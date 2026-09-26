В центре Томска загорелся торговый центр «Оранжевое небо»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пожар возник в торговом центре «Оранжевое небо» в центральной части Томска. Дым распространился и виден даже на другом конце города, передает ТАСС.

На месте происшествия работают пять пожарных машин. Здание, где случилось возгорание, входит в ансамбль артиллерийских казарм, построенных в 1907–1913 годах, и признано объектом культурного наследия. В настоящее время там располагается торговый центр.

В региональном управлении МЧС пока не назвали точную площадь пожара, информация уточняется. Район оцеплен, на месте также находятся сотрудники Росгвардии. Известно, что горит кровля здания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в башкирском Стерлитамаке спасатели ликвидировали смертельный пожар в торговом центре «Солнечный».

В начале сентября из-за возгорания на крыше администрация эвакуировала посетителей московского комплекса «Солнцево Парк».

А в той же Томской области весной перехлест проводов вызвал крупное возгорание на площади две с половиной тысячи квадратных метров.