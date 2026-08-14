Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Единственный работающий реактор на румынской АЭС в Чернаводэ остановили из-за обмеления Дуная. «Решение о возобновлении деятельности энергоблоков будет принято в зависимости от прогнозов по уровню воды в реке», – цитирует Reuters государственного оператора станции Nuclearelectrica.

Напомним, два реактора АЭС обеспечивали примерно 20% энергопотребления в Румынии. Чтобы компенсировать эту потерю, министерство энергетики приняло решение расконсервировать одну из групп ТЭЦ в городе Ровинарь, работающую на угле, а также использовать дополнительные мощности гидроэлектростанций. Власти республики также задумались об импорте электроэнергии.

«После отключения второго реактора АЭС национальная энергосистема сохраняет стабильность. Максимальное потребление 13 августа составило около 6,9 тыс. мегаватт, тогда как доступная трансграничная мощность для импорта достигает примерно 4 тыс. мегаватт. Возможный импорт в вечерние часы не превысит 2,3 тыс. мегаватт», – отмечается в сообщении Минэнерго.

Обмеление Дуная повлияло и на работу венгерской АЭС «Пакш». На станции действуют две турбины из восьми. АЭС вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо 2000 МВтч. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр из-за обмеления реки Дунай поставил под сомнение экологическое разрешение, выданное для совместного с Росатомом строительства АЭС «Пакш-2».

«Ведь если первоначальная АЭС "Пакш" не может при таком уровне воды обеспечить работу охлаждающего канала, то как можно было бы обеспечить работу АЭС "Пакш-2"?» – сказал он. Политик сообщил, что Будапешт изучает вариант полного пересмотра финансовой стратегии строительства новой станции, что может повлиять на сроки окончания работ.

Кроме того, беспрецедентное падение уровня воды в реке Дунай зафиксировано в районе болгарского города Русе. Показатели упали до отметки 118 сантиметров ниже нулевого уровня. Болгарское министерство энергетики допускало, что АЭС «Козлодуй» может сократить выработку электроэнергии или даже приостановить работу. Президент Сербии Александр Вучич предупредил о риске полной остановки речного судоходства.

Франция, которая использует АЭС для выработки около 70% электроэнергии, на этой неделе зафиксировала дефицит производственных мощностей атомных электростанций более чем на 20%, что является рекордным показателем, сообщает The Guardian. По данным группы ученых World Weather Attribution, засуха в Европе усугубилась из-за антропогенного изменения климата, и проблема будет только ухудшаться. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какими последствиями кризиса столкнется Киев и как европейские государства будут отвечать на новые вызовы.

«За пределами Евросоюза есть, пожалуй, только одна страна, откуда та же Румыния может импортировать электроэнергию, – это Украина», – считает экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, что республики связаны единой энергосетью. Поскольку на Украине не так жарко, как в ряде европейских государств, а также работает часть ТЭЦ и объектов возобновляемой энергетики (ВЭ), излишки электричества могут «сцеживаться» в Румынию, полагает эксперт.

По его словам, по итогам июля Украина даже стала нетто-экспортером электроэнергии. Но, отметил Лизан, это временное явление. «Излишки электричества сойдут на нет. Во-первых, сокращается продолжительность светового дня, а следовательно, постепенно будет снижаться выработка на солнечных электростанциях и одновременно расти потребление электроэнергии внутри страны», – пояснил спикер.

«Во-вторых, ВС России продолжат наносить системные удары по украинским объектам энергетики. В результате электроэнергетический экспорт просто будет невозможен», – добавил аналитик. Как полагает Лизан, если после аномальной жары в Европу не придут дожди, которые наполнили бы реки и пруды-охладители АЭС, то положение Румынии, Венгрии и других придунайских стран ухудшится еще больше.

«Им окажется неоткуда импортировать электроэнергию. В такой ситуации местным властям не останется ничего другого, кроме как ужесточать ограничения потребления электроэнергии

для промышленных предприятий, а в худшем случае – вводить меры для бытовых потребителей. Но я думаю, что до такой крайности дело все же не дойдет», – рассуждает экономист.

Отдельное внимание собеседник обратил на сомнения венгерского руководства в возможности строительства АЭС «Пакш-2» из-за обмеления Дуная. «Чем вызваны метания премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, непонятно. Они могут быть связаны с внутриполитической обстановкой, желанием бороться с "тяжелым наследием" предшественников или попыткой сторговаться с Россией», – перечислил спикер.

«Как бы то ни было, поднятый Мадьяром вопрос – не для публичных размышлений. Ему вместо этого следовало бы проявить конструктивность и отправить запрос Росатому с просьбой на текущем этапе работ скорректировать проект, чтобы подстраховаться в связи с возможным повторением снижения уровня воды в Дунае», – считает Лизан. Он напомнил, что есть технологии сухих градирен, которые применяются, в частности, на строящейся в Египте АЭС «Эль-Дабаа».

Уникальность нынешней ситуации заключается в том, что электроэнергетика почти всей территории Евросоюза находится в красной зоне,

объяснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». «Это означает недостаточную генерацию первичной электроэнергии. Нынешних ее запасов на хватает для перераспределения по потребителям», – отметил эксперт.

«Происходящее связано с аномальной жарой и отсутствием осадков. Это сказывается на работе АЭС, ГЭС и тепловых станций, требующих воды для охлаждения. Также высокие температуры негативно влияют на сельское хозяйство, промышленность и население. При этом европейцы активнее, чем обычно, используют кондиционеры, что создает еще большую нагрузку на сеть», – детализировал собеседник.

По его словам, придунайские территории сейчас можно назвать зоной экологического бедствия. «Большинство значимых рек Европы в основном питается дождями, приносимыми с Атлантики. На фоне нынешней засухи мелеют не только Дунай, но и Луара, Сена. Это создает угрозы Болгарии, Румынии, Венгрии, Австрии, Германии, Франции», – указал эксперт.

При этом, заметил он, осенние дожди не приведут к мгновенному улучшению ситуации, поскольку не смогут быстро наполнить естественные резервуары накопления воды – болота и озера. «В этой связи, думаю, европейские страны станут вводить нормирование потребления электричества. Кроме того, возможно, они предпримут попытки запитаться из Северной Африки и Скандинавии», – спрогнозировал аналитик.

«Не исключаю, что некоторые правительства стран ЕС в поисках электричества решат обратиться к Москве и Минску.

Это характерно для нынешних европейских политиков: сначала объявлять "смертельные" санкции, затем просить помощи», – сыронизировал Анпилогов. Он напомнил, что Европа на фоне угрозы отключения своих потребителей уже прибегала к «серому» импорту российской нефти.

Спикер также обратил внимание, что премьер Венгрии Петер Мадьяр поставил под сомнение разрешение на строительство АЭС «Пакш-2» из-за обмеления Дуная. «Будапешт старается добиться от Росатома максимальных финансовых преференций. Но, уверен, Москва отстоит условия, заложенные в действующий вариант соглашения», – подчеркнул собеседник.

Впрочем, уточнил он, госкорпорация может скорректировать технические параметры проекта, обоснованные изменившимися климатическими факторами. Росатом возводит объекты в засушливом Египте и влажном Бангладеш. Российские АЭС, в отличие от западных, приспособлены к гораздо более широкому диапазону природных условий», – детализировал Анпилогов. «При этом все издержки и рост стоимости проекта лягут всецело на венгерскую сторону», – резюмировал эксперт.