Турция выпустила первый полностью созданный нейросетями сериал

  • Новость часаСилы ПВО за день уничтожили 180 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Евротройка» готовит новую войну на Украине
    Эксперт: Новый аналитический центр «Востока» сократил цикл «обнаружил – поразил»
    На Украине назвали трагедией остановку «Запорожстали» после удара России
    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях из-за планов вооружить Киев
    Киев начал вывоз архивов и имущества из Краматорска
    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского
    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы
    В Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    38 комментариев
    15 августа 2026, 12:17 • Новости дня

    Турция выпустила первый полностью созданный нейросетями сериал

    В Турции зрителям представили первый полностью снятый с помощью ИИ сериал

    Tекст: Мария Иванова

    На платформе Amazon Prime состоялась премьера квазиисторического проекта Surlar, созданного с применением современных технологий искусственного интеллекта.

    Турецкий сериал, впервые полностью снятый с помощью искусственного интеллекта, представили зрителям, передает РИА «Новости».

    Проект под названием Surlar, что переводится как «Крепостные стены», уже доступен на стриминговом сервисе Amazon Prime. В первом сезоне вышло два эпизода продолжительностью по 15 минут каждый.

    Действие картины разворачивается в крепости Аламут, расположенной на территории современного Ирана. Роли в проекте исполнили живые актеры, а озвучиванием на разных языках занимались реальные артисты. Сценарий подготовили Керем Дерен и Чисил Хазал, известная по работе над сериалом «Эль Турко».

    Продюсерская компания Ay Yapim сообщила: «Для оперативного улучшения и творческой доработки использовались чат-боты, такие как ChatGPT». Кроме того, создатели применяли MidJourney для визуального вдохновения, а также другие нейросети, включая Runway, Veo и Kling.

    Стоит отметить, что крепость Аламут ранее появлялась в популярной видеоигре Assassin's Creed Mirage.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в России состоялась премьера созданного с помощью искусственного интеллекта документального сериала «Нейро_Док».

    В начале августа американская корпорация Amazon вложила 50 млрд долларов в разработчика чат-бота OpenAI.

    В прошлом году Духовное управление мусульман России запустило первый в мире исламский искусственный интеллект.

    15 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений относительно обнародованной Конгрессом США информации о масштабной передаче наступательных вооружений Киеву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала американо-турецкие планы поставок вооружений украинским властям, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

    Согласно документам Конгресса США, речь идет о передаче внушительного арсенала наступательных средств.

    «Обращает на себя внимание тот факт, что обстоятельства и условия столь масштабного «трансфера» смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми», – заявила Захарова. В планируемый пакет входят 12 установок ракетных систем залпового огня, более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм и 70 оперативно-тактических ракет ATACMS.

    По словам представителя ведомства, накачка Киева новыми вооружениями не сможет серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по российскому сценарию. Однако такие действия нанесут серьезный урон двусторонним отношениям России с США и Турцией. В МИД подчеркнули, что попытки Анкары использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием украинские войска, подтачивают взаимное доверие.

    «Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой. Попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием украинских нацистов неизбежно подтачивают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает «летальных» поставок Киеву», – подчеркнула Захарова

    Она сообщила. что МИД запросил объяснений у США и Турции по планам поставок оружия Киеву и добавила, что «еще не поздно трезво оценить ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США уведомил конгресс о планах передачи Украине турецких ракет ATACMS.

    Позже власти Турции опровергли информацию о намерениях американского ведомства поставлять вооружение транзитом через свою территорию. Ранее Мария Захарова уже предупреждала Вашингтон о непредсказуемых последствиях военной помощи киевским властям.

    Комментарии (11)
    14 августа 2026, 20:55 • Новости дня
    Студенты начали отправлять на учебу ИИ-агентов вместо себя

    Студенты начали использовать ИИ для полного прохождения онлайн-курсов

    Студенты начали отправлять на учебу ИИ-агентов вместо себя
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Студенты начали использовать ИИ-агентов для полного прохождения онлайн-курсов. Программы могут самостоятельно заходить на образовательные платформы, смотреть лекции, выполнять тесты, писать работы и даже участвовать от имени студента в обсуждениях с однокурсниками и преподавателями.

    О новой тенденции пишет The New York Times, отмечая, что развитие агентных моделей вывело использование искусственного интеллекта в учебе на новый уровень. В отличие от обычных чат-ботов, такие системы способны самостоятельно выполнять последовательность действий в интернете и работать в фоновом режиме.

    Студенту при этом достаточно дать ИИ-агенту доступ к образовательной платформе. После этого программа может заходить в эти системы, проходить тесты, просматривать учебные материалы и готовить письменные задания. В некоторых случаях ИИ способен выдавать себя за учащегося во время онлайн-дискуссий, которые предполагают общение с другими студентами и преподавателем.

    Распространение такой практики создает серьезные проблемы для университетов, особенно тех, где обучение полностью проходит дистанционно. Преподаватели не всегда могут проводить очные экзамены или принимать устные ответы, позволяющие убедиться, что задания действительно выполнил сам студент.

    При этом разработчики популярных ИИ-сервисов пока не смогли предложить эффективного решения проблемы. ChatGPT, Gemini и Grammarly не отказываются от просьб написать за студента целую учебную работу. Эти сервисы также не блокируют возможность использования ИИ-агентов для работы с образовательными платформами.

    Представители образовательного сообщества просили разработчиков сделать так, чтобы ИИ-агенты обозначали свое присутствие при работе с такими системами. Однако эта идея пока не получила широкой поддержки. В компании Perplexity заявили, что обязательная идентификация ИИ на учебных платформах может создать риски для конфиденциальности и безопасности студентов.

    Некоторые университеты уже пытаются ограничить применение искусственного интеллекта в учебном процессе. Чикагский университет запретил первокурсникам юридического факультета использовать на занятиях телефоны, планшеты и ноутбуки в рамках новой стратегии по работе с ИИ. Принстонский университет, в свою очередь, отказался от действовавшей более века системы Honor Code, позволявшей студентам сдавать экзамены без наблюдения. Решение последовало после скандала, связанного с использованием искусственного интеллекта для списывания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором квартале текущего года эксперты нашли следы применения искусственного интеллекта в 36% студенческих работ. Высшая школа экономики впервые в России ввела официальные правила использования нейросетей для написания научных текстов.

    Комментарии (10)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 22:54 • Новости дня
    Нейросеть Claude впервые уволила человека из магазина в США

    Tекст: Вера Басилая

    Назначенная руководителем розничной точки нейросеть в Сан-Франциско лишила должности реального продавца из-за регулярных пропусков рабочих смен, сообщает портал Time.

    Исследовательская компания Andon Labs провела необычный эксперимент, поручив управление торговой точкой Andon Market в Сан-Франциско языковой модели компании Anthropic, передает РИА «Новости». Целью проекта стало изучение способности алгоритмов самостоятельно вести бизнес.

    «Система Aversion of Claude, которой было поручено управлять розничным магазином, включая команду реальных сотрудников, уволила своего первого сотрудника в прошлом месяце. Исследователи назвали этот шаг переломным моментом во влиянии ИИ на экономику», – передает портал.

    Поводом для жесткого решения стали постоянные нарушения дисциплины. Работник умудрился опоздать на 17 смен из 23 возможных. Примечательно, что изначально алгоритм не замечал проблемы, поскольку руководство для персонала стерлось из его ограниченной рабочей памяти.

    Генеральный директор Andon Labs Лукас Петерссон уточнил, что решение не было полностью автономным. Машина предложила вынести официальное предупреждение, но после наводящего вопроса от создателей решила расторгнуть договор. До этого момента виртуальный босс отличался снисходительностью и просил подчиненных не волноваться из-за задержек.

    Опыт показал низкую эффективность машинного управления. Выделенный в марте стартовый капитал в размере 100 тыс. долларов за пять месяцев сократился до 61 тыс. долларов из-за излишне мягких решений нейросети.

    В Австралии агент на базе искусственного интеллекта Claude взломал сайт фитнес-центра для записи на тренировку.

    Ранее власти США ограничили работу передовых нейросетей компании Anthropic из-за угрозы национальной безопасности.

    В прошлом году эксперты предупредили о риске замены половины офисных сотрудников искусственным интеллектом.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара не планирует передавать Киеву вооружения собственного производства, ограничившись возможным реэкспортом американских технологий.

    Турция не намерена поставлять Украине вооружения, произведенные на ее территории по собственным технологиям. Возможны лишь поставки оружия, ранее полученного из США или собранного по американской лицензии.

    «Турция не планирует поставлять Украине оружие собственного производства. Речь идет о вооружениях, которые ранее производились в Турции по американской технологии, но они не являются турецкими, то есть фактически это американское оружие, поэтому на его реэкспорт требуется одобрение Конгресса США», – подчеркнула в интервью ТАСС турецкий эксперт по вопросам международной безопасности Джанан Терджан.

    Так она прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва запросила у Вашингтона и Анкары разъяснения относительно планов поставок вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи наступательных вооружений Киеву.

    Ранее турецкое правительство опровергло информацию о намерениях Госдепартамента США поставлять военные системы транзитом через территорию республики.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о реализации американского вооружения исключительно странам НАТО.

    Комментарии (0)
    14 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    МИД ответил на предложение Турции по «Черноморской инициативе»

    Захарова: Возврат к «Черноморской инициативе» нецелесообразен

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы Киеву передышку, поэтому возврат к «Черноморской инициативе» нецелесообразен, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала инициативу Анкары о создании механизма для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море, следует из сообщения на сайте МИД.

    Ранее турецкая сторона предложила объявить мораторий на военные операции в Черном море.

    «Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как «Черноморская инициатива», в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, а точнее – ответные шаги для защиты российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно», – отметила Захарова.

    Дипломат подчеркнула отсутствие предпосылок для улучшения текущей ситуации. По ее словам, российская сторона не видит оснований для половинчатых решений, так как они предоставят противнику возможность для отдыха и перегруппировки сил.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан предложил сторонам конфликта мораторий на военные действия в Черном море.

    Власти Украины выступили с инициативой о взаимном прекращении атак на гражданскую инфраструктуру.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об отсутствии официальных инициатив от Анкары.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 06:58 • Новости дня
    Reuters: США решили потребовать от других стран не работать с Китаем в сфере ИИ

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон намерен потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта, пригрозив исключением из американской коалиции при сотрудничестве с Китаем, пишет Reuters со ссылкой на чиновника США и внутренний документ.

    По данным Reuters, Соединенные Штаты готовятся уведомить 35 государств о необходимости сделать выбор между американскими и китайскими технологическими инициативами. В случае присоединения к конкурирующей программе Пекина страны будут исключены из возглавляемой Вашингтоном коалиции.

    Проект соответствующего письма подготовил Госдепартамент. Документ адресован участникам инициативы Pax Silica, запущенной в 2025 году для защиты цепочек поставок моделей ИИ, полупроводников и важнейших минералов. К ней присоединились около двух десятков государств, включая Японию, Австралию, Южную Корею и Казахстан.

    «Быть частью всего – значит не быть частью ничего. Подписание декларации Pax Silica – это не просто подписка на членство, а обязательство», – говорится в тексте. В письме подчеркивается, что участие в американской инициативе несовместимо с членством в дублирующих программах с конфликтующими ожиданиями.

    Принуждая страны к выбору, США рассчитывают лишить Китай ресурсов в гонке за создание наиболее совершенного искусственного интеллекта. В июле 2026 года председатель КНР Си Цзиньпин запустил конкурирующую инициативу. Пока единственной страной, присоединившейся к обеим инициативам, стал Казахстан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Пекин запланировали на сентябрь переговоры по вопросам рисков от применения передовых моделей искусственного интеллекта.

    Американские технологические гиганты OpenAI, Anthropic и Google объединились дляпротиводействия китайским фирмам.

    Комментарии (4)
    13 августа 2026, 13:07 • Новости дня
    Bloomberg узнал о планах Anthropic поглотить создателя «моделей мира»

    Bloomberg: Anthropic обсуждает покупку израильского Decart AI за 6 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания Anthropic рассматривает возможность приобретения израильского разработчика искусственного интеллекта Decart AI за 6 млрд долларов для расширения инфраструктурных возможностей.

    Американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic ведет переговоры о покупке израильского стартапа Decart AI, создающего «модели мира», пишет Bloomberg.

    «Anthropic PBC ведет переговоры о покупке стартапа Decart AI, занимающегося искусственным интеллектом, за сумму около 6 млрд долларов», – передает агентство слова осведомленных источников.

    Израильский стартап был основан в 2023 году. Основным направлением деятельности компании является создание «моделей мира», предназначенных для физического моделирования. Кроме того, инженеры разрабатывают программное обеспечение, снижающее затраты на обучение ИИ благодаря повышению эффективности работы микросхем. Ожидается, что эти технологии помогут существующей инфраструктуре Anthropic справиться с растущим спросом.

    Источники подчеркивают, что окончательное решение пока не принято, и переговоры могут завершиться безрезультатно. В случае успеха это приобретение станет крупнейшим в истории Anthropic. Планируется, что команда Decart AI интегрируется в подразделение, отвечающее за разработку и производительность. Представители обеих компаний отказались комментировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной компания Anthropic привлекла 65 млрд долларов новых инвестиций.

    В июне мощная нейросеть Mythos от этого разработчика взломала секретные базы Агентства национальной безопасности США.

    Несколько дней назад агент на базе искусственного интеллекта Claude AI самостоятельно обошел систему бронирования австралийского фитнес-центра.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    МИД опроверг получение предложений Турции по Черному морю

    Грушко заявил об отсутствии турецких предложений по мораторию в Черном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона не получала официальных предложений от Турции о введении моратория на военные действия в акватории Черного моря, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    Официальная Москва не располагает формализованными инициативами Анкары касательно прекращения военных действий в Черном море, передает РИА Новости. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    «В последнее время мы слышим много призывов о разного рода мораториях, перемириях. Эти идеи озвучиваются по разным каналам, но никаких формализованных предложений мы не получали», – пояснил дипломат журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о передаче Москве и Киеву предложения о моратории на военные действия в Черном море.

    Позже источник в турецком правительстве сообщил об отсутствии конкретных договоренностей по механизму защиты судов.

    Власти Турции отказались пропускать военные корабли через черноморские проливы.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Пожар на турецком судне заставил туристов прыгать в море

    У берегов Турции загорелось экскурсионное судно со 115 туристами

    Tекст: Мария Иванова

    Более ста человек, включая детей, были вынуждены спасаться вплавь после внезапного возгорания на экскурсионном судне в турецкой бухте Катранджи.

    Экскурсионный корабль Toys Boat загорелся в бухте Катранджи в районе Фетхие, передает РИА «Новости». Возгорание началось около 11 часов утра по местному времени на кухне.

    «Пламя быстро охватило судно. Находившиеся на борту 115 человек, включая детей, надели спасательные жилеты и прыгнули в море... В результате происшествия, по предварительным данным, никто не погиб», – сообщило турецкое агентство DHA.

    На место происшествия оперативно прибыли подразделения береговой охраны, морская полиция и медики. К эвакуации людей из воды также присоединились экипажи проходящих мимо кораблей.

    По предварительной информации, яхта получила критические повреждения и начала уходить под воду. Местные правоохранительные органы инициировали расследование для установления точных причин инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года у побережья Турции загорелся танкер Kairos.

    Весной того же года пожар охватил машинное отделение пассажирского парома на западе страны.

    В январе 2025 года спасатели эвакуировали экипаж горящего грузопассажирского судна Firuze G в турецком порту Самсун.

    Комментарии (0)
    14 августа 2026, 22:23 • Новости дня
    Анкара не подала запрос Москве о моратории на военные действия в Черном море

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкие власти пока не направляли России официальных предложений, касающихся возможного моратория на военные действия в Черном море, из-за неготовности механизмов его реализации, сообщил источник в турецком правительстве.

    «Для официального обращения должны быть выработаны все механизмы моратория до мельчайших деталей. На данный момент эти конкретные механизмы реализации пока не выработаны. Турецкая сторона на словах передавала сторонам свою озабоченность безопасностью в Черном море», – сказал источник РИА «Новости».

    Он добавил, что контакты Анкары с Москвой и Киевом по ситуации с безопасностью в Черном море проходят в закрытом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Турция передала Москве и Киеву предложение о моратории на военные действия и обеспечении безопасности гражданского судоходства в Черном море.

    Замглавы МИД России Александр Грушко заявил об отсутствии у Москвы формализованных предложений Анкары по прекращению военных действий в Черном море.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нецелесообразным возврат к «Черноморской инициативе» в ответ на турецкую идею по созданию механизма защиты торговых судов.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на стремление Анкары развивать отношения с Европой и Россией, отметив ее интерес к стабильности в Черноморском регионе.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 11:49 • Новости дня
    Лавров: Турция искренне заинтересована в стабильности в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на стремление Анкары развивать отношения с Европой и Россией, отметив ее интерес к стабильности в Черноморском регионе.

    Лавров в интервью «Вестям» заявил, что Турция искренне стремится обеспечить стабильность в Черном море и развивать отношения с Россией.

    «Турция хочет быть и членом НАТО как крупнейшая армия блока и иметь отношения с Евросоюзом, хотя в глубине души она понимает, что ее никогда не примут в ЕС», – сказал министр.

    Глава МИД добавил, что Анкара хочет иметь хорошие отношения с Москвой. По его словам, страны объединяют многочисленные экономические проекты и общая история, связанная с Кавказом и Черным морем.

    В августе Турция предложила России и Украине мораторий на военные действия в Черном море.

    Месяцем ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан назвал свою страну центральным элементом архитектуры европейской безопасности.

    В июне Москва и Анкара договорились о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

    Комментарии (0)
    14 августа 2026, 10:11 • Новости дня
    Reuters: Apple и Alibaba разработали нейросеть для Китая

    Reuters: Apple и Alibaba создали собственную ИИ-модель для китайского рынка

    Tекст: Мария Иванова

    Американская корпорация Apple совместно с китайской компанией Alibaba создала специализированную модель искусственного интеллекта для интеграции в устройства на рынке КНР.

    Американская корпорация Apple в партнерстве с Alibaba разработала собственную модель искусственного интеллекта для устройств, предназначенных для китайского рынка, сообщает Reuters.

    Нейросеть обучалась при непосредственном участии китайской стороны, отмечает РИА «Новости».

    «Apple разработала большую языковую модель специально для китайского рынка, что является отклонением от стратегии производителя iPhone, которая заключается в том, чтобы полагаться на сторонние модели для применения функций искусственного интеллекта в данной стране, согласно трем источникам, знакомым с информацией», – передает агентство.

    Ранее Apple использовала разработки местных компаний для внедрения ИИ-функций в Китае, поскольку модели от американских партнеров Anthropic и OpenAI недоступны в стране. Ожидается, что набор инструментов Apple Intelligence будет запущен в КНР в ближайшие месяцы после обновления iOS. Корпорация может стать первой иностранной компанией, чья ИИ-модель получит одобрение китайского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Apple представила смартфоны с искусственным интеллектом Apple Intelligence.

    Китайский IT-гигант Alibaba Cloud выпустил мощную модель искусственного интеллекта Qwen3-Coder.

    Семейство нейросетей Qwen от этой корпорации стало самой популярной в мире системой с открытым исходным кодом.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 13:05 • Новости дня
    Турецкая полиция предотвратила заказное убийство в отеле Мерсина

    Полиция Турции задержала наемных убийц в гостинице Мерсина

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы турецкой провинции Мерсин сорвали планы преступной группировки, задержав вооруженных киллеров до совершения преступления благодаря анонимному звонку.

    Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в одной из гостиниц провинции Мерсин. О подозрительных постояльцах стало известно благодаря анонимному обращению в экстренные службы, передает РИА «Новости».

    «В результате обыска в номере двоих мужчин были конфискованы восемь патронов и один незарегистрированный пистолет, а также припаркованный неподалеку мотоцикл без номеров. Задержанные признались, что их наняла преступная группировка для убийства некоего Х. Т. Суд постановил арестовать задержанных», – сообщили в управлении полиции.

    В рамках расследования этого инцидента правоохранители задержали еще десять человек, причастных к планируемому преступлению. Четверо из них уже помещены под стражу по решению суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа турецкие силовики поймали участника покушения на президента страны.

    В январе полиция Стамбула задержала подозреваемых в жестоком убийстве гражданки Узбекистана.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 17:59 • Новости дня
    Беспилотник нашли на пляже возле аэропорта Стамбула

    Неизвестный дрон нашли на черноморском побережье недалеко от аэропорта Стамбула

    Tекст: Мария Иванова

    Во время прогулки по черноморскому побережью в турецком районе Еникей прохожие наткнулись на подозрительный объект, напоминающий беспилотник, и вызвали экстренные службы.

    На пляже в районе Еникей в провинции Стамбул местные жители заметили предмет, похожий на беспилотный летательный аппарат, передает РИА «Новости». Пляж располагается в непосредственной близости от международного аэропорта Стамбула.

    «Гулявшие на пляже в районе Еникей на берегу Черного моря граждане обнаружили на берегу нечто напоминающее БПЛА и вызвали экстренные службы. Жандармы и береговая охрана прибыли на место и осмотрели объект», – сообщил турецкий анал TGRT.

    Сотрудники береговой охраны изъяли аппарат для дальнейшего изучения и установления его происхождения. Несмотря на сообщения телеканала о возникшей панике, опубликованные видеозаписи показывают, что люди вели себя спокойно, осматривая и даже трогая находку.

    Подобные инциденты не редкость для черноморского побережья Турции, где ранее уже находили беспилотники и безэкипажные катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на болгарском пляже у села Лозенец обнаружили разведывательный беспилотник.

    Несколькими днями ранее отдыхающие в турецкой провинции Дюздже заметили похожий на БПЛА странный объект.

    До этого сотрудники береговой охраны извлекли из воды неопознанный дрон у побережья Сакарьи.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 18:24 • Новости дня
    Эрдоган: Анкара не стремится в Евросоюз

    Tекст: Мария Иванова

    Полноправное членство в европейском блоке перестало быть главной целью для турецких властей, считающих основным проигравшим от остановки интеграции сам Брюссель, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что интеграция в европейское сообщество перестала быть первоочередной задачей для государства, передает РИА «Новости».

    «Европа, судя по всему, не желает вступления Турции в ЕС. Для Анкары это не приоритет, а от отсутствия Турции в рядах ЕС проигрывает именно Европа», – заявил политик в интервью катарскому каналу Al-Jazeera.

    В середине июля Совет ЕС утвердил документ с оценкой стратегической среды и региональной безопасности, затрагивающий Анкару. Турецкое внешнеполитическое ведомство сочло этот доклад предвзятым и несправедливым. В свою очередь, администрация президента отметила, что позиция Брюсселя демонстрирует отсутствие видения общего будущего.

    Статус кандидата на присоединение к объединению страна получила еще в 1999 году, а официальные переговоры стартовали в 2005 году. Впоследствии переговорный процесс фактически остановился. Причиной заморозки диалога стали серьезные разногласия сторон вокруг ситуации на Кипре, верховенства права и политики в Восточном Средиземноморье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара резко осудила недавнюю резолюцию Европарламента по Кипру.

    Глава МИД республики Хакан Фидан назвал Турцию центральным элементом архитектуры европейской безопасности.

    Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в способности своей страны вывести Евросоюз из кризиса.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы
    FT: Украина осталась без ракет для систем Patriot
    Турецкий эксперт: Поставки оружия ВСУ разрушат отношения Москвы и Анкары
    Переводчик назвал самого популярного русского писателя в Европе
    Звезда сериала «Кухня» поддержала слова об Украине-концлагере
    Пропавшего в Петербурге адвоката нашли мертвым в лесу
    Гастроэнтеролог рассказал об опасности дешевого чая в пакетиках

    Северный морской путь становится глобальным транспортным коридором

    15 августа начался первый в истории регулярный рейс через Северный морской путь (СМП). Китайская судоходная компания Sea Legend Line отправила из порта Нинбо контейнеровоз Dubai Tower. Так Северный морской путь становится не только дорогой для вывоза ресурсов российского Севера, но и транзитным коридором между Азией и Европой. Подробности

    Перейти в раздел

    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

    Перейти в раздел

    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

    Перейти в раздел

    «Евротройка» готовит новую войну на Украине

    В Париже, Берлине и Лондоне захотели создать свой формат по урегулированию конфликта на Украине. Европейцы опасаются сценария, при котором Россия и США договорятся за их спиной, а для Европы будущие отношения с Москвой имеют критическое значение. Что европейцы могут предложить России в рамках нового формата и как кулуарная разработка отразится на отношениях внутри НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации