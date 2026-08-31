В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.20 комментариев
Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве
В столичном регионе установилась теплая погода, пришедшая на смену августовскому похолоданию, и температура воздуха достигнет комфортных значений, сообщил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов.
После недавнего похолодания в Московский регион пришло долгожданное потепление, знаменующее начало бабьего лета, сообщил Симонов, передает ТАСС.
«На самом деле, бабье лето уже наступило. После такого похолодания, которое мы наблюдали в конце августа, сейчас придет потепление. <…> Завтра мы ожидаем до 24-26 градусов в Москве. Ну и в целом, если говорить по городам европейской части нашей страны, то это очень неплохие показатели», – сказал он.
Однако теплая погода продержится недолго. Уже со 2 сентября Московский регион окажется в зоне пониженного давления. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с небольшими дождями и постепенным понижением температуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики ожидали теплую погоду до 25 градусов в последний день лета.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе.
Представители Гидрометцентра России пообещали москвичам комфортную летнюю погоду с переменной облачностью.