«Краснодар» одержал четвертую победу подряд на старте чемпионата России

«Краснодар» обыграл «Ахмат» и возглавили турнирную таблицу

Tекст: Катерина Туманова

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги завершилась домашней победой «Краснодара», передает РИА «Новости». Автором забитого мяча стал Кристиан, отличившийся на 45-й минуте матча.

Во втором тайме футболисты «Ахмата» имели шанс отыграться. На 64-й минуте нападающий Георгий Мелкадзе промахнулся по пустым воротам с расстояния одного метра.

Примечательно, что форвард допустил аналогичный промах в предыдущем гостевом матче против краснодарской команды.

На данный момент «Краснодар» является единственной командой, одержавшей четыре победы в четырех стартовых турах чемпионата. С 12 очками она уверенно лидирует в первенстве. Грозненский клуб «Ахмат», набравший два очка, занимает 13-ю позицию.

В следующем туре лидерам предстоит выездная игра против махачкалинского «Динамо», которая состоится 23 августа. Днем ранее футболисты «Ахмата» проведут домашнюю встречу с «Ростовом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором туре Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» обыграло столичный «Локомотив». В том же туре казанский «Рубин» победил тольяттинский «Акрон» с перевесом в один мяч. Матч ЦСКА и «Ростова» завершился нулевой ничьей в третьем туре РПЛ.