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    15 августа 2026, 11:03 • Экономика

    Северный морской путь становится глобальным транспортным коридором

    Северный морской путь становится глобальным транспортным коридором
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    15 августа начался первый в истории регулярный рейс через Северный морской путь (СМП). Китайская судоходная компания Sea Legend Line отправила из порта Нинбо контейнеровоз Dubai Tower. Так Северный морской путь становится не только дорогой для вывоза ресурсов российского Севера, но и транзитным коридором между Азией и Европой.

    Для развития транспортного коридора недостаточно доказать, что по нему в принципе можно провести судно. Можно один раз собрать груз, подобрать подходящее судно, дождаться благоприятной ледовой обстановки и установить рекорд скорости. Но грузовладелец строит логистику иначе. Ему необходимо заранее знать, когда отправится следующий корабль, будет ли на нем место, сколько будет стоить доставка и когда груз окажется в порту назначения. Разовый рейс демонстрирует техническую возможность маршрута, а регулярное линейное сообщение создает коммерческий продукт.

    Год назад этот маршрут только испытывали. В сентябре 2025 года из Нинбо в Европу вышел китайский контейнеровоз, которому удалось примерно за 20 дней добраться до Великобритании. Теперь эксперимент начинает превращаться в регулярный сервис. Именно это принципиально меняет дело.

    До начала октября контейнеровозы из Китая должны уходить каждую неделю. Всего запланировано восемь рейсов, для которых задействуют семь контейнеровозов малого и среднего класса. Переход до британского Филикстоу должен занимать около 20 дней. Новый маршрут получил собственное название: Арктический экспресс Китай – Европа (China-Europe Arctic Express (CAX).

    Для Пекина привлекательность арктического маршрута заключается далеко не только в возможности сэкономить несколько дней. Традиционный морской путь китайских товаров в Европу проходит через несколько чрезвычайно важных узлов мировой торговли. Суда идут через азиатские моря, Малаккский пролив, Индийский океан, далее через Красное море и Суэцкий канал в Средиземноморье.

    Многие десятилетия такая концентрация грузопотоков считалась преимуществом. Огромные контейнеровозы, крупнейшие порты и несколько основных магистральных маршрутов позволяли снижать стоимость перевозки.

    Но у эффективности, построенной на концентрации, обнаружилась обратная сторона – зависимость от каждого узкого места.

    Кризис в Красном море уже заставлял множество судов обходить Африку через мыс Доброй Надежды. Перенаправление судов с маршрута через Суэц увеличивало продолжительность рейсов, расходы перевозчиков и потребность в тоннаже, одновременно снижая надежность расписаний. При этом сохранялись и риски возникновения новых проблем в районе Ормузского пролива.

    Именно на эту новую реальность обратил внимание глава «Росатома» Алексей Лихачев, говоря о развитии СМП на фоне политической неопределенности в Персидском заливе. Похожим образом преимущества нового маршрута оценивают уже и в самом Китае. Министерство транспорта КНР, рассказывая о навигации 2026 года, отмечало, что арктический маршрут до основных портов Балтики позволяет примерно на треть сократить расстояние по сравнению с традиционными направлениями и обходит Красное море и Малаккский пролив.

    Поэтому китайская стратегия вовсе не обязательно состоит в том, чтобы найти единственную замену Суэцкому каналу. Гораздо разумнее иметь несколько дорог. Часть грузов может идти традиционным морским путем, часть – железными дорогами через Евразию, часть – по другим сухопутным коридорам, а в период навигации еще один вариант предлагает Арктика. Чем больше существует реально работающих альтернатив, тем меньше ущерб от проблем на любой из них.

    Отсюда следует важная оговорка. Разговоры о том, что Северный морской путь способен «заменить Суэцкий канал», скорее мешают оценить реальные перспективы арктической трассы. Заменить его СМП в обозримой перспективе не сможет. Да в этом и нет необходимости.

    Суэцкий канал является одной из главных магистралей мировой торговли. По Северному морскому пути пока перевозятся несопоставимо меньшие объемы грузов, а сама навигация в наиболее сложной восточной части российской Арктики остается зависимой от сезона и ледовой обстановки. Арктическому маршруту требуется специальная навигационная и спасательная инфраструктура, ледокольная поддержка, а для расширения сезона – подходящий флот.

    «Росатом» прямо разделяет развитие СМП на несколько этапов. Круглогодичная навигация уже осуществляется в Карском море, тогда как следующим этапом должно стать ее распространение на восточный сектор Северного морского пути. Одновременно обсуждается тарифная модель ледокольного обеспечения, от которой во многом будет зависеть конкурентоспособность перевозок.

    Иными словами, маршрут еще предстоит доводить до состояния, когда расписание будет определяться прежде всего коммерческими потребностями, а не календарем арктического лета.

    На этом фоне становится понятен и еще один момент нынешнего проекта – использование контейнеровозов малого и среднего класса. На основных линиях между Восточной Азией и Европой перевозчики стремятся использовать гигантские суда, позволяющие снизить стоимость перевозки одного контейнера. Но такая экономика работает только при огромном и устойчивом грузопотоке. Новый маршрут сначала должен этот грузопоток создать.

    Небольшое судно проще заполнить, а значит, легче обеспечить действительно еженедельные отправления. Перевозчик может постепенно проверять спрос и набирать постоянных клиентов, не рискуя каждым рейсом огромным количеством незагруженных контейнерных мест. Поэтому первые восемь рейсов можно рассматривать не столько как транспортный проект сами по себе, сколько как проверку бизнес-модели.

    Главным результатом сезона станет не количество перевезенных тонн. Гораздо важнее будет понять, захотят ли грузоотправители вернуться на этот маршрут следующим летом – и станет ли восьмирейсовый эксперимент основой для более продолжительного расписания.

    При этом речь уже идет не просто о частной инициативе одной китайской судоходной компании. В октябре 2025 года Россия и Китай утвердили план совместных мероприятий по развитию перевозок по СМП. Он предусматривает создание устойчивого транспортного коридора, развитие логистических и технологических решений и сотрудничество в реализации инфраструктурных проектов.

    Москва и Пекин поставили ориентир довести российско-китайский грузопоток по Северному морскому пути к 2030 году до 20 млн тонн. Причем сотрудничество предполагается расширять не только в сфере собственно перевозок, но и в строительстве судов арктического класса и подготовке специалистов. Это принципиально важный момент.

    Для России китайский груз дает СМП необходимую загрузку. Для Китая российская инфраструктура, ледокольный флот и огромная арктическая акватория дают возможность получить еще один путь к европейским рынкам. То есть интересы двух стран в данном случае взаимно дополняют друг друга. Но еще интереснее рассматривать происходящее не отдельно, а как часть более масштабной перестройки транспортной системы Евразии.

    Россия одновременно развивает несколько маршрутов, позволяющих соединить восток и запад, север и юг континента. Расширяются БАМ и Транссиб. Развивается международный транспортный коридор Север – Юг, который должен связать российские железные дороги и Каспий с портами Индийского океана. Модернизируются переходы на границе с Китаем, дальневосточные порты и подходы к ним. Сам Северный морской путь постепенно превращается в более широкий Трансарктический транспортный коридор, который должен связать морскую трассу с железными дорогами, реками и портами от Дальнего Востока до северо-запада России.

    Если смотреть на каждый такой проект отдельно, почти всегда можно найти доводы против него. Морской путь через Арктику зависит от льда. Железная дорога дороже морской перевозки массовых грузов. Коридор через Каспий требует перегрузок. Южные маршруты зависят от инфраструктуры нескольких государств. Но смысл создающейся системы как раз в том, что ни один маршрут не должен решать все задачи. Ценность представляет их совокупность.

    Последние годы показали, что транспортная безопасность перестала быть чисто технической категорией. Раньше при выборе маршрута перевозчик в первую очередь сравнивал тарифы, расстояния и сроки доставки. Теперь к ним приходится прибавлять вероятность войны рядом с проливом, нападения на судно, закрытия морского района, санкционных ограничений, проблем со страхованием или внезапного многонедельного обхода возникшего очага конфликта.

    И в такой экономике запасная дорога перестает быть ненужной роскошью. Она приобретает собственную стоимость. Именно поэтому нынешние восемь китайских рейсов по российской Арктике могут оказаться важнее, чем следует из объема перевозимого груза.

    На протяжении нескольких десятилетий глобальная транспортная система развивалась по принципу максимальной эффективности: крупнейшие суда, огромные хабы, концентрация потоков на нескольких важнейших маршрутах. Теперь мир начинает платить за устойчивость.

    Северный морской путь не заменит Суэцкий канал. Транссиб не заменит морские перевозки. Север – Юг не вытеснит маршруты через Красное море. Но вместе они позволяют создать транспортную систему, в которой проблемы на одной дороге уже не означают проблем для всей торговли. Поэтому главным событием нынешней арктической навигации может стать вовсе не новый рекорд скорости контейнеровоза.

    Еще совсем недавно китайский корабль, прошедший из Азии в Европу через льды российской Арктики, был событием сам по себе. Теперь следующий должен выйти через неделю. А потом еще один. И именно в этот момент географическая возможность начинает превращаться в транспортный коридор.

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    Северный морской путь становится глобальным транспортным коридором

    15 августа начался первый в истории регулярный рейс через Северный морской путь (СМП). Китайская судоходная компания Sea Legend Line отправила из порта Нинбо контейнеровоз Dubai Tower. Так Северный морской путь становится не только дорогой для вывоза ресурсов российского Севера, но и транзитным коридором между Азией и Европой. Подробности

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