В сканерах штрихкодов нашли уязвимость для кибератак на склады

Kaspersky: Хакеры могут атаковать склады через сканеры штрихкодов

Tекст: Валерия Городецкая

Эксперты выявили новый вектор кибератак на инфраструктуру электронной коммерции с помощью беспроводных сканеров штрихкодов, передает РИА «Новости». Проблема заключается в отсутствии аутентификации между устройством и базовой станцией.

Злоумышленник может перехватить Bluetooth-адрес станции и направить на нее вредоносную нагрузку, имитируя нажатия клавиш. Станция передает эти данные на подключенный компьютер, воспринимающий их как легитимный ввод пользователя, что открывает хакерам доступ к критически важным системам управления складом.

«Сегодня розничная торговля и логистика полностью цифровые: от платформ управления бизнесом до устройства в руках каждого сотрудника склада. А значит, точкой входа для взлома может оказаться любая технология – даже обычный сканер штрихкодов», – заявил Сидоров. По его словам, подобная атака способна дестабилизировать работу всей экосистемы, поэтому ретейлерам важно выстраивать комплексную защиту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае эксперты выявили факты кибератак на компании со стороны хакеров, действующих от лица правоохранительных органов.