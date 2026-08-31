В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.11 комментариев
В Кремле одобрили усилия посредников по урегулированию украинского конфликта
Песков: Россия одобряет усилия любых стран по урегулированию на Украине
Москва готова поддержать любые государства, способные внести реальный вклад в завершение боевых действий, несмотря на текущее нежелание Киева идти на контакт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российская сторона положительно оценивает инициативы государств, готовых помочь в разрешении кризиса, отметил Песков, передает ТАСС.
«Мы приветствуем усилия любой страны, которая способна внести какой-то вклад в урегулирование, но пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников», – подчеркнул официальный представитель Кремля.
Он также обратил внимание на активную позицию Турции. По словам Пескова, Анкара неизменно демонстрирует готовность оказать содействие в продвижении мирного процесса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к мирным консультациям на турецкой территории.
Несколькими днями ранее представитель Кремля назвал мирный путь предпочтительным для достижения целей спецоперации.
В начале августа Анкара передала сторонам конфликта предложение о моратории на военные действия.