Мирошник: США создают условия для переговоров Москвы и Киева

Tекст: Дарья Григоренко

«Президент уже неоднократно говорил, что в конечном итоге договариваться будут украинская и российская стороны. А Соединенные Штаты в данном случае предоставляют добрые услуги. Поэтому они создают условия для договоренности и, соответственно, создают необходимый фон для того, чтобы можно было договориться», – заявил Мирошник «Известиям».

Он добавил, что дальнейшее развитие переговорного процесса зависит от готовности украинской стороны перейти к практическим шагам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США Дональд Трамп сообщил об обсуждении темы украинского урегулирования на возможных трехсторонних переговорах Вашингтона, Москвы и Пекина.

В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на возобновление переговоров в формате Россия – США – Украина.

В тот же день президент Владимир Путин попросил Уиткоффа поделиться результатами переговоров по украинскому урегулированию в Норвегии.