Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Операторы «Гераней» поразили украинский вертолет Ми-24
Российские беспилотники «Герань» поразили вертолет Ми-24 ВСУ
Операторы российских беспилотных летательных аппаратов «Герань» уничтожили украинский вертолет Ми-24 на авиационной стоянке в тыловом районе, сообщило Министерство обороны.
«В тыловом районе Украины операторами ударных «Гераней» отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» был успешно поражен вертолет Ми-24 на авиастоянке», – цитирует министерство РИА «Новости».
Кроме того, российские военные уничтожили склад имущества военного назначения. Также было поражено производственное здание одного из украинских промышленных предприятий, работающего в интересах ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны сообщило о поражении крупного сухогруза в Черном море беспилотниками «Герань» и «Ланцет». В феврале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал о сбитом украинском вертолете Ми-24. В январе российские военные поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 западнее аэродрома Канатово.