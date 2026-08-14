Steigan: Атаки на порты Рени и Измаил приблизили морскую блокаду Украины

Tекст: Вера Басилая

Авторы публикации рассматривают удары не только как воздействие на отдельные военные объекты, но и как часть более масштабной кампании по ограничению возможностей Украины использовать морские пути для снабжения, цитирует РИА «Новости» издание Steigan.

«Эти атаки – не просто тактический успех, это стратегический шаг к перекрытию последнего морского канала снабжения», – говорится в материале. По оценке издания, складывается картина последовательного ограничения украинских транспортных возможностей. В публикации отмечается, что порты на Черном море уже испытывают серьезные ограничения, а российские беспилотники регулярно наносят удары по объектам транспортной инфраструктуры и маршрутам в Одесской области.

Особое значение Steigan придает Рени и Измаилу, расположенным на Дунае непосредственно у границы с Румынией. Через эти порты проходят важные грузовые маршруты, которые Киев использует после сокращения возможностей для работы портов на Черном море.

В публикации утверждается, что после атак по черноморской инфраструктуре внимание российских войск сместилось на дунайское направление. Таким образом, под угрозой оказывается один из последних доступных Украине морских каналов для доставки грузов и военной продукции.

Накануне российское Министерство обороны сообщило о нанесении ударов по военным объектам в портах Одесской области в ночь на 13 августа. Среди пораженных целей ведомство назвало центр управления ВМС Украины в Рени и пункт временной дислокации подразделения ВСУ. Кроме того, по данным Минобороны, российские силы поразили объекты портовой инфраструктуры в Измаиле, которые использовались для разгрузки военной продукции.

Steigan связывает эти события с более широкой тенденцией усиления давления на украинские транспортные коммуникации. По версии издания, последовательное поражение портовой и логистической инфраструктуры способно в перспективе существенно ограничить возможности Киева получать необходимые грузы морским путем.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления украинского флота в порту Рени.

Кроме того, ударные беспилотники атаковали железнодорожную станцию порта Измаил.

Газета ВЗГЛЯД писала, что систематические удары по инфраструктуре Одесской области приблизили полную морскую блокаду Украины.