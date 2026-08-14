Студенты начали отправлять на учебу ИИ-агентов вместо себя

Студенты начали использовать ИИ для полного прохождения онлайн-курсов

О новой тенденции пишет The New York Times, отмечая, что развитие агентных моделей вывело использование искусственного интеллекта в учебе на новый уровень. В отличие от обычных чат-ботов, такие системы способны самостоятельно выполнять последовательность действий в интернете и работать в фоновом режиме.

Студенту при этом достаточно дать ИИ-агенту доступ к образовательной платформе. После этого программа может заходить в эти системы, проходить тесты, просматривать учебные материалы и готовить письменные задания. В некоторых случаях ИИ способен выдавать себя за учащегося во время онлайн-дискуссий, которые предполагают общение с другими студентами и преподавателем.

Распространение такой практики создает серьезные проблемы для университетов, особенно тех, где обучение полностью проходит дистанционно. Преподаватели не всегда могут проводить очные экзамены или принимать устные ответы, позволяющие убедиться, что задания действительно выполнил сам студент.

При этом разработчики популярных ИИ-сервисов пока не смогли предложить эффективного решения проблемы. ChatGPT, Gemini и Grammarly не отказываются от просьб написать за студента целую учебную работу. Эти сервисы также не блокируют возможность использования ИИ-агентов для работы с образовательными платформами.

Представители образовательного сообщества просили разработчиков сделать так, чтобы ИИ-агенты обозначали свое присутствие при работе с такими системами. Однако эта идея пока не получила широкой поддержки. В компании Perplexity заявили, что обязательная идентификация ИИ на учебных платформах может создать риски для конфиденциальности и безопасности студентов.

Некоторые университеты уже пытаются ограничить применение искусственного интеллекта в учебном процессе. Чикагский университет запретил первокурсникам юридического факультета использовать на занятиях телефоны, планшеты и ноутбуки в рамках новой стратегии по работе с ИИ. Принстонский университет, в свою очередь, отказался от действовавшей более века системы Honor Code, позволявшей студентам сдавать экзамены без наблюдения. Решение последовало после скандала, связанного с использованием искусственного интеллекта для списывания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором квартале текущего года эксперты нашли следы применения искусственного интеллекта в 36% студенческих работ. Высшая школа экономики впервые в России ввела официальные правила использования нейросетей для написания научных текстов.