Эксперты рассказали о правильной организации учебного места школьника дома

Эксперты рассказали об организации учебного места школьника дома

Tекст: Катерина Туманова

Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения подготовили рекомендации по оборудованию домашнего учебного пространства, передает РИА «Новости». Важным условием здоровой учебы назван подбор мебели, которая должна строго соответствовать росту ученика.

«Стол рекомендуется располагать рядом с окном, чтобы обеспечить достаточное естественное освещение. При этом для правшей свет должен падать слева, для левшей – справа. Даже при хорошем дневном свете рекомендуется использовать настольную лампу», - сказано в сообщении.

При работе за компьютером экран следует держать на расстоянии 60-70 сантиметров прямо перед лицом. Специалисты советуют сидеть ровно с опорой на спинку стула, полностью ставя ступни на пол. Дистанция от глаз до тетради должна равняться длине предплечья.

Специалисты Минпросвещения добавили, что для профилактики переутомления школьникам нужно делать перерывы каждые 20 минут. Регулярная смена деятельности и физическая активность эффективно снижают нагрузку на позвоночник, мышцы и зрение во время занятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения определило максимальное время на выполнение домашних заданий. Кравцов установил максимальное время выполнения уроков на уровне трех с половиной часов. Минпросвещения заявило о независимости допуска к экзаменам от оценки поведения.