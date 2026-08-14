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Белоусов анонсировал открытие памятника российским и корейским военным в Курске
Осенью планируется торжественное открытие мемориала, посвященного совместному подвигу корейских и российских военнослужащих при очистке Курской области от неонацистов, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Белоусов принял участие в приеме по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи, говорится в канале Минобороны в Max.
«Поздравляю Вас с 81-й годовщиной освобождения Кореи от японской оккупации! Корейский трудовой народ, проявив стойкость, мужество и несгибаемую волю, под руководством товарища Ким Ир Сена изгнал японских захватчиков», – сказал он.
Министр отметил, что победа в борьбе за независимость внесла значительный вклад в окончание Второй мировой войны. По его словам, благодаря лидерам двух стран Владимиру Путину и Ким Чен Ыну между государствами установлены прочные союзнические и братские отношения.
Глава российского оборонного ведомства подчеркнул особую роль корейских воинов. Они вместе с российскими солдатами освободили Курскую область от неонацистских формирований, а также помогли в разминировании территорий и восстановлении инфраструктуры. В завершение министр выразил уверенность, что союзнические отношения приумножат славные традиции дружбы и боевого братства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной глава МИД Сергей Лавров анонсировал установку памятника северокорейским военным на территории России.
В апреле Андрей Белоусов открыл в Пхеньяне мемориал героям зарубежной военной операции.
Во время этого визита министр обороны вручил бойцам Корейской Народной Армии ордена Мужества за выполнение задач в Курской области.