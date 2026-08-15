Турция выпустила первый полностью созданный нейросетями сериал

В Турции зрителям представили первый полностью снятый с помощью ИИ сериал

Tекст: Мария Иванова

Турецкий сериал, впервые полностью снятый с помощью искусственного интеллекта, представили зрителям, передает РИА «Новости».

Проект под названием Surlar, что переводится как «Крепостные стены», уже доступен на стриминговом сервисе Amazon Prime. В первом сезоне вышло два эпизода продолжительностью по 15 минут каждый.

Действие картины разворачивается в крепости Аламут, расположенной на территории современного Ирана. Роли в проекте исполнили живые актеры, а озвучиванием на разных языках занимались реальные артисты. Сценарий подготовили Керем Дерен и Чисил Хазал, известная по работе над сериалом «Эль Турко».

Продюсерская компания Ay Yapim сообщила: «Для оперативного улучшения и творческой доработки использовались чат-боты, такие как ChatGPT». Кроме того, создатели применяли MidJourney для визуального вдохновения, а также другие нейросети, включая Runway, Veo и Kling.

Стоит отметить, что крепость Аламут ранее появлялась в популярной видеоигре Assassin's Creed Mirage.

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