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Финский военкор предрек президенту Стуббу трибунал из-за просьбы к Маску
Военкор Хейсканен: Президент Стубб подвел себя под трибунал из-за Starlink
Президент Финляндии Александер Стубб подвел себя под военный трибунал после того, как попросил американского предпринимателя Илона Маска расширить возможности Starlink для военных задач Украины, заявил финский военкор Кости Хейсканен.
Президент Финляндии Александер Стубб подвел себя под военный трибунал, обратившись к американскому предпринимателю Илону Маску с просьбой расширить возможности спутниковой системы Starlink для украинских военных, передает ТАСС.
«Задача Стубба – всех одурачить. Он признался, что умолял Маска дать Starlink Украине, чтобы та наносила удары вглубь России. Слушайте, он просто подписался, как говорится, под военным трибуналом», – подчеркнул финский военный корреспондент Кости Хейсканен.
Ранее финский лидер сообщил агентству Reuters о своем обращении к Илону Маску. По словам журналиста, политик намеренно разжигает конфликт на Украине ради собственной выгоды и планирует превратить Финляндию в военный полигон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Финляндии Александр Стубб признался в уговорах Илона Маска разрешить использование связи Starlink для атак по России.
Ранее американский предприниматель отклонил аналогичную просьбу украинских властей из-за опасений эскалации конфликта.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике одобрение финским лидером ударов вглубь российской территории.