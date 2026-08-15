Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Журналистка Форсне: Швеция в глазах России является воюющей стороной на Украине
Швеция в глазах России является одной из воюющих сторон в конфликте на Украине, заявила журналистка Крис Форсне.
Выступая в эфире телеканала SwebbTV, обозреватель Крис Форсне подвергла резкой критике внешнюю политику государства, передает РИА «Новости».
«Мы входим в НАТО и ЕС, выделяем Киеву 150-160 млрд, предоставляем им много оружия, а сейчас захватываем суда, чтобы передать их Украине. Таким образом, без учета мнения шведского народа, мы сегодня являемся воюющей страной», – сказала она.
Журналистка также обвинила власти в пиратской деятельности против России. Она подчеркнула, что постоянные провокации неизбежно приведут к тому, что Москва начнет воспринимать скандинавскую страну исключительно в качестве врага.
На прошлой неделе Верховный суд Швеции утвердил решение о конфискации сухогруза, обвинявшийся Украиной в вывозе зерна из российского Крыма.
Стокгольм готовится поставить Киеву несколько боевых самолетов Jas Gripen 39.
Семья шведских магнатов Валленбергов курирует поставки вооружения на Украину.