужчин.

Кроме того, в Луганске ночью был нанесен массированный удар по центру города, в результате чего серьезно повреждено здание Луганской телефонной компании. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

Глава ЛНР добавил, что над территорией республики было уничтожено около 50 воздушных целей силами противовоздушной обороны (ПВО).

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР пострадали четыре человека. В понедельник при ударе по машине ритуальной службы погибли три человека. В воскресенье в результате атак на муниципалитеты погибли еще трое мирных жителей.