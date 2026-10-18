В результате атак ВСУ на муниципалитеты ЛНР погибли три человека

Tекст: Дарья Григоренко

«ВФУ продолжают наносить удары по мирным жителям: три человека погибли, еще трое получили ранения», – сообщил Пасечник в своем канале в Max.

По его словам, в Северодонецке жертвой атаки украинского беспилотника стала пожилая женщина. Еще один человек погиб после удара ВСУ по гаражу в Троицком округе. В Антрацитовском округе на автодороге в районе поселка Индустрия дрон попал по легковому автомобилю, в результате чего скончался водитель.

Ночью украинские военные нанесли несколько ударов по жилым домам в поселке городского типа Семейкино Краснодонского муниципального округа. В результате пострадала семейная пара и их 40-летний сын. Мужчина госпитализирован, а женщине с сыном помощь оказана на месте, у них зафиксированы легкие травмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу атака ВСУ оставила без света десятки муниципалитетов ЛНР.

В пятницу один человек погиб и 10 пострадали, когда украинские военные атаковали автобус.

Удар беспилотника по автомобилю унес жизни двух человек.