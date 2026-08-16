Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Мошенники стали обманывать псевдокомпенсациями за сбои в приложениях
Аферисты стали предлагать выплаты за сбои мобильных приложений
Аферисты запустили в социальных сетях масштабную рекламную кампанию, предлагая доверчивым гражданам получить несуществующие денежные возмещения за технические неполадки популярных сервисов, выяснили специалисты платформы Народного фронта «Мошеловка».
«В соцсетях запускается таргетированная реклама с предложениями получить выплату за нестабильную работу мобильных операторов, маркетплейсов или банков. При переходе по ссылке пользователям предлагается ввести данные карты и код из смс для зачисления компенсации на счет», – приводит их сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что многие люди легко верят обещаниям крупных компаний. Они без лишних опасений вводят персональные данные на сомнительных ресурсах.
Эксперты подчеркивают, что настоящие коммерческие структуры никогда не запрашивают полные реквизиты банковских карт и секретные коды.
Вся достоверная информация о бонусах публикуется исключительно в личных кабинетах официальных приложений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты стали рассылать опасные вирусы под видом соседских видео. В МВД сообщили, что мошенники блокируют устройства Apple под видом работодателей. МВД назвало самые популярные роли телефонных мошенников.