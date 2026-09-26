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В центре Томска загорелся торговый центр «Оранжевое небо»
В центре Томска загорелась кровля торгового центра «Оранжевое небо», расположенного в историческом здании, точная площадь возгорания пока неизвестна.
Пожар возник в торговом центре «Оранжевое небо» в центральной части Томска. Дым распространился и виден даже на другом конце города, передает ТАСС.
На месте происшествия работают пять пожарных машин. Здание, где случилось возгорание, входит в ансамбль артиллерийских казарм, построенных в 1907–1913 годах, и признано объектом культурного наследия. В настоящее время там располагается торговый центр.
В региональном управлении МЧС пока не назвали точную площадь пожара, информация уточняется. Район оцеплен, на месте также находятся сотрудники Росгвардии. Известно, что горит кровля здания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в башкирском Стерлитамаке спасатели ликвидировали смертельный пожар в торговом центре «Солнечный».
В начале сентября из-за возгорания на крыше администрация эвакуировала посетителей московского комплекса «Солнцево Парк».
А в той же Томской области весной перехлест проводов вызвал крупное возгорание на площади две с половиной тысячи квадратных метров.