В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.11 комментариев
Число жертв оползня в Непале приблизилось к тысяче
Количество погибших при сходе оползня в Непале достигло 951 человека
Разрушительный оползень на севере Непала унес жизни почти тысячи человек, трагическая статистика продолжает расти по мере проведения спасательных работ.
Число жертв оползня, сошедшего на севере Непала, достигло 951 человека, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространило Центральное телевидение Китая. Журналисты китайского телеканала ссылаются на данные полиции Непала.
«Согласно последним данным, обнародованным непальской полицией, по состоянию на 17.00 по местному времени 31 августа число погибших в результате оползня в Непале возросло до 951 человека», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Непала сообщил о пропаже 590 иностранцев после мощного наводнения.
Разрушительное стихийное бедствие унесло жизни более 900 человек. Из-за прорыва берегов озера власти приостановили спасательные операции.