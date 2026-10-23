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Япония сформировала группу «белых хакеров» для борьбы с кибертерроризмом
Японские власти решили создать команду «белых хакеров» для защиты бизнеса
Власти Японии в ноябре введут в действие формируемую группу «белых хакеров», которая поможет частным компаниям и учреждениям страны укрепить системы защиты от кибертерроризма, заявил глава Минэкономики Рёсэй Акадзава.
Группа высококвалифицированных компьютерных инженеров будет на добровольной основе предлагать частным предприятиям пройти тесты на взлом серверов и давать практические рекомендации по кибербезопасности, передает ТАСС.
«Мы решили действовать быстро в условиях, когда выявленные критические уязвимости в языке программирования PHP угрожают серьезными последствиями, поскольку он используется в очень многих интернет-сайтах», – заявил Акадзава.
По его словам, около тысячи отраслевых объединений частного бизнеса уже получили от правительства предупреждения об угрозе незаконного проникновения в их системы. Накануне ряд правительственных и коммерческих ресурсов в Японии, включая сайты Минфина и Минздрава, был временно отключен из-за уязвимости в PHP.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительства ряда стран временно отключили государственные сайты после раскрытия критической уязвимости в языке программирования PHP.
В частности, член палаты лордов Элизабет Ллойд сообщила о приостановке работы десятков государственных сервисов Британии.
Министр науки и технологий Венгрии Золтан Танач также заявил о закрытии некоторых правительственных порталов.