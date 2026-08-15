Tекст: Вера Басилая

Выступая в эфире телеканала SwebbTV, обозреватель Крис Форсне подвергла резкой критике внешнюю политику государства, передает РИА «Новости».

«Мы входим в НАТО и ЕС, выделяем Киеву 150-160 млрд, предоставляем им много оружия, а сейчас захватываем суда, чтобы передать их Украине. Таким образом, без учета мнения шведского народа, мы сегодня являемся воюющей страной», – сказала она.

Журналистка также обвинила власти в пиратской деятельности против России. Она подчеркнула, что постоянные провокации неизбежно приведут к тому, что Москва начнет воспринимать скандинавскую страну исключительно в качестве врага.

На прошлой неделе Верховный суд Швеции утвердил решение о конфискации сухогруза, обвинявшийся Украиной в вывозе зерна из российского Крыма.

Стокгольм готовится поставить Киеву несколько боевых самолетов Jas Gripen 39.

Семья шведских магнатов Валленбергов курирует поставки вооружения на Украину.