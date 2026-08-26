Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?2 комментария
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в последний день лета
Гидрометцентр: Последний день лета в Московском регионе будет теплым
В конце августа в столичном регионе ожидается теплая погода с переменной облачностью, местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в Гидрометцентре.
«В последний день календарного лета – понедельник, 31 августа – на фоне переменной облачности в столичном регионе местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха в дневные часы поднимется до плюс 20-25 градусов», – сообщил собеседник ТАСС. Ночью в столице и области ожидается от 10 до 15 градусов тепла.
В последние выходные лета, 29 августа, при переменной облачности осадков не предвидится. Ночью в Москве температура составит пять-семь градусов, по области – от двух до семи градусов. Днем воздух прогреется до 19-21 градуса, в Подмосковье – до 16-21 градуса. В воскресенье, 30 августа, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и местами небольшой дождь. Ночью температура составит семь-12 градусов, днем – от 17 до 22 градусов тепла.
Синоптик Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе после выходных.
Гидрометцентр пообещал москвичам облачную погоду с кратковременными осадками.
Метеоролог Татьяна Позднякова предупредила о сохранении холодных ночей до конца августа.