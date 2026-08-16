Мошенники стали обманывать псевдокомпенсациями за сбои в приложениях

Аферисты стали предлагать выплаты за сбои мобильных приложений

Tекст: Катерина Туманова

«В соцсетях запускается таргетированная реклама с предложениями получить выплату за нестабильную работу мобильных операторов, маркетплейсов или банков. При переходе по ссылке пользователям предлагается ввести данные карты и код из смс для зачисления компенсации на счет», – приводит их сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что многие люди легко верят обещаниям крупных компаний. Они без лишних опасений вводят персональные данные на сомнительных ресурсах.

Эксперты подчеркивают, что настоящие коммерческие структуры никогда не запрашивают полные реквизиты банковских карт и секретные коды.

Вся достоверная информация о бонусах публикуется исключительно в личных кабинетах официальных приложений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты стали рассылать опасные вирусы под видом соседских видео. В МВД сообщили, что мошенники блокируют устройства Apple под видом работодателей. МВД назвало самые популярные роли телефонных мошенников.