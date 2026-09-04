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Московский ТЦ «Солнцево Парк» эвакуировали из-за возгорания
В Москве прошла эвакуация людей из здания торгового центра «Солнцево Парк» из-за инцидента на крыше.
Посетителей и персонал вывели из здания московского торгового центра «Солнцево Парк» вечером в пятницу, передает РИА «Новости». «Причина – возгорание на крыше», – пояснили агентству в администрации комплекса.
Ранее сообщения о массовой эвакуации людей из столичного торгового центра появились в ряде Telegram-каналов.
В середине августа экстренные службы эвакуировали посетителей из-за возгорания в московском торговом центре на улице Адмирала Лазарева.
В июле пожарные локализовали крупный пожар на крыше подмосковного торгового центра «Терабит».
Зимой спасатели вывели людей из столичного ТРЦ «Щелковский» после вспышки огня в вентиляционном коробе.